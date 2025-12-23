search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sora lui Lionel Messi, transportată de urgență la spital, după ce a făcut accident în Miami. Starul argentinian, profund afectat

0
0
Publicat:

Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, a fost lovit de o veste dureroasă în plin moment de bucurie profesională.

Lionel Messi Foto/Arhivele Adevărul
Lionel Messi Foto/Arhivele Adevărul

Sora sa, Maria Sol, a fost implicată într-un grav accident rutier în Miami, după ce a pierdut controlul vehiculului și a intrat într-un zid. În urma impactului, aceasta a suferit arsuri și mai multe fracturi, fiind transportată de urgență la spital.

Sora lui Messi este bine, în afara pericolului. Am discutat cu familia. Ea trebuia să se căsătorească pe 3 ianuarie în Argentina, la Rosario, dar nunta a fost amânată. A suferit arsuri, care sunt greu de tratat, dar şi două vertebre fracturate, o gleznă fracturată, dar şi o mână. Nunta va fi reprogramată.

Celia (n.r. mama lui Lionel Messi) mi-a spus că Maria Sol şi-a pierdut cunoştinţa şi a intrat într-un zid!, a declarat Angel de Brito, prezentator TV argentinian, după ce a luat legătura cu mama lui Messi, citat de mirror.co.uk.

Maria Sol a fost nevoită să își anuleze nunta

Incidentul a avut și urmări personale importante pentru familia Messi. Maria Sol a fost nevoită să își amâne nunta, care era programată pentru începutul anului 2026. Evenimentul urma să aibă loc în luna ianuarie, la Rosario, orașul natal al familiei, unde trebuia să se căsătorească cu Julian Arellano.

Vestea a venit într-un contrast puternic cu perioada excelentă pe care o traversa Lionel Messi pe plan sportiv. Argentinianul tocmai câștigase titlul în MLS alături de Inter Miami, primul trofeu important din aventura sa în Statele Unite.

La scurt timp după succesul din campionat, Messi a efectuat și o vizită în India, unde popularitatea sa a atins cote impresionante. La Calcutta, starul argentinian a fost invitat să inaugureze o statuie uriașă, de aproximativ 21 de metri, ridicată în onoarea sa de fanii locali.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
digi24.ro
image
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
stirileprotv.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă
gandul.ro
image
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
mediafax.ro
image
Ştefan Baiaram visează la mutarea carierei în vară: “Îmi doresc un trofeu cu Universitatea Craiova şi un transfer în Top 5”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Operațiunea „șpagă cu elicopterul”. Omul de afaceri care mituia angajați din hipermarketuri ca să-i accepte marfă stricată
libertatea.ro
image
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte
antena3.ro
image
Cod galben de ninsori, viscol şi polei în 18 judeţe şi Bucureşti. Prognoza specială pentru Capitală
observatornews.ro
image
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
Percheziții la locuința Rodicăi Stănoiu, la câteva zile după a doua înmormântare. Ce caută anchetatorii
playtech.ro
image
După o viață la Steaua, a trecut în curtea marelui rival Dinamo. Cine l-a convins pe Tică Dănilescu să semneze cu „dușmanul” de moarte
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Cine îl va înlocui pe Daniel David la Educație. Un personaj controversat are mari...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Bani pentru pensionari retroactiv. Legea care vrea să facă dreptate unei categorii de români
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă

OK! Magazine

image
Emoționată, ca într-o reverie. Prințesa Charlene a captivat la premiera din Monaco

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?