search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zece sfaturi pentru diabetici de sărbători. Cum să te bucuri fără stres

0
0
Publicat:

Călătoriile, schimbările în programul de somn și socializare, mesele îmbelșugate de la care nu lipsesc dulciurile și potențialele stresuri personale și financiare își pot face viața și mai dificilă în timpul sărbătorilor dacă ai diabet.  

Prăjituri Foto Freepik com jpg

Sezonul sărbătorilor aduce familia și prietenii împreună în jurul meselor În mijlocul bucuriei și distracției, persoanele cu diabet trebuie totuși să-și controleze nivelul zahărului din sânge. Câteva strategii simple, oferite de mysugar. media, într-un articol supervizat de  endocrinologul Olga Monashnenko, te pot ajuta să le faci față cu calm și cu plăcere schimbărilor apărute în rutina ta.

Iată 10 sfaturi simple pentru a evita stresul și a te bucura de sărbători.

1. Nu-ți face griji că-ți strici rutina! 

Un sfat general, adesea oferit persoanelor cu diabet, este să urmeze o anumită. Totuși, sezonul sărbătorilor nu este o perioadă obișnuită. Cheia este să fii flexibil și să-ți ajustezi planul de tratament al diabetului după necesitate.

2. Lucrează la acceptare!

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale vieții persoanelor cu diabet este acceptarea diagnosticul. Odată ce accepți că diabetul este ceva cu care te vei „confrunta", va deveni mult mai ușor. Indiferent de situație, va trebui să faci alegeri legate de diabet, cum ar fi să-ți permiți să mănânci o bucățică mică de desert la sărbători speciale, dar nu regulat, pentru a rămâne sănătos.

3. Învață să spui „nu”!

Sărbătorile sunt o perioadă specială a anului de care oamenii ar trebui să se bucure, moderația fiind esențială. Învață să spui „nu” când este necesar: fie că este vorba de o un cocktail (când simți că poate fi inutil) sau de participarea la activități care pot provoca stres.

4. Concentrează-te pe plăcere!

Sărbătorile oferă o varietate de feluri de mâncare pe care le aștepți cu nerăbdare pe tot parcursul anului, iar privarea de acest lucru te poate dezamăgi. Dacă simți nevoia să mănânci o felie de plăcintă, fă-o! Bucuria emoțională pe care o vei simți este mult mai bună pentru tine decât stresul și anxietatea asociate restricțiilor din sărbători.

5. Împărtășește spiritul sărbătorii în felul tău!

Când mergi la o petrecere, adu o masă „sigură”,  săracă în carbohidrați, care îți place. Împărtășind spiritul sărbătorii, poți fi sigur că ai ceva util în cazul în care nu poți (sau nu vrei) să mănânci multe alte lucruri.

Citește și: Alertă medicală globală: milioane de senzori de glicemie sunt retrași după semnalarea a șapte decese

6. Renunță la vinovăție!

Dacă ești un „începător” cu diabet sau ești părintele unui copil cu diabet de tip 1 diagnosticat recent, încearcă să renunți la vinovăție (și nu doar de sărbători). Nu ar trebui să te simți vinovat că faci lucruri care îți aduc ție / copilului tău bucurie în această perioadă a anului. Fii blând cu tine însuți! E liniștitor să știi că, în timp, odată ce te adaptezi la diabet, poți face față aproape oricărui lucru.

 7. Evită hipoglicemiai și hiperglicemia!

În timp ce te bucuri de sărbătoare, este important să nu exagerezi și să ții cont de siguranță. Fie că este vorba de a limita (sau renunța) la consumul de alcool, de a lua medicamente sau de a controla porțiile, scopul este să rămâi în intervalul tău glicemic țintă.

8. Fă mișcare!

Activitatea fizică joacă un rol important în gestionarea diabetului. În plus, te poate ajuta să gestionezi stresul. Încearcă să menții un nivel adecvat de activitate fizică pe tot parcursul sărbătorilor. Încearcă yoga ca instrument pentru a depăși stresul de sărbători.

 9. Umple-ți farfuria de sărbători cu proteine și fibre!

Nu uita importanța consumului de fibre și proteine la fiecare masă, chiar și în timpul sărbătorilor. Acest lucru va ajuta la echilibrarea nivelului zahărului din sânge, la evitarea fluctuațiilor bruște dăunătoare ale glicemiei și a alimentației excesive.

10. Nu-ți face griji că  trebuie să faci totul„corect"

Încearcă să-ți amintești că nu trebuie să faci totul „corect". Sănătatea ta pe termen lung nu va fi afectată de câteva petreceri de sărbători.

Sărbătorile pot provoca stres. Amintește-ți că cel mai important aspect al îngrijirii tale este protejarea propriei stări de bine și sănătate. Concentrează-te pe strategii care te vor ajuta să profiți la maximum de sărbători! Caută sprijin din partea familiei, prietenilor și medicului tău. Prioritizează ceea ce este cel mai important și gândește-te la modul în care aceste alegeri influențează controlul diabetului. Și, în final, nu uita să găsești bucurie în acest sezon

Întreabă-ți medicul dacă aceste abordări te pot ajuta!

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
stirileprotv.ro
image
Avocații din România, revoltați de austeritatea Bolojan: „Guvernul împinge justiția spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare”
gandul.ro
image
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
mediafax.ro
image
Finul polițist al lui Ilie Bolojan, cercetat penal pentru trafic internațional de droguri, spune că nu există probe împotriva lui. A cerut efectuarea unei contraexpertize 
fanatik.ro
image
Operațiunea „șpagă cu elicopterul”. Omul de afaceri care mituia angajați din hipermarketuri ca să-i accepte marfă stricată
libertatea.ro
image
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte
antena3.ro
image
Cod galben de ninsori, viscol şi polei în 18 judeţe şi Bucureşti. Prognoza specială pentru Capitală
observatornews.ro
image
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
Percheziții la locuința Rodicăi Stănoiu, la câteva zile după a doua înmormântare. Ce caută anchetatorii
playtech.ro
image
Ştefan Baiaram visează la mutarea carierei în vară: “Îmi doresc un trofeu cu Universitatea Craiova şi un transfer în Top 5”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Cine îl va înlocui pe Daniel David la Educație. Un personaj controversat are mari...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Bani pentru pensionari retroactiv. Legea care vrea să facă dreptate unei categorii de români
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă

OK! Magazine

image
Emoționată, ca într-o reverie. Prințesa Charlene a captivat la premiera din Monaco

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?