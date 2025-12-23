Sora lui Lionel Messi, transportată de urgență la spital, după ce a făcut accident în Miami. Starul argentinian, profund afectat

Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, a fost lovit de o veste dureroasă în plin moment de bucurie profesională.

Sora sa, Maria Sol, a fost implicată într-un grav accident rutier în Miami, după ce a pierdut controlul vehiculului și a intrat într-un zid. În urma impactului, aceasta a suferit arsuri și mai multe fracturi, fiind transportată de urgență la spital.

„Sora lui Messi este bine, în afara pericolului. Am discutat cu familia. Ea trebuia să se căsătorească pe 3 ianuarie în Argentina, la Rosario, dar nunta a fost amânată. A suferit arsuri, care sunt greu de tratat, dar şi două vertebre fracturate, o gleznă fracturată, dar şi o mână. Nunta va fi reprogramată.

Celia (n.r. mama lui Lionel Messi) mi-a spus că Maria Sol şi-a pierdut cunoştinţa şi a intrat într-un zid!”, a declarat Angel de Brito, prezentator TV argentinian, după ce a luat legătura cu mama lui Messi, citat de mirror.co.uk.

Maria Sol a fost nevoită să își anuleze nunta

Incidentul a avut și urmări personale importante pentru familia Messi. Maria Sol a fost nevoită să își amâne nunta, care era programată pentru începutul anului 2026. Evenimentul urma să aibă loc în luna ianuarie, la Rosario, orașul natal al familiei, unde trebuia să se căsătorească cu Julian Arellano.

Vestea a venit într-un contrast puternic cu perioada excelentă pe care o traversa Lionel Messi pe plan sportiv. Argentinianul tocmai câștigase titlul în MLS alături de Inter Miami, primul trofeu important din aventura sa în Statele Unite.

La scurt timp după succesul din campionat, Messi a efectuat și o vizită în India, unde popularitatea sa a atins cote impresionante. La Calcutta, starul argentinian a fost invitat să inaugureze o statuie uriașă, de aproximativ 21 de metri, ridicată în onoarea sa de fanii locali.