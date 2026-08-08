 „Era mai bun trenul vechi, era răcoare”. Pasagerii unui tren PESA au fost sufocați de căldură pe ruta București-Constanța | adevarul.ro
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„Era mai bun trenul vechi, era răcoare”. Pasagerii unui tren PESA au fost sufocați de căldură pe ruta București-Constanța

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Pasagerii unui tren PESA București Obor-Constanța, primul operat pe această rută de CFR Călători cu noile rame electrice, au fost nevoiți să suporte temperaturile ridicate vineri, 7 august, după ce sistemul de aer condiționat s-a defectat.

Tren Pesa/FOTO: ARF
Tren Pesa/FOTO: ARF

Potrivit Club Feroviar, noul tren a sosit cu întârziere în Gara Obor din București, iar pasagerii au constatat că instalația de aer condiționat nu funcționa corespunzător, temperatura fiind foarte ridicată.

Echipa de mentenanță a încercat să remedieze problema, însă aerul rece a ajuns doar în ultimul vagon. Trenul a plecat la 14:02, cu 20 de minute întârziere, iar pe parcurs temperatura a continuat să crească, determinând mulți pasageri să se mute în ultimul vagon.

Acolo s-au înghesuit atât de mulți oameni încât și temperatura din acel vagon a crescut. Șeful de tren a trebuit să deblocheze geamurile și să le deschidă pentru a face aerul din vagoane mai suportabil.

„Era mai bun trenul ăla vechi, era răcoare”, spune o pasageră.

„Bine că avem tren modern în care următoarea stație se anunță și în engleză, dar murim de cald”, spune altă persoană.

Pe traseu, trenul PESA a continuat să se încălzească, iar pasagerii din stațiile următoare au fost întâmpinați de temperaturi foarte ridicate. Mulți dintre călători au fost nevoiți să suporte căldura până la destinație.

Trenul Regio 8005 a ajuns la Constanța cu o întârziere de 57 de minute, potrivit datelor CFR SA.

Primul tren PESA a fost pus joi după amiază în circulație cu pasageri de operatorul feroviar de stat pe ruta București Nord-Brașov, informează Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Autoritatea precizează că, în zilele următoare, vor fi introduse în circulație și celelalte patru rame electrice PESA predate spre administrare operatorului național de transport feroviar, acestea urmând să circule pe rutele București Nord - Constanța, București Obor - Constanța și Constanța - Fetești.

De asemenea, primul tren PESA introdus în circulație comercială de CFR Călători a circulat fără o poliță de asigurare pentru accidente, deoarece procedura de achiziție a asigurărilor pentru cele 62 de rame electrice este încă în desfășurare.

Aceeași situație se va aplica și următoarelor trenuri PESA care vor intra în serviciu.

Proiectul a prevăzut achiziția a 62 de rame electrice regionale, finanțată în principal prin Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de aproximativ 2,78 miliarde de lei. Investiția urmărește modernizarea transportului feroviar, reducerea consumului de combustibili fosili și a emisiilor, precum și creșterea confortului și eficienței transportului regional de călători.

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