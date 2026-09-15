Fantoma din Teheran și strâmtoarea care a ucis pacea

Atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Hormuz, conduse de linia dură, au deraiat efortul unor pragmatici mai moderați din Iran de a pune capăt ostilităților cu Statele Unite și de a repara economia slăbită a țării, a dezvăluit The New York Times duminică, citând persoane din interiorul regimului.

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Cronica unui sabotaj

Atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Hormuz, conduse de linia dură, au deraiat efortul unor pragmatici mai moderați din Iran de a pune capăt ostilităților cu Statele Unite și de a repara economia slăbită a țării, a dezvăluit The New York Times duminică, citând persoane din interiorul regimului.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian era pe val la începutul lunii iulie, imediat după negocierea cu succes a unui acord de pace cu Statele Unite, și călătorise în Irakul vecin pentru o parte dintr-o ceremonie funerară de o săptămână dedicată liderului suprem ucis al Iranului. Forțele iraniene deschiseseră însă focul asupra a trei nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz, incendiind un tanker qatarez de GNL și avariind alte nave.

Indignat, Pezeshkian l-a sunat pe generalul Ahmad Vahidi, comandantul-șef al Gărzilor Revoluționare, și, cu voce ridicată, a calificat acțiunile drept nesăbuite, cerând explicații — potrivit a cinci oficiali iranieni și doi membri ai Gărzilor familiarizați cu evenimentele. Vahidi i-a răspuns că nu autorizase și nici nu avusese cunoștință în avans de atac. Nici Consiliul Suprem de Securitate Națională nu fusese informat. De fapt, o mare parte a conducerii țării nu știa că o facțiune extremă din linia dură decisese să acționeze pe cont propriu.

Pezeshkian s-a întors imediat la Teheran. Până a doua zi dimineață, Statele Unite ripostaseră cu lovituri aeriene asupra Iranului, iar cele două țări erau din nou în război. Liniștii duri au reușit în parte pentru că singura figură cu autoritatea de a rezolva astfel de dispute — noul lider suprem, Mojtaba Khamenei — este o fantomă de când a preluat funcția, în martie. Nu a fost văzut, iar vocea sa nu a fost auzită; autenticitatea declarațiilor și mesajelor scrise atribuite lui a fost pusă la îndoială, inclusiv de Pezeshkian, potrivit a trei oficiali iranieni.

Oficiali iranieni de rang înalt și un membru al Gărzilor au descris interviurilor unele dintre cele mai volatile confruntări politice din memoria recentă a conducerii de la Teheran: oficiali certându-se cu voci ridicate, doi generali amenințând cu demisia, acuzații de trădare zburând în toate direcțiile. Reverberațiile au contribuit la restructurarea Consiliului de Securitate Națională și la numirea generalului Mohsen Rezaei, fost comandant-șef al Gărzilor, în fruntea acestuia — considerat capabil să medieze între facțiuni. Dar diviziunile persistă, iar linia dură care a angajat Iranul pe calea escaladării se află într-o poziție și mai puternică.

Trei oficiali iranieni au spus că anchetele guvernului și ale forțelor de securitate au urmărit decizia de a lovi cele trei nave comerciale până la clericul Hossein Taeb, un influent maestru al spionajului care se opusese acordului de pace de la bun început, convingându-l pe noul lider suprem că încheierea războiului fusese o greșeală. Khamenei l-a numit ulterior șef al miliției Basij, responsabilă de reprimarea disidenței interne. „Atacul asupra navelor a fost orchestrat cu scopul de a arunca în aer memorandumul de înțelegere cu Trump și de a ucide perspectivele oricăror negocieri viitoare”, a spus Alireza Namvar Haghighi, expert în Iran cu contacte apropiate în guvern, într-un interviu acordat din Canada.

Guvernul iranian a conceput o narațiune oficială care evită asumarea vinei, susținând că Washingtonul a încălcat primul acordul — prin faptul că nu a oprit atacurile Israelului asupra Hezbollahului din Liban, prin reținerea activelor iraniene înghețate și prin trecerea navelor printr-o porțiune a Strâmtorii necontrolată de Iran. Puțini din cercurile politice iraniene sunt convinși de această versiune, inclusiv Pezeshkian însuși, care a declarat public luna trecută că fiecare acord vede încălcări, iar acestea ar trebui abordate prin discuții, nu prin confruntare.

