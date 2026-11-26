Astăzi și mâine, la Bruxelles, se vor desfășura negocierile ce se anunță explozive, extrem de dificile, pe tema viitorului buget european pe care unele state mari contribuitoare îl doresc ca fiind unul construit pe restrângeri economice și, evident, pe chestiunea mereu nerezolvată și sursă de scandal, adică ajutorul pentru Ucraina.

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Situația este deosebit de tensionată, exemplu poziția deosebit de discutată (și nu întotdeauna în cei mai buni termeni) a Cancelarului Merz care a afirmat public că va condiționa acordul țării sale la bugetul european doar dacă toate celelalte state, „fără niciun fel de excepție” se vor pronunța în favoarea finanțării Ucrainei, adică un atac direct la pozițiile le fel de ferm anunțate de Ungaria, Republica Cehă, Bulgaria și Slovacia care s-au pronunțat împotriva finanțării suplimentare cerute de Kiev. „Șantaj”, a replicat Robert Fico, Prim Ministrul slovac.

Problema, așa cum vă spuneam deja într-un articol anterior, este în principal legată de împrumutul de 45 de miliarde Euro pe care Comisia Europeană propune să-l facă în favoarea Ucrainei, cu banii veniți de pe piețe externe, sumă care va fi rambursată în totalitate de Moscova după ce va pierde războiul. Această sumă ar trebui să se adauge celei de 100 de miliarde Euro înscrisă deja în bugetul european ca fiind destinată sprijinirii Ucrainei (în principal în domeniul apărării și susținerii bugetare). Și tot sunt fonduri insuficiente, așa cum cere Zelenski. Caz în care se amintește faptul că, anul viitor, Ucraina va mai primi 25 de miliarde Euro suplimentari din partea unor țări care nu sunt membre UE precum Marea Britanie, Norvegia, Japonia, Elveția sau Canada.

Context în care, posibil, să vedem cum chestiunea viitoarelor ajutoare suplimentare, ca răspuns unor angajamente de tipul „vom fi alături de Ucraina, cât timp este nevoie, cu tot ceea ce are nevoie” să fie rezolvată din ce în ce mai mult pe linia contribuțiilor naționale. Spre exemplu, ieri, guvernul americana anunțat că a aprobat vânzarea de piese detașate pentru întreținerea avioanelor F16 folosite de armata ucraineană , tranzacție în valoare de peste 600 de milioane de dolari finanțată de câteva țări europene. În acest sens, un comunicat din partea Departamentului de stat american precizează că Ucraina va folosi fonduri provenind „din Belgia, Danemarca, Olanda și Norvegia...niciun fond american nefiind asociat acestui transfer”.

Dar, pe fond, întrebarea este dacă linia bugetară de 100 de miliarde pentru Ucraina va fi mărită și până la ce plafon deoarece, cel puțin în acest moment, pare evident că banii aceștia vor trebui luați din alte zone, iar asta deja provoacă discuții deosebit de dure între posibilii viitori mari pierzători: alocarea totală ar fi de doar 1582 de miliarde Euro, adică cu 10% mai puțin decât propunerea inițială a Comisiei Europene https://www.cor.europa.eu/en/news/future-eu-budget-regions-cities-and-meps-unite-urge-eu-leaders-secure-robust-and-standalone-cohesion .

Să nu uităm că cea mai mare dispută (cum se întâmplă de fiecare dată) privește bugetul alocat agriculturii: țările net contribuitoare – Germania, Olanda, Suedia, Finlanda) solicită tăieri și, atenție, reorientarea fondurilor către competitivitatea agricolă și nu către subvențiile agricole și către politica de coeziune către regiunile mai sărace, așa cum este acum, Se opun ferm țările din așa-numitul „Grup de prieteni ai coeziunii”, 17 țări în frunte du Franța, printre care și România.

Parlamentul European este gata să iasă la luptă pentru o creștere cu 25 de miliarde Euro pentru politica de extindere și ajutorul extern, asta în timp ce o propunere de compromis prezentată de Antonio Costa, Președintele Consiliului European, pledează pentru o scădere cu 21% a finanțării acordate pentru „Global Europe”.

Dar bani în plus la buget s-ar putea să vină de undeva? Da, ar fi o posibilitate, adică impunerea unei noi taxe europene care să vizeze veniturile enorme ale companiilor gigant din sfera informaticii și care ar putea să suplimenteze bugetul european cu cel puțin 5 miliarde Euro anual. Dar, din motive politice mai mult decât evidente, unele State Membre se opun ideii, de teamă că astfel se va declanșa un nou conflict frontal cu Donald Trump.

Să așteptăm să vedem cum vor decide să rezolve situația șefii de state și guverne, preocupați de creșterea tensiunilor sociale, uneori exprimate violent în stradă, în unele State Membre. Dar optimismul politic se dovedește statornic, ferm, constant și s-ar putea să prevaleze asupra oricăror viziuni pesimiste pentru 2027.