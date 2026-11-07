 Trupele europene își testează capacitatea operațională în Polonia, Turcia anunță exerciți naval în Marea Neagră în speranța că va exista pace în Ucraina | adevarul.ro
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Trupele europene își testează capacitatea operațională în Polonia, Turcia anunță exerciți naval în Marea Neagră în speranța că va exista pace în Ucraina

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Vine luni doamna von den Leyen la București. Interesantă vizită și cu atât mai interesant momentul în care se desfășoară.

În portul Constanta
Vizita preşedintei Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen pe fregata Regele Ferdinand Foto: Inquam

Unul dintre argumente le pentru care cred că gestul nu este numai formal și vizita nu va fi una ca atâtea multe altele într-un calendar diplomatic care trebuie să împace orgoliile tuturor Statelor Membre este că, în fine, după multe așteptări și foarte rapid după ce s-a consemnat izolarea lui Trump în jocul de putere intern și extern, în Polonia a început „Koalicjia”, primul exercițiu la care iau parte 2500 de militari din cadrul Forței multinaționale pentru Ucraina și, în paralel, Turcia, cea de-a doua armată ca mărime și forță reală din NATO, organizează separat un alt exercițiu în Marea Neagră în cadrul misiunii den deminare asumată și la care s-au alăturat România și Bulgaria.

Reamintesc câteva date esențiale: Coaliția de Voință („Coaliția Voluntarilor” cum mai este numită) a fost creată în martie 2025 la inițiativa Franței și a UK pentru a se putea oferi Ucrainei garanții de securitate. Este compusă din 37 de state și are ambiția de a putea ofer Ucrainei mijloacele de a se opune sau de a disuada o nouă agresiune. Foarte important de subliniat că această structură este totalmente diferită de NATO și UE, iar angajamentele și misiunile sale nu au niciun fel de legătură, nici organizațională și nici politică cu cele două mari organizații.

Forța multinațională pentru Ucraina este o componentă a Coaliției și este gândită să intre în acțiune doar după ce pacea va fi încheiată în Ucraina pentru a contribui la refacerea forțelor armate ale acestei țări, conferind credibilitate viitoarei sale prezențe internaționale în ce privește nivelul sau de pregătire și compatibilitatea criteriilor sale de organizare și funcționare cu cele din sistemele occidentale, asta presupunând că se va asigura și un grad înalt de inter-operabilitate cu acestea.

Există deja un comandament inter-arme operativ care funcționează aflat la Paris (Mont-Valerien),sub comanda alternativă a francezilor și britanicilor (în teren comandați de generalul britanic Tom Bateman), cu un personal care provine acum din 19 țări.

Urmează să acționeze pe trei componente: 1. reconstruirea armatei ucrainene 2. Securizarea spațiului aerian 3. Normalizarea situației în Marea Neagră prin operațiunile comune de deminare ale grupului de trei țări condus de Turcia.

Ca lucrurile să fie pe deplin clare și pentru a răspunde din nou propagandei intense lansate de unii politicieni, subliniez că mandatul primit de Forța multinațională exclude orice participare directă la luptele care se desfășoară acum pe teritoriul Ucrainei. Dimpotrivă, va putea fi trimisă în teren doar după ce ostilitățile au fost încheiate printr-un act formal și verificată aplicarea acestuia de către forțele fost combatante sau după semnarea încetării focului în zonă și doar la invitația formulată de guvernul de la Kiev.

Exercițiul de acum din Polonia are loc în perioada 9-22 noiembrie în poligonul de la Nowa Deba, în sud-estul țării, la aproximativ 100 km depărtare de frontiera cu Ucraina, Franța trimite acolo cel mai important contingent (1100 de soldați) urmată de UK cu 300 de soldați. Participă militari din Germania, Belgia, Spania, Estonia, Franța, Lituania, Olanda, Polonia, UK și Suedia. În paralel, Turcia organizează o simulare axată pe securizarea Mării Negre.

Pentru a evita orice acuzații rusești de escaladare a situației, țările participante insistă asupra caracterului non-ofensiv al exercițiului, arătând că nu este vorba de misiune clasică a ONU de menținerea păcii și nici de o misiune de luptă a NATO.

În consecință, trupele se antrenează folosind doar echipament ușor și fără blindate de sprijin. Franța testează folosirea dronelor ușoare de contact și a sistemelor de luptă anti-dronă. Dar – și această precizare trebuie menționată ca un semnal major de atenție – semnalele transmise de statele majore ale armatelor reprezentante la exercițiu spun că, în viitor, în caz că trupe multinaționale vor fi desfășurate în Ucraina, forțele prezente vor avea mandat de a riposta în ca că vor fi atacate de forțele rusești.

Ne interesează? Sigur că ar trebui să-i intereseze pe responsabilii noștri politici deoarece, în ce privește Marea Neagră, misiunile forței comune de deminare s-ar putea suprapune în viitor pe încercarea Turciei de securizare a celor două mari coridoare pe care ar trebui să se desfășoare tranzitul de nave din Ucraina și Rusia încărcate cu grâne și îngrășăminte. treacă navele cu grâne și îngrășăminte. Pe partea noastră a Mării Negre, în acest scenariu deosebit de complicat am fi implicați și noi și bulgarii (în est Georgia, spre exemplu), riscul fiind că proiectul Turciei este ca ambele coridoare să treacă prin apele teritoriale. Sigur că vor crește posibilele redevențe dar și riscurile directe căci un atac probat asupra unui obiectiv aflat în apele teritoriale ale României, dacă Doamne ferește ar fi cazul, ar trebui să declanșeze automat activarea articolului privind apărarea colectivă.

Care vor fi, în acest sens, angajamentele suplimentare ale României pentru care, cu siguranță, vom primi felicitările comunitare cuvenite?

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