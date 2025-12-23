Articol publicitar

IQOS aduce arta mai aproape de oameni în Sibiu și Ploiești: două orașe, doi artiști și o campanie care transformă curiozitatea în experiențe vizuale inedite

0
0
Publicat:
POZA 1 jpg

Curiozitatea deschide porți către posibilități neașteptate, iar arta le transformă în experiențe memorabile. Evenimentele de inaugurare a magazinelor IQOS din Ploiești și Sibiu, desfășurate în 17 și 19 decembrie, au fost adevărate experimente artistice. Sub mesajul Forever Curious, IQOS celebrează autenticitatea creativă și invită artiști locali să își exprime viziunea în forme surprinzătoare.

La Sibiu, Bianca Veșteman, artist ilustrator și scenograf, a creat pentru noul magazin IQOS o lucrare gândită ca început de poveste, nu ca rezultat final. Designul minimalist, lăsat intenționat fără culoare, a invitat publicul să intre în jocul creativității. Sub îndrumarea artistei, participanții au completat lucrarea, transformând fiecare gest într-o expresie personală.

Parcursul artistic al Biancăi este marcat de curiozitate și dorința de explorare. „Îmi place să creez lumi și să mă joc cu forme și culori. Am pornit de la desen, apoi am trecut prin facultatea de urbanism, ca în final să ajung la scenografie de teatru, care mă pasionează la fel de mult ca în momentul în care am descoperit că există această meserie.”, povestește ea. „Arta pe care o creez nu poate exista fără curiozitate. Scenografia, în special, este un teren care cere explorare continuă: materiale noi, tehnologii, simboluri, elemente vechi reinterpretate într-o manieră personală.”

POZA 2 jpeg

Tema propusă de IQOS i s-a potrivit perfect: redarea orașului Sibiu într-un stil personal. „Îmi place să desenez clădiri și să explorez felul în care spațiile influențează universul interior, inspirându-mă din urbanism și scenografie. M-am inspirat din direcția vizuală a brandului IQOS, care mizează pe claritate și pe un design orientat spre viitor, și am reinterpretat aceste forme într-un stil simplificat.”, explică artista.

În opinia Biancăi, colaborările dintre branduri și artiști locali pot deveni punți între două lumi. „Brandurile aduc resurse și vizibilitate, iar artiștii contribuie cu autenticitate și viziune. Aceste parteneriate au potențialul de a dinamiza comunitatea artistică și de a apropia arta de public.”

La Ploiești, Robert Obert, artist vizual cunoscut pentru stilul său grafic cu influențe cyberpunk, a prezentat o lucrare îndrăzneață. „În artă, curiozitatea e esențială, e un motor important pentru evoluție și descoperire.”, spune el. Stilul său introspectiv și grafic abordează teme sociale, politice și psihologice, invitând la reflecție. „Ploieștiul are pentru mine o estetică brută, industrială, imperfectă, care m-a împins spre un limbaj grafic intens și spre interesul pentru personaje și mitologii urbane.”, povestește Robert.

POZA 3 jpg

Întrebat despre colaborarea cu IQOS, artistul a subliniat punctele comune: „Creativitatea și autenticitatea sunt esențiale. Ambele branduri împărtășesc o estetică premium și futuristă, o orientare spre inovație și atenția la detalii. Comunicăm un lifestyle sofisticat, urban și cultural, conectat la comunități creative, printr-un storytelling centrat pe transformare și evoluție.”

În decembrie, un nou magazin IQOS a fost deschis și în Galați, iar rețeaua numără acum peste 100 de magazine și insule în România, fiecare gândit ca un spațiu unde curiozitatea și arta se întâlnesc pentru a crea experiențe memorabile.

POZA 4 jpg

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
digi24.ro
image
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
stirileprotv.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă
gandul.ro
image
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
mediafax.ro
image
Ştefan Baiaram visează la mutarea carierei în vară: “Îmi doresc un trofeu cu Universitatea Craiova şi un transfer în Top 5”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Operațiunea „șpagă cu elicopterul”. Omul de afaceri care mituia angajați din hipermarketuri ca să-i accepte marfă stricată
libertatea.ro
image
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte
antena3.ro
image
Cod galben de ninsori, viscol şi polei în 18 judeţe şi Bucureşti. Prognoza specială pentru Capitală
observatornews.ro
image
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
Percheziții la locuința Rodicăi Stănoiu, la câteva zile după a doua înmormântare. Ce caută anchetatorii
playtech.ro
image
După o viață la Steaua, a trecut în curtea marelui rival Dinamo. Cine l-a convins pe Tică Dănilescu să semneze cu „dușmanul” de moarte
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Cine îl va înlocui pe Daniel David la Educație. Un personaj controversat are mari...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Bani pentru pensionari retroactiv. Legea care vrea să facă dreptate unei categorii de români
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă

OK! Magazine

image
Emoționată, ca într-o reverie. Prințesa Charlene a captivat la premiera din Monaco

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?