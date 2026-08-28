Un nou guvern PSD condus de Eugen Tomac? Rămânem fără bani de pensii şi salarii bugetare...

Mai multe surse dau această variantă, pe care o cred probabilă: un guvern cu miniştrii PSD condus de „independentul” Eugen Tomac. Preşedintele Nicușor Dan vrea un premier care să-i asculte sfaturile şi direcţiile de acţiune, nu cum a făcut Bolojan care a mărit TVA-ul împotriva sfatului prezidenţial. Eugen Tomac, actualmente consilier al preşedintelui, ştie cum gândeşti acesta, îi cunoaşte ideile şi opiniile de politică economică şi bugetară, nu e nevoie de multe consultări pentru a-i da „indicaţii”: faci aşa şi aşa...

Eugen Tomac Foto: FOTO Adevarul

Trecerea de votul de investire în parlament este aproape sigură, de frica parlamentarilor de a pleca acasă, în cazul alegerilor anticipate. S-a văzut din mai toate declaraţiile şi faptele prezidenţiale că Nicușor Dan sprijină şi apreciază mai degrabă PSD, nu PNL şi USR. UDMR se dă pe lângă cei care sunt la guvern, pentru a câştiga posturi de miniştri şi acces la avantajele participării în guvern, cu posturi în eşaloanele inferioare.

Nu ştiu dacă preşedintele Nicușor Dan înţelege că un astfel de guvern nu este în stare să atragă fonduri europene şi bani împrumutaţi, caz în care rămânem fără bani de pensii şi salarii.

Comparaţie între principiile de guvernare de dreapta, şi cele ale lui Eugen Tomac

Avem programul de guvernare construit de Eugen Tomac la precedenta nominalizare. Să-l comparăm cu ideile fundamentale ale lui Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor în guvernul Bolojan, demis prin moţiune de cenzură de către PSD şi AUR.

Ce spune Alexandru Nazare, într-o postare esenţială:

- Cu o datorie publică de peste 60% din PIB, disciplina fiscal-bugetară este o obligație, nu o opțiune. Legea responsabilității fiscal - bugetare nu permite Guvernului aprobarea de cheltuieli suplimentare, cât timp pragul datoriei este depăşit.

- Orice inițiativă cu impact bugetar trebuie fundamentată și calibrată în limitele cadrului fiscal-bugetar în vigoare și ale anvelopelor de cheltuieli stabilite prin Strategia fiscal-bugetară, cu evaluarea completă atât a impactului imediat, cât și a efectelor de anualizare și a riscurilor pe termen mediu.

- În acest moment, Legea responsabilității fiscal - bugetare nu mai permite creşteri suplimentare de cheltuieli cu anvelopa totală de personal.

- România se află în continuare în procedură de deficit excesiv, iar planul de consolidare fiscală convenit cu Comisia Europeană presupune limite clare pentru creșterea cheltuielilor.

Ce spune Eugen Tomac la capitolul Finanţe, în fostul program de guvernare:

-Direcție: credibilitate fiscală, colectare de încredere, ANAF depolitizat, sustenabilitate pe orizont mediu.

- Centru național de răspuns pentru fiscalitate. Asistență contribuabili la nivelul MF, cu termene standard și răspunsuri publice – se reduce incertitudinea pentru mediul de afaceri.

- SAF-T + e-Factura B2C – extindere și consolidare. Continuă jaloanele PNRR; principala pârghie anti-evaziune; extindere la nerezidenți cu obligații comerciale în România.

- e-Sigiliu generalizat pentru tranzitul de mărfuri. Se generalizează în 18 luni, cu raportare semestrială publică a randamentului (valoarea mărfurilor sigilate, diferențele de taxe recuperate).

- Bodycam și teste de integritate pentru antifraudă și vameși. Măsura este un simbol al depolitizării ANAF.

Reforme structurale

- Reorganizarea piramidală a ANAF

- Unitate centrală de prognoză bugetară + Consiliul Fiscal consolidat

- Cadru de bugetare pe obiective

Nazare pleacă de la realitatea din finanţele ţării, deficit 9,3% lăsat de Ciolacu, peste 60% datoria publică, obligaţia statului de a corecta aceste dezechilibre prin reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului. Nazare aminteşte de obligaţiile legii Răspunderii Fiscal-bugetare, care obligă statul să oprească majorarea cheltuielilor, până se intră în normalitate. N-am văzut aşa ceva în programul lui Tomac.

Încă nu e clar ce va aduce nou PSD în programul de guvernare al viitorului guvern, dar e uşor de intuit, ştiind că pleacă de la triada de obiective: relansare fiscală, prosperitate, protecţie socială. Pentru îndeplinirea lor îţi trebuie un munte de bani, şi nu se ştie ce măsuri şi direcţii va include PSD în programul de guvernare.

Care va fi reacţia CE, a agenţiilor de rating şi a investitorilor

Cum în mod sigur noul program de guvernare PSD condus de Tomac nu va cuprinde măsurile necesare revenirii la echilibrele bugetare, prin scăderea cheltuielilor statului, pentru că altă metodă nu s-a inventat, ne vom trezi cu respingerea noului guvern de către CE şi agenţiile de rating. Teoria că o relansare economică va aduce şi bani mai mulţi la buget, o auzim de 30 de ani, şi am ajuns în groapa în care suntem, descrisă de Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR („vom ajunge să mâncăm iarbă şi scoarţă de copac”).

În realitate, agenţia S&P ne va trece la stadiul de „junk”, CE va opri banii cuveniţi României, iar investitorii vor ridica dobânzile împrumuturilor la nivele insuportabile, ca în 2010 sau ca în situaţia Greciei. Avem circa 240 de miliarde euro datorie publică, iar unii analişti independenţi spun că stăm mai rău decât Grecia acum 15 ani, pentru că fiind în zona euro Grecia s-a bucurat de protecţia UE.

Cum o parte din banii de pensii şi salarii vin din împrumuturile României, nu este exclus ca viitorul guvern să se trezească, în absenţa împrumuturilor şi a banilor de la CE, că nu poate plăti pensii şi salarii.

Sunt pline site-urile de ştiri şi reţelele de socializare cu explicaţii şi argumente ale economiştilor independenţi. Dacă preşedintele Nicușor Dan nu le citeşte, considerându-se mai deştept în comparaţie cu specialiştii neutri, asta e. Va trebui să suportăm consecinţele deciziilor de la nivel prezidenţial şi guvernamental, dar preţul îl vor plăti cei care iau astfel de decizii!