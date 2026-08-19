Va rămâne porumbul blocat pe câmpurile Ucrainei?

Atacurile Rusiei asupra navelor și porturilor de la Marea Neagră amenință existența agricultorilor ucraineni. În plină perioadă de recoltare, exporturile de cereale stagnează. Ce se poate face?

Atacurile rusești asupra navelor civile au paralizat în mare măsură porturile din zona Odesa. Până acum, circa 90 la sută din exporturile agricole ucrainene erau efectuate prin aceste porturi maritime.

Pentru a ajuta totuși exporturile, guvernul ucrainean ia în calcul crearea de rute alternative de transport pe calea ferată, pe șosele și pe căile navigabile. De asemenea sunt în curs discuții privind crearea unui nou coridor de export prin Republica Moldova.

Experții subliniază însă că aceste rute alternative nu pot înlocui porturile, în condițiile în care blocada actuală a Mării Negre reprezintă pentru economia ucraineană o amenințare chiar mai mare decât în anul 2022.

Depozite pline, venituri modeste

Fapt este că situația tensionată de securitate din Marea Neagră are deja un impact semnificativ asupra pieței interne ucrainene. Potrivit lui Denis Martșuk, vicepreședinte al asociației "Consiliul Agricol Ucrainean", agricultorii din țară au recoltat până în prezent peste 28 de milioane de tone de cereale și leguminoase.

Totuși, în clipa de față, o mare parte a recoltei nu poate fi comercializată. În consecință, agricultorii se confruntă cu o penurie de capital de exploatare, urgent necesar pentru finalizarea lucrărilor de recoltare în curs, precum și pentru însămânțarea culturilor de iarnă. În regiunile sudice al Ucrainei, însămânțarea începe la sfârșitul lunii august.

"În prezent, abia reușim să ne vindem produsele. Nu avem încotro, așa că stocurile sunt depozitate, în măsura în care există capacități de depozitare suficiente. În același timp, ne întrebăm care poate fi soluția. Avem nevoie de bani, în special pentru însămânțarea de toamnă", a afirmat Martșuk pentru Deutsche Welle (DW).

Silozuri distruse în zona de război

El crede că situația va continua să se agraveze în săptămânile și lunile următoare, de vreme ce recoltele de cereale și semințe oleaginoase recoltate mai târziu se vor adăuga la soiurile de cereale deja recoltate.

Spre exemplu, recolta de porumb ar putea ajunge în acest an la aproximativ 33 de milioane de tone. În același timp, în toamnă se prefigurează o lipsă de capacități de depozitare de până la zece milioane de tone. Situația afectează în mod special regiunile din apropierea frontului, unde majoritatea silozurilor de cereale au fost distruse în urma războiului.





"Merge vorba că fermierii vor să lase porumbul pe câmpuri pentru a-l recolta abia în primăvară. Acesta trebuie încă uscat, ceea ce consumă multă energie electrică, care este foarte scumpă. Nu există bani pentru asta. Nu există nici piețe de desfacere suficiente, nici prețuri rezonabile, așa că este mai bine să-l lase acum pe câmp, când este mai ieftin", explică Martșuk.

Maxim Hopka, analist la asociația "Clubul Agricol Ucrainean", estimează producția agricolă ucraineană din iulie la aproximativ 3,7 milioane de tone, dintre care circa 2,7 milioane de tone de cereale. Față de luna precedentă, aceasta reprezintă o scădere de aproximativ un sfert. Pentru luna august, Hopka preconizează că exporturile de cereale vor scădea din nou cu aproximativ jumătate.

Agricultorii luptă pentru supraviețuire

Între timp, prețurile interne sunt supuse unei presiuni crescânde. Hopka spune că prețul grâului alimentar a scăzut cu 30-35 la sută, iar cel al orzului cu aproximativ 30 la sută. Pentru agricultori, acest lucru înseamnă, potrivit lui Hopka, condiții economice și de producție din ce în ce mai complicate.

Dat fiind că cerealele nu pot fi exportate în totalitate, prețurile au scăzut atât de mult încât numeroși producători nu mai pot acoperi nici măcar costurile de producție.

