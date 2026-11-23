Toți adevărații adeptei din Europa ai adevăratei politici de dreapta trebuie să-și mai amintească, adevărat cu oarece rușine și efort, de apelul istoric adresat pe 31 august 2015 de doamna Angela Merkel, pe atunci Cancelarul Germaniei: „Wir shaffen das” („putem face asta!”) afirma ea în timpul unei vizite la un punct de primire pentru refugiați din Dresda, transmițând mesajul că țara sa era pregătită și avea toate mijloacele de a rezolva problema refugiaților care veneau din infernul războiului civil din Siria.

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A urmat ceea ce știți, ceea ce, sub o formă sau alta a continuat și azi, începând cu șocul enorm, doar pentru Germania acelui an 2015, provocat de valul uman format din 890.000 de solicitanți de azil. Mai departe, Uniunea Europeană a răspuns imediat, inclusiv prin votul României, cu inițiative politice și reglementări care au susținut principiul primirii unui număr mare de refugiați (și nu numai din Siria) acceptându-i și grăbind adesea procedurile de control și identificare în speranța că asimilarea acestor grupuri foarte mari de oameni, proveniți din culturi atât de diferite, uneori tradițional antinomice cu cele europene, avea să se producă rapid și fără probleme. Merkel a mers chiar mai departe și, într-o conferință de presă la Berlin pe 11 din august 2017, a cerut Națiunilor Unite să ridice palierul de refugiați care să fie relocați în Europa de la 20.000 la 40.000.

Acum fluxul evenimentelor începe să se desfășoare rapid în sens invers, odată cu extinderea, uneori în termeni chiar neașteptați, a propunerilor și inițiativelor din ce în ce mai dure și decise nu numai, cum veți vedea, împotriva nu numai a imigranților ilegali sau a celor aflați în conflict cu legea. Politica UE se articulează pe unui control mult mai aplicat al frontierelor, pe accelerarea expulzărilor și pe externalizarea procedurilor în afara frontierelor sale. Totul prin aplicarea în iunie acest an a Pactului asupra migrației și azilului. Cel mai interesant eveniment – păcat că la noi nu s-a discutat – a fost adoptarea de către Consiliu https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/10/01/council-adopts-new-rules-on-return-for-those-with-no-right-to-stay-in-the-eu/ a Noului Regulament european asupra returnării de persoane, cel în termenii căruia se permite, în cazul existenței unui acord bilateral, a transferul unor persoane care nu mai au drept de azil către țări cu care în prealabil nu au avut niciun contact. Parlamentul European susține principiul și asta e acum reglementare europeană https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9565bdd7-ff1a-11ef-9503-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF .

De aici începe nivelul următor, extrem de generos în perspective pentru viitor.

Pe 16 noiembrie, la Viena, 5 țări: Austria, Danemarca, Germania, Grecia și Olanda anunță oficial lansarea unui proiect pilot care urmărește deschiderea anul viitor a unuia sau a multor „return hub centers” în Rwanda, destinat imigranților identificați în Europa ca aflați în condiții în afara legii. Inițiativă imediat salutată de Markus Lammert, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, ca inițiativă perfectă în „lupta împotriva imigrației ilegale”. Dar Reglementarea europeană 2026/2022/2280 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202602280 prevede această posibilitate însă doar dacă țara de destinație respectă „normele și principiile internaționale în ce privește drepturile omului”. Problema imediată este că Volker Turk, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului emite îndoieli asupra proiectului din cauza „externalizării obligațiilor (naționale și ale UE) în ce privește drepturile omului”, subliniind că Rwanda nu are niciun fel de legătură cu cele cinci țări inițiatoare ale proiectului. Mai departe, vom vedea.

Oricum, măcar teoretic, persoanele transferate vor putea alege dacă se întorc de bunăvoie în țara lor de origine sau vor să meargă în altă țară unde vor fi obținut drept legal de ședere sau decid să se integreze în societatea din Rwanda, țară care a deschis frontierele sale și pentru o parte dintre cei expulzați din SUA în ultima perioadă, sub a doua președinție Trump.

Și mai interesant mi se pare că deja se discută cu mare speranță despre a doua fază a proiectului, căci cele cinci țări ar dori să mai deschidă alte asemenea „return hub”, poate, se spune, în țări prietene precum Uzbekistanul sau Uganda. Și cum rămâne cu „wilkomen kultur”? Greu de spus, din moment ce, chiar în Germania, mișcarea de reflux este extrem de puternică pe acest subiect, aducând noi adepți pentru extrema-dreaptă, pare-se entuziasmată în a promova în platforma sa electorală promisiunea că, în caz de victorie, va aplica programul „remigration”, o politică mult mai dură de expulzare a unor categorii dintre cele mai diverse de imigranți.

Dar, trebuie subliniat acest lucru, dimensiunea proiectului este minimă sau chiar minusculă. Proiectul prevede că, începând cu primăvara sau vara viitoare, fiecare dintre cele 5 țări va deplasa în Rwanda câte20 de imigranți ilegali pentru care vor plăti integral transferul, cheltuielile de ședere și de reinstalare. După asta, cine știe?

Criticii programului spun că este mult prea puțin că ar fi vorba doar de o mișcare demonstrativă cu valoare electorală și că, de fapt, e nevoie de altceva, anume de măsuri de mână-forte.

În acest sens, programele, alte programe, sunt deja pregătite. Vom discuta curând despre ele căci se prea poate să devină puncte prioritare în bătălia electorală din 2027.