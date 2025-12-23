Articol publicitar

Miramagica aduce ninsoarea la Târgul oficial de Crăciun din București

Miramagica continuă să inoveze experiența sărbătorilor de iarnă din București, iar în perioada 22-28 decembrie ninge la Târgul oficial de Crăciun din București, organizat în Piața Constituției de Primăria Capitalei, prin CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, cel mai mare targ de Crǎciun din România.

1766476419 viKL jpeg

Fulgii de nea vor cădea în fiecare seară, de la ora 18:00, în zona roller-coasterului Santa’s Express, iar fenomenul va dura 15 minute.

om de zapada jpg

Cum în București nu am avut până acum parte de o iarnă veritabilă, ne-am gândit să aducem noi zăpada la Târgul oficial de Crăciun București și am instalat tunuri de zăpadă artificială.

Zăpada este un simbol puternic al Crăciunului, mai ales pentru copii. Faptul că în fiecare seară, de la ora 18:00, în zona Santa’s Express începe să ningă transformă acest spațiu într-un adevărat colț de poveste. Nu este doar un efect vizual, ci și o invitație la visare, la joacă și la timp petrecut împreună.

Vedem zilnic reacțiile copiilor, dar și ale adulților, care se opresc, zâmbesc, fac fotografii și se lasă purtați, măcar pentru câteva minute, într-o lume magică, exact așa cum ar trebui să fie Crăciunul. Misiunea noastră este să creăm experiențe memorabile, care să aducă oamenii mai aproape unii de alții și de spiritul autentic al sărbătorilor”, a declarat Lucia Prăjișteanu, proprietar Miramagica.

copii jpg

Pentru ediția din acest an a Târgului de Crǎciun București din Piața Constituției, Lucia Prăjișteanu a adus prima Piramidă de Crăciun instalată vreodată în România, o construcție spectaculoasă de 10 metri înălțime și un diametru de 7 metri.

Alături de Piramida de Crăciun, la Târgul oficial de Crăciun București se regăsesc și alte atracții Miramagica: Santa’s Express - roller-coasterul condus de renul lui Moș Crăciun, ale cărui vagoane trec inclusiv printr-un glob roșu uriaș plin de luminite, Caruselul venețian cu doua etaje, sania zburătoare, jocul Cutia cu globuri și zona instagramabilă cu elfi interactivi.

Până pe 28 decembrie, Târgul de Crăciun oficial Bucuresti din Piața Constituției, organizat de Primăria Capitalei, prin CREART - Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, rămâne locul ideal unde poți evada din cotidian și te poți bucura de zăpadă, lumini, tradiții și atracții spectaculoase.

mosu jpg
image