Unele exploatații înregistrează deja pierderi. Conform datelor Ministerului Politicii Agrare și Alimentației din Ucraina, pierderile anuale cauzate agricultorilor de produsele agricole nevândute s-ar putea ridica la aproximativ 20,5 miliarde de dolari americani.

Există alternativă?

Guvernul ucrainean dă asigurări că va face tot posibilul pentru a găsi noi căi de export pentru produsele agricole ucrainene, fie pe cale ferată, prin porturile de pe Dunăre, fie pe cale terestră prin țările vecine.

Totuși, din cauza secetei, Dunărea este în prezent utilizabilă la capacitate limitată pentru exporturile ucrainene, iar probleme există și în domeniul transportului feroviar și rutier.

În perioada recoltei, liniile feroviare europene sunt saturate de comercianții europeni, iar transportul pe șosea al unor cantități mari de cereale este costisitor.

Ministrul ucrainean al agriculturii, Taras Vîsoțkîi, afirmă că este esențială restabilirea rutelor maritime sigure către porturile din zona Odesa, cu ajutorul capacităților militare ale Ucrainei și ale partenerilor săi. Nu există însă o alternativă comparabilă pe termen mediu. Legăturile feroviare și așa-numitele "porturi uscate" ar putea servi doar ca sprijin temporar, până când porturile de la Marea Neagră vor fi din nou libere, a explicat el într-un interviu acordat DW.

Profesorul Oleh Nivjevski de la Școala Superioară de Economie din Kiev este de părere că Ucraina are astăzi mai puține posibilități de a compensa pierderile din comerțul maritim decât la începutul războiului de agresiune al Rusiei. În 2022, UE a sprijinit Ucraina în crearea așa-numitelor "coridoare de solidaritate", iar comerțul a fost liberalizat prin eliminarea restricțiilor vamale.

Transportul devine din ce în ce mai dificil

Acum, condițiile sunt diferite. "Între timp, dacă ne uităm la comerțul cu UE, am revenit de la un sistem liber la regimul comercial dinainte de război, cu restricții și contingente vamale", a declarat expertul pentru DW.





La aceasta se adaugă, în opinia sa, deficiențele semnificative la nivelul infrastructurii. Căile Ferate Ucrainene mai au astăzi cu aproximativ 30 la sută mai puține trenuri decât înainte de război.

Atacurile constante ale Rusiei asupra infrastructurii feroviare îngreunează funcționarea acesteia și sunt necesare reparații periodice. De asemenea, transportul rutier este limitat din cauza lipsei șoferilor de camioane, unul dintre motivele principale fiind mobilizarea.

Blocarea căilor de transport

Nivjevski consideră că actuala criză ar putea fi privită și ca un impuls pentru regândirea politicii de export a Ucrainei. Kievul ar fi trebuit să elaboreze încă de la începutul războiului pe scară largă o strategie pe termen lung pentru a-și asigura exporturile către piețele mondiale.

Nu este vorba doar de a găsi o soluție temporară în locul porturilor maritime, ci și de o logistică care să garanteze că blocarea unei singure căi de transport nu mai paralizează întreaga economie de export.

Analistul Maxim Hopka estimează că, din cauza blocării căilor de transport, Ucraina va exporta în lunile august și octombrie cu aproximativ nouă milioane de tone mai puține produse agricole către piețele externe. Potrivit lui, veniturile în valută amânate sau pierdute pentru această perioadă s-ar putea ridica la aproximativ 1,9 miliarde de dolari.

Care este ajutorul necesar?

La insistențele agricultorilor, guvernul ucrainean a prelungit și extins deja un program de credite de stat. În plus, potrivit Ministerului Politicii Agrare și Alimentației, Kievul a solicitat Comisiei Europene ajutoare nerambursabile în valoare de 220 de milioane de euro.

Fondurile ar urma să fie destinate în special întreprinderilor agricole mici și mijlocii și să contribuie la finanțarea dobânzilor la credite. Ministerul dorește să aloce aceste fonduri prin intermediul programului de stat "Credite avantajoase 5-7-9%" pentru a asigura lichiditatea întreprinderilor.

Lilia Rzheutska - DW