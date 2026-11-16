Europa, așa cum o concep Trump și Putin

Se împlinesc în curând 40 de ani de la căderea Zidului Berlinului, de când Statele Unite nu se mai tem de Rusia. De vreo două decenii nu mai manifestă interes față de ceea ce se întâmplă în Europa și de vreo zece ani nimeni nu mai crede că ar veni în ajutorul Uniunii Europene dacă unul dintre statele sale ar fi atacat.

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De aceea, Emmanuel Macron a ajuns să vorbească despre o „moarte cerebrală” a Alianței Atlantice, dar, dacă îi ascultăm pe liderii ruși, tocmai această alianță și extinderea sa treptată către țările din Europa Centrală ar fi „la rădăcina problemei”.

Da, tocmai pentru că occidentalii i-ar fi stârnit teama de a fi atacat, Vladimir Putin ar fi, spune el, trimis trupele sale în Ucraina, iar acum NATO ar trebui să se retragă în limitele a ceea ce se numea odinioară „Europa liberă”.

De aceea, Emmanuel Macron a ajuns să vorbească despre o „moarte cerebrală” a Alianței Atlantice, dar, dacă îi ascultăm pe liderii ruși, tocmai această alianță și extinderea sa treptată către țările din Europa Centrală ar fi „la rădăcina problemei”.Da, tocmai pentru că occidentalii i-ar fi stârnit teama de a fi atacat, Vladimir Putin ar fi, spune el, trimis trupele sale în Ucraina, iar acum NATO ar trebui să se retragă în limitele a ceea ce se numea odinioară „Europa liberă”.Vor fi oameni care îl vor crede.

Există astfel de oameni în Franța și în alte părți, dar dacă Statele Unite au deschis porțile Alianței către națiunile care au ieșit din blocul sovietic, nu au făcut-o pentru a asigura succesul unei ofensive împotriva Rusiei, ci din cu totul alte motive.

Aceste națiuni erau convinse că Rusia va dori într-o zi să-și reconstituie imperiul pierdut. Ele credeau că aderarea lor la Alianță le va asigura protecția Statelor Unite, iar acest lucru le oferea americanilor posibilitatea de a le transforma în aliați împotriva Franței și Germaniei, împotriva acestei „vechi Europe” mult prea independente pe gustul lor.

Vladimir Putin nu se putea simți cu atât mai puțin amenințat de extinderea Alianței cu cât Parisul și Berlinul făcuseră front comun încă din 2008, la summitul de la București, pentru ca candidaturile Ucrainei și Georgiei să fie respinse. Totul concura atât de bine la liniștirea Kremlinului, încât, sigur de impunitatea sa, Vladimir Putin a putut să anexeze Crimeea în 2014, apoi să-și asigure controlul asupra Donbassului, înainte de a invada Ucraina în 2022.

Extinderea Alianței nu l-a deranjat niciodată în vreun fel, dar atunci de ce ține atât de mult astăzi ca aceasta să se retragă din Europa Centrală și asta chiar înainte de deschiderea negocierilor privind Ucraina?

Răspunsul este că ar dori astfel să revină la Europa așa cum Statele Unite și URSS și-au împărțit-o la Yalta în februarie 1945 și că mizează încă o dată pe Donald Trump pentru a-și atinge scopurile.

Se vorbește despre idei mărețe de acorduri americano-ruse, la care se visează mult la Mar-a-Lago. În al doilea rând, Donald Trump nu a renunțat la posibilitatea de a se lăuda că a pus capăt acestui război, iar el și Vladimir Putin ar fi infinit de fericiți să destrame Uniunea prin redesenarea granițelor Europei.

Or, această retragere din NATO poate fi ordonată de Donald Trump fără aprobarea Congresului. Simpla sa anunțare ar echivala cu o recunoaștere de către Statele Unite a supremației Rusiei în Europa Centrală, în timp ce apărarea comună a Uniunii Europene se află abia la primii pași.

S-ar instaura un nou raport de forțe în Europa, iar Vladimir Putin a anticipat deja acest lucru, avertizându-i pe europeni că va ordona să se tragă asupra trupelor lor dacă ar îndrăzni să le desfășoare pentru a proteja ceea ce ar mai rămâne din Ucraina.

Pacea pe care o are în vedere Kremlinul ar institui un protectorat al unei Ucraine amputate de Donbass, după ce a fost deja lipsită de Crimeea. Noua „arhitectură de securitate” revendicată de Moscova nu este altceva decât o întoarcere la cele două Europe ale Războiului Rece, cu diferența notabilă că nu ar mai exista o umbrelă americană deasupra Europei libere. Este o subjugare a întregii Europe pe care Vladimir Putin o propune din nou prietenului său Trump, care pare să aprecieze atât de mult această ofertă, încât informațiile furnizate de serviciile secrete americane Ucrainei au redevenit insuficiente.

Până în prezent, unitatea europeană a reușit întotdeauna să-i țină la distanță pe acești doi bărbați, dar loviturile lor se intensifică, iar Ucraina nu mai dispune nici de încălzire, nici de scuturi antirachetă.