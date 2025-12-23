Guvernul a lansat în transparență decizională proiectul privind angajarea lucrătorilor străini. Deficitul de forță de muncă, accentuat în continuare

Guvernul României a lansat în procedură de transparență decizională proiectul Ordonanței de urgență care vizează înregistrarea și obligațiile angajatorilor ce încadrează lucrători străini, autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a forței de muncă din afara Uniunii Europene, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniu.

Inițiativa legislativă are ca obiectiv principal răspunsul la deficitul tot mai mare de forță de muncă din mai multe sectoare ale economiei românești, în paralel cu întărirea mecanismelor de protecție a lucrătorilor străini, prevenirea exploatării prin muncă și combaterea migrației ilegale.

Proiectul propune crearea unui cadru legal unitar, modern și digitalizat, potrivit documentelor publicate de Executiv. Una dintre principalele noutăți este digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaționalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, care va funcționa ca punct unic de interacțiune între angajatori, agențiile de plasare și autoritățile statului.

Totodată, actul normativ introduce cererea unică pentru angajarea lucrătorilor străini, menită să simplifice procedurile administrative, precum și obligativitatea înregistrării angajatorilor care doresc să încadreze cetățeni din state terțe într-un registru oficial. Proiectul prevede și o reglementare mai strictă a activității agențiilor de plasare, printr-un mecanism de autorizare bazat pe criterii obiective, inclusiv reputația profesională și capacitatea financiară.

O altă măsură este instituirea Listei ocupațiilor deficitare, care va fi aprobată prin hotărâre de Guvern și actualizată periodic, în scopul corelării admiterii lucrătorilor străini cu nevoile reale ale pieței muncii din România. De asemenea, proiectul introduce o diferențiere clară a vizelor de muncă, în funcție de tipul de lucrător, și urmărește alinierea legislației naționale la standardele europene și internaționale în materie de migrație și protecție a drepturilor fundamentale.

Guvernul a lansat și o invitație la dialog. „Guvernul României încurajează angajatorii, agențiile de plasare a forței de muncă, organizațiile sindicale și patronale, organizațiile neguvernamentale, precum și societatea civilă să analizeze proiectul de act normativ și să transmită observații, propuneri sau recomandări în cadrul procedurii de transparență decizională”, se menționează în comunicat.

Proiectul de ordonanță și Nota de fundamentare sunt disponibile pe site-ul Cancelariei Prim-ministrului aici, iar contribuțiile pot fi trimise în perioada de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.