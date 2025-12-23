Activista suedeză Greta Thunberg a fost arestată în Londra, marți, 23 decembrie, în timpul manifestaţiei „Deţinuţi pentru Palestina”, de susţinere a organizaţiei Palestine Action.

„Greta Thunberg ţinea o pancartă pe care se putea citi «Eu susţin deţinuţii de la Palestine Action. Mă opun genocidului»”, a subliniat un purtător de cuvânt al asociației Defend Our Juries.

Activista „a fost arestată în virtutea legii antiteroriste” britanice, a precizat el.

În vară, Parlamentul britanic a votat pentru interzicerea grupului Palestine Action, considerat organizație teroristă.

Alături de Palestine Action, ordinul interzice și Maniacs Murder Cult, o organizație supremacistă albă, neonazistă, și Russian Imperial Movement, o organizație supremacistă albă, etno-naționalistă.

Guvernul susține că Palestine Action îndeplinește criteriile pentru terorism, și anume utilizarea sau amenințarea cu violență gravă sau daune grave asupra proprietății, într-un mod menit să influențeze orice guvern sau să intimideze publicul în scopul promovării unei cauze politice, religioase, rasiale sau ideologice.

Într-o declarație după vot, Palestine Action a afirmat că ministrul de interne „a asociat grupul nostru de protest civil intern cu două miliții violente, neonaziste”.

O serie de parlamentari laburiști au pus la îndoială această măsură și s-au întrebat dacă nu ar fi mai proporțional ca grupul să fie tratat prin legislația penală. În total, 10 deputați laburiști, inclusiv un scrutator, au votat împotriva guvernului.