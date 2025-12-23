IQOS aduce arta mai aproape de oameni în Sibiu și Ploiești: două orașe, doi artiști și o campanie care transformă curiozitatea în experiențe vizuale inedite

Curiozitatea deschide porți către posibilități neașteptate, iar arta le transformă în experiențe memorabile. Evenimentele de inaugurare a magazinelor IQOS din Ploiești și Sibiu, desfășurate în 17 și 19 decembrie, au fost adevărate experimente artistice. Sub mesajul Forever Curious, IQOS celebrează autenticitatea creativă și invită artiști locali să își exprime viziunea în forme surprinzătoare.

La Sibiu, Bianca Veșteman, artist ilustrator și scenograf, a creat pentru noul magazin IQOS o lucrare gândită ca început de poveste, nu ca rezultat final. Designul minimalist, lăsat intenționat fără culoare, a invitat publicul să intre în jocul creativității. Sub îndrumarea artistei, participanții au completat lucrarea, transformând fiecare gest într-o expresie personală.

Parcursul artistic al Biancăi este marcat de curiozitate și dorința de explorare. „Îmi place să creez lumi și să mă joc cu forme și culori. Am pornit de la desen, apoi am trecut prin facultatea de urbanism, ca în final să ajung la scenografie de teatru, care mă pasionează la fel de mult ca în momentul în care am descoperit că există această meserie.”, povestește ea. „Arta pe care o creez nu poate exista fără curiozitate. Scenografia, în special, este un teren care cere explorare continuă: materiale noi, tehnologii, simboluri, elemente vechi reinterpretate într-o manieră personală.”

Tema propusă de IQOS i s-a potrivit perfect: redarea orașului Sibiu într-un stil personal. „Îmi place să desenez clădiri și să explorez felul în care spațiile influențează universul interior, inspirându-mă din urbanism și scenografie. M-am inspirat din direcția vizuală a brandului IQOS, care mizează pe claritate și pe un design orientat spre viitor, și am reinterpretat aceste forme într-un stil simplificat.”, explică artista.

În opinia Biancăi, colaborările dintre branduri și artiști locali pot deveni punți între două lumi. „Brandurile aduc resurse și vizibilitate, iar artiștii contribuie cu autenticitate și viziune. Aceste parteneriate au potențialul de a dinamiza comunitatea artistică și de a apropia arta de public.”

La Ploiești, Robert Obert, artist vizual cunoscut pentru stilul său grafic cu influențe cyberpunk, a prezentat o lucrare îndrăzneață. „În artă, curiozitatea e esențială, e un motor important pentru evoluție și descoperire.”, spune el. Stilul său introspectiv și grafic abordează teme sociale, politice și psihologice, invitând la reflecție. „Ploieștiul are pentru mine o estetică brută, industrială, imperfectă, care m-a împins spre un limbaj grafic intens și spre interesul pentru personaje și mitologii urbane.”, povestește Robert.

Întrebat despre colaborarea cu IQOS, artistul a subliniat punctele comune: „Creativitatea și autenticitatea sunt esențiale. Ambele branduri împărtășesc o estetică premium și futuristă, o orientare spre inovație și atenția la detalii. Comunicăm un lifestyle sofisticat, urban și cultural, conectat la comunități creative, printr-un storytelling centrat pe transformare și evoluție.”

În decembrie, un nou magazin IQOS a fost deschis și în Galați, iar rețeaua numără acum peste 100 de magazine și insule în România, fiecare gândit ca un spațiu unde curiozitatea și arta se întâlnesc pentru a crea experiențe memorabile.