Timp de săptămâni, generalii din linia dură — inclusiv generalul de brigadă Seyyed Majid Mousavi, comandantul Forței Aerocosmice a Gărzilor — au insistat pentru confruntare, în timp ce Pezeshkian și președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, principalul negociator cu Washingtonul, avertizau că un asemenea plan riscă să târască țara într-un abis. Sâmbăta trecută, însă, facțiunea dură câștigase avantajul. „Războiul dintre Iran și Statele Unite”, a spus Mahdi Mohammadi, principalul consilier al lui Ghalibaf, „a intrat în faza de escaladare.”

Alte surse confirmă însă comportamentul și strategia de escaladare a taberei militare.

La 30 aprilie, generalul Seyyed Majid Mousavi avertiza public că un atac american, chiar limitat, va primi drept răspuns lovituri „lungi și extinse”. El indica explicit navele americane din Golf drept posibile ținte.

La 9 mai, Mousavi declara că orice atac asupra petrolierelor iraniene va provoca o ripostă puternică. Mesajul confirma că Forța Aerospațială pregătea extinderea confruntării de la obiective terestre către războiul naval.

Surse iraniene apropiate regimului au transmis că rachetele și dronele erau deja orientate către navele americane și obiectivele militare din regiunea Golfului. Nu era doar retorică politică, ci prezentarea publică a unei posturi militare pregătite pentru atac.

În septembrie, Iranul a trecut efectiv la atacarea repetată a navelor militare americane. SUA au răspuns prin distrugerea unor petroliere iraniene, ceea ce confirmă trecerea confruntării în faza navală anticipată de Mousavi.

Strategia extinderii războiului prin aliații regionali s-a materializat și în atacurile houthi asupra Arabiei Saudite. Lovirea conductei Est–Vest a redus capacitatea saudită de a ocoli Strâmtoarea Hormuz și a împins petrolul Brent peste 105 dolari.

Efectul economic urmărit de escaladare este vizibil: traficul de mărfuri prin Hormuz a coborât la numai patru nave într-o zi, față de aproximativ 125 înaintea războiului.

Amenințările s-au transformat ulterior în atacuri asupra unităților navale americane și în mobilizarea aliaților regionali ai Teheranului, confirmând că linia dură urmărea extinderea deliberată a confruntării și creșterea costurilor militare și economice pentru Washington.

Anatomia unei absențe

Episodul din Hormuz nu e un accident, ci simptomul unei boli instituționale mai vechi. Războiul deschis la 28 februarie 2026, odată cu uciderea ayatollahului Ali Khamenei, părea să fi găsit o ieșire la 17 iunie, când Memorandumul de la Islamabad, semnat de Donald Trump și Masoud Pezeshkian, ridica dublul blocaj impus porturilor și navigației. Fereastra de calm n-a rezistat nici trei săptămâni: la 8 iulie, atacul asupra celor trei nave a închis-o definitiv.

Ceea ce reconstituie ancheta New York Times, cu o precizie aproape chirurgicală, este mecanismul prin care o facțiune minoritară a putut ocupa, fără rezistență, un vid de autoritate lăsat deschis chiar de vârful sistemului. De la instalarea sa în martie, noul lider suprem nu a mai fost văzut în public și nu i s-a mai auzit vocea directă. CNN a relatat că regimul a recurs la înregistrări video generate prin inteligență artificială pentru a-i simula prezența, iar ABC News a descris un lider care comunică exclusiv prin curieri, refuzând orice dispozitiv electronic de teamă să nu fie localizat — preț plătit, potrivit unui oficial american citat de post, printr-o latență uriașă a deciziei, fiecare informație ajungând la el veche, iar răspunsul lui, cu mare întârziere. Chiar Pezeshkian s-a îndoit în particular de autenticitatea unor mesaje scrise atribuite liderului suprem, iar o întâlnire din luna mai, aranjată printr-o legătură video securizată în timp ce președintele era transportat într-o ambulanță cu geamuri opacizate, ilustrează cât de departe a ajuns teatrul precauției. Servicii americane de informații, potrivit unei relatări preluate de Gulf News, mersese cu luni în urmă chiar mai departe: propriul tată l-ar fi considerat pe Mojtaba nepregătit pentru funcție, cu rezerve explicite privind atât capacitățile, cât și conduita sa personală.

