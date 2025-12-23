Zece sfaturi pentru diabetici de sărbători. Cum să te bucuri fără stres

Călătoriile, schimbările în programul de somn și socializare, mesele îmbelșugate de la care nu lipsesc dulciurile și potențialele stresuri personale și financiare își pot face viața și mai dificilă în timpul sărbătorilor dacă ai diabet.

Sezonul sărbătorilor aduce familia și prietenii împreună în jurul meselor În mijlocul bucuriei și distracției, persoanele cu diabet trebuie totuși să-și controleze nivelul zahărului din sânge. Câteva strategii simple, oferite de mysugar. media, într-un articol supervizat de endocrinologul Olga Monashnenko, te pot ajuta să le faci față cu calm și cu plăcere schimbărilor apărute în rutina ta.

Iată 10 sfaturi simple pentru a evita stresul și a te bucura de sărbători.

1. Nu-ți face griji că-ți strici rutina!

Un sfat general, adesea oferit persoanelor cu diabet, este să urmeze o anumită. Totuși, sezonul sărbătorilor nu este o perioadă obișnuită. Cheia este să fii flexibil și să-ți ajustezi planul de tratament al diabetului după necesitate.

2. Lucrează la acceptare!

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale vieții persoanelor cu diabet este acceptarea diagnosticul. Odată ce accepți că diabetul este ceva cu care te vei „confrunta", va deveni mult mai ușor. Indiferent de situație, va trebui să faci alegeri legate de diabet, cum ar fi să-ți permiți să mănânci o bucățică mică de desert la sărbători speciale, dar nu regulat, pentru a rămâne sănătos.

3. Învață să spui „nu”!

Sărbătorile sunt o perioadă specială a anului de care oamenii ar trebui să se bucure, moderația fiind esențială. Învață să spui „nu” când este necesar: fie că este vorba de o un cocktail (când simți că poate fi inutil) sau de participarea la activități care pot provoca stres.

4. Concentrează-te pe plăcere!

Sărbătorile oferă o varietate de feluri de mâncare pe care le aștepți cu nerăbdare pe tot parcursul anului, iar privarea de acest lucru te poate dezamăgi. Dacă simți nevoia să mănânci o felie de plăcintă, fă-o! Bucuria emoțională pe care o vei simți este mult mai bună pentru tine decât stresul și anxietatea asociate restricțiilor din sărbători.

5. Împărtășește spiritul sărbătorii în felul tău!

Când mergi la o petrecere, adu o masă „sigură”, săracă în carbohidrați, care îți place. Împărtășind spiritul sărbătorii, poți fi sigur că ai ceva util în cazul în care nu poți (sau nu vrei) să mănânci multe alte lucruri.

6. Renunță la vinovăție!

Dacă ești un „începător” cu diabet sau ești părintele unui copil cu diabet de tip 1 diagnosticat recent, încearcă să renunți la vinovăție (și nu doar de sărbători). Nu ar trebui să te simți vinovat că faci lucruri care îți aduc ție / copilului tău bucurie în această perioadă a anului. Fii blând cu tine însuți! E liniștitor să știi că, în timp, odată ce te adaptezi la diabet, poți face față aproape oricărui lucru.

7. Evită hipoglicemiai și hiperglicemia!

În timp ce te bucuri de sărbătoare, este important să nu exagerezi și să ții cont de siguranță. Fie că este vorba de a limita (sau renunța) la consumul de alcool, de a lua medicamente sau de a controla porțiile, scopul este să rămâi în intervalul tău glicemic țintă.

8. Fă mișcare!

Activitatea fizică joacă un rol important în gestionarea diabetului. În plus, te poate ajuta să gestionezi stresul. Încearcă să menții un nivel adecvat de activitate fizică pe tot parcursul sărbătorilor. Încearcă yoga ca instrument pentru a depăși stresul de sărbători.

9. Umple-ți farfuria de sărbători cu proteine și fibre!

Nu uita importanța consumului de fibre și proteine la fiecare masă, chiar și în timpul sărbătorilor. Acest lucru va ajuta la echilibrarea nivelului zahărului din sânge, la evitarea fluctuațiilor bruște dăunătoare ale glicemiei și a alimentației excesive.

10. Nu-ți face griji că trebuie să faci totul„corect"

Încearcă să-ți amintești că nu trebuie să faci totul „corect". Sănătatea ta pe termen lung nu va fi afectată de câteva petreceri de sărbători.

Sărbătorile pot provoca stres. Amintește-ți că cel mai important aspect al îngrijirii tale este protejarea propriei stări de bine și sănătate. Concentrează-te pe strategii care te vor ajuta să profiți la maximum de sărbători! Caută sprijin din partea familiei, prietenilor și medicului tău. Prioritizează ceea ce este cel mai important și gândește-te la modul în care aceste alegeri influențează controlul diabetului. Și, în final, nu uita să găsești bucurie în acest sezon

Întreabă-ți medicul dacă aceste abordări te pot ajuta!