În acest vid s-a instalat clericul Hossein Taeb, personaj a cărui biografie spune mai mult decât orice comunicat oficial: înlăturat în 2022 din fruntea aparatului de informații al Gărzilor Revoluționare, după infiltrarea israeliană în rândurile sale și un complot dejucat în Turcia, Taeb a revenit din umbră exact în momentul asasinării lui Ali Khamenei, jucând un rol esențial în impunerea fiului Mojtaba drept succesor — datorie pe care noul lider suprem pare acum s-o achite prin ascultare necondiționată. Recompensa a fost imediată: comanda miliției Basij, brațul intern al reprimării, responsabil de valul de execuții care a urmat protestelor din 2025-2026 — cel puțin 29 de persoane executate între 18 martie și sfârșitul lunii august, potrivit datelor Human Rights Watch și ale Centrului Abdorrahman Boroumand, unele dintre victime abia trecute de 18 ani. Nu întâmplător, Ghalibaf însuși ar fi numit strada a patra linie a frontului, alături de mare, aer și diplomație — recunoaștere tacită că represiunea internă și escaladarea externă se hrănesc din aceeași sursă de legitimitate contestată.

Ironia instituțională se adâncește la nivelul răspunsului oficial la criză. Pentru a media între facțiuni, Khamenei l-a numit pe generalul Mohsen Rezaei — fost comandant-șef al Gărzilor în timpul războiului cu Irakul — în fruntea Consiliului Suprem de Securitate Națională, la începutul lunii august. Numai că Rezaei nu este un arbitru neutru: cu doar câteva săptămâni înainte de numire, declarase public că negocierile cu Washingtonul sunt sortite eșecului prin design american și că menținerea controlului asupra Strâmtorii Hormuz „valorează mai mult decât zeci de bombe atomice” — poziție identică, în esență, cu a taberei pe care ar fi trebuit s-o tempereze. Alegerea unui hardliner pentru a arbitra între hardlineri și pragmatici spune, poate, tot ce trebuie știut despre direcția reală în care s-a înclinat balanța de putere de la Teheran.

Mohsen Rezaei este unul dintre veteranii Gardienilor Revoluției. A condus IRGC între 1981 și 1997, inclusiv în cea mai mare parte a războiului Iran–Irak, contribuind la transformarea organizației într-o forță militară, politică și economică majoră. Ulterior, a ocupat funcții importante în structurile regimului, a candidat de mai multe ori la președinție și a fost vicepreședinte pentru afaceri economice între 2021 și 2023. Cunoscut pentru pozițiile sale conservatoare și pentru legăturile solide cu conducerea clericală, Rezaei a rămas una dintre figurile influente ale sistemului iranian înaintea numirii sale în fruntea Consiliului Suprem de Securitate Națională.

Coridorul fără cârmaci

Consecințele acestei arhitecturi de comandă fracturate sunt vizibile zilnic pe hărțile Golfului. Runda ministerială de la Salalah, menită să reunească cele șase state ale Consiliului de Cooperare al Golfului cu Iranul, a fost amânată sine die în ajunul reuniunii, după ce Arabia Saudită a respins amendamentele propuse la coridorul Oman-Iran, iar Bahrainul a anunțat că nu participă. La summitul de la New Delhi, ministrul saudit de externe, Faisal bin Farhan, a avertizat că integritatea teritoriului Regatului și suveranitatea sa nu sunt negociabile — semnal adresat deopotrivă Teheranului și oricui ar specula o slăbire a frontului golfian. Traficul prin Hormuz a scăzut la cifre cu o singură zecimală, iar lovirea tancurilor a devenit rutină: petrolierul sub pavilion panamez El Gaia, cu echipaj indian, a fost avariat lângă insula Hengam, cu treisprezece supraviețuitori și un dispărut, în timp ce petrolul Brent a urcat spre 106,69 dolari.

Ceea ce reconstituie ancheta New York Times, dincolo de intriga de la Teheran, este un principiu valabil pentru orice arhitectură de securitate construită pe ambiguitate deliberată: atunci când autoritatea supremă devine, chiar și temporar, o voce ne verificabilă, inițiativa tactică a comandanților din teren — cei cărora li se dăduse ordin să lovească orice navă „fără a aștepta aprobarea comenzii centrale” — se poate substitui deciziei politice, cu efecte ireversibile. Este exact logica pe care Rusia o exersează de un deceniu pe flancul estic al NATO, prin formațiuni private, sabotaje sub pragul Articolului 5 și trupe fără însemne, concepute anume pentru ca nimeni la Kremlin să nu poată fi tras la răspundere pentru declanșarea unui incident. Pentru România, lecția Teheranului nu ține de Iran, ci de propria arhitectură de comandă și control: valoarea reală a structurii integrate a NATO stă tocmai în faptul că nu lasă niciodată inițiativa tactică să înlocuiască decizia politică în clipa exactă în care controlul escaladării contează cel mai mult.

Vă avertizez că la baza acestui material stă ca sursă principală o anchetă jurnalistică „How Iran’s Hard-Liners Prevailed and Sabotaged U.S. Peace Deal”, publicată de The New York Times la 13 septembrie 2026 și semnată de jurnalista Farnaz Fassihi. Materialul reconstituie atacurile din 6–7 iulie asupra a trei nave comerciale din Strâmtoarea Hormuz și susține că acestea au fost organizate de facțiunea radicală asociată clericului Hossein Taeb, fără informarea președintelui iranian, a șefului IRGC și a Consiliului Suprem de Securitate Națională. La material am adugat și alte surse media din Golf și din portofoliul meu. Sper că acum înțelegeți mai bine situația de acolo. Luați acesta analiza ca fiind una posibilă cu argumentele pe care le-am gasit și interpretat la ora actuală. Nu este 100% o certitudine dar exeplică multe din evenimentele ciudate derelate în ultimele săptămâni. Chiar și reacțiile lui Donald Trump.

Post Scriptum: o scurtă analiză a situație actuale

Hormuz: Iranul se confruntă cu rezistență regională crescândă în încercarea de a-și formaliza controlul asupra strâmtorii. Conform MoU-ului cu Omanul, Araghchi trebuia să prezinte pe 14 septembrie un plan de administrare și taxare iraniană a strâmtorii, cu implicare omaneză. Reuniunea a fost însă amânată, în ciuda opoziției venite din mai multe direcții: Bahrainul refuză participarea până la încetarea atacurilor iraniene asupra infrastructurii energetice regionale și restabilirea relațiilor bilaterale; Arabia Saudită a cerut amendamente și, ulterior, amânare pe termen nedeterminat, temându-se că formularea propusă ar instituționaliza un nou status quo — în special clauzele care ar permite Teheranului să perceapă taxe selectiv, în funcție de cât de „ostilă" consideră o țară; chiar și Omanul, partenerul cel mai conciliant al Iranului în regiune, se opune ideii de „taxe obligatorii". ISW citește această rezistență ca hrănind, cel mai probabil, campania regională mai amplă a Iranului împotriva SUA și aliaților.

Yemen: Frontul de sud pare stabilizat de la 11 septembrie — forțele guvernamentale yemenite au oprit avansul houthit de-a lungul câmpiei costiere a Mării Roșii, ajutate de lovituri aeriene saudite/guvernamentale care au provocat, potrivit presei emirateze, „pierderi grele" houthiților și i-au forțat să se redistribuie. Houthiții păstrează însă teritoriu (inclusiv al-Aradi, cucerit pe 11 septembrie) util pentru țintirea navelor din Marea Roșie, iar ciocnirile de lângă Jabal Khabub sugerează o tentativă houthită de a flanca prin terenul muntos al guvernoratului Taiz pentru a ocoli forțele guvernamentale și a ajunge, pe altă rută, spre Bab el-Mandeb — o tactică cu precedent din 2009, când presiunea aeriană saudită i-a împins constant pe houthiți spre relief accidentat și teren acoperit de vegetație.

Firul comun: cele două fronturi confirmă tiparul pe care îl tot documentez — presiune simultană pe ambele puncte de strangulare maritimă (Hormuz și Bab el-Mandeb), cu Iranul și proxy-ul său houthit acționând ca vase comunicante ale aceleiași strategii de erodare a rutelor comerciale și de descurajare regională.