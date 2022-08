O ipoteză stranie! (Maskirovka - un altfel de jurnal de război)

Tentativele de asasinat importante au contribuit la definirea anilor 1990, ani haotici în evoluția Rusiei post comuniste. În ultimii ani, asasinatele au vizat oameni de afaceri și jurnaliști din Rusia și din Ucraina – și, în ultimele câteva săptămâni, personalități pro-ruse din teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina.

Atacurile cu mașină capcană, pe străzile marilor orașe ruse, s-au demodat de la zilele în care grupările mafiote se luptau între ele. Acest lucru face ca atacul terorist (pentru că a fost unul de acest gen, indiferent cine l-a organizat) asupra Dariei Dughin, fiica controversatului ideolog naționalist Alexander Dughin, să iasă din contextul operațiunilor cu folosirea de substanțe neurotoxice folosite împotriva adversarilor politici. Deși Ucraina a reușit să țintească oameni Kremlinului din zonele ocupate de ruși din apropierea liniei frontului, nu a existat niciun indiciu că ar putea conduce un atac îndrăzneț atât de aproape de capitala Rusiei. Rămân multe necunoscute despre explozia care a luat viața Dariei Dughina, redactor-șef al unui site de dezinformare rusă numit United World International și comentator politic independent.

Daria Dughina

Daria Dughina s-a născut în 1992 în familia filosofului Alexander Dughin. Ea a absolvit Universitatea de Stat din Moscova, specializându-se în filosofie. Daria a lucrat în mass-media, inclusiv corespondent de presă în Donbass. Cu două zile înainte de moartea ei ea a argumentat într-o emisiune a televiziunii de stat că „omul occidental trăiește într-un vis – un vis pe care l-a primit din hegemonia sa globală”. De asemenea ziua următoare, ea a susținut o prelegere despre „hărțile mentale și rolul lor în războiul centrat pe rețea/network”, descriind atrocitățile comise de soldații ruși în Bucha, o suburbie a Kievului, ca un eveniment organizat de ucraineni. Într-un selfie postat de Akim Apachev, un muzician naționalist rus, Dughina, a apărut alături de tatăl ei, Aleksander Dughin, cu o jachetă militară de camuflaj legată în jurul taliei. „Inamicul este la porți”, a scris Apachev pe rețelele de socializare a doua zi după atentat: „Odihnește-te în pace, Daria. Vei fi răzbunată!” Guvernul britanic, cu o lună în urmă, a impus sancțiuni doinișoarei Dughina, citând-o drept „o contribuitoare ferventă și de mare profil a dezinformării în legătură cu Ucraina și a invaziei ruse a Ucrainei pe diverse platforme online”. Statele Unite i-au impus sancțiuni în martie, descriind-o ca fiind redactorul șef al unui site de dezinformare în limba engleză deținut de Evgheni Prigozin, oligarhul rus cunoscut drept „bucătarul lui Putin”. Ea a fost co-autor al unei cărți viitoare despre războiul din Ucraina numită „Cartea Z”, după unul dintre marcajele de identificare pictate pe tancurile invadatoare ale Rusiei. În iunie, ea a călătorit în orașul-port ucrainean Mariupol, după ce forțele ruse i-au capturat într-o campanie brutală pe militanți grupului Azov. Ea a spus unui post de radio rus că oțelăria Azovstal, unde apărătorii orașului și-au luat „ultima repriză de libertate”, era plină de „sataniști” și de „energie neagră”. Fiind ecoul tatălui ei, comentariul public al Dughinei a oferit un cadru ideologic pentru politica externă agresivă a lui Putin. Într-un interviu acordat unui radiodifuzor rus cu câteva ore înainte de moartea ei, ea a citat teoriile lui Samuel Huntington pentru a descrie războiul din Ucraina ca o ciocnire inevitabilă a civilizațiilor. Daria devenise un om cheie al propagandei ruse mai importantă decât tatăl ei!

Filmul evenimentului

Daria Dughina a fost ucisă într-o explozie de mașină, după ce a părăsit festivalul literar „Tradiția” desfășurat lângă Moscova. Ea a participat la eveniment împreună cu tatăl ei, despre care se crede că ar fi fost ținta atacului. Ea conducea mașina tatălui ei, care a luat un alt vehicul în ultimul moment, potrivit serviciului de știri rus TASS. Televiziunea de stat rusă a descris explozia ca fiind atât de puternică încât a spart ferestrele caselor din apropiere. În mod inevitabil, există o presupunere larg răspândită că ținta reală a fost tatăl ei. Eu zic ca ea a fost cel vizat! S-a spus că mașina ar fi fost a lui, deși alte conturi de știri spun că a fost înregistrată pe numele ei. Rusia insistă că forțele ucrainene se află în spatele morții Dariei Dughina, care a pierit când Toyota Land Cruiser a explodat misterios în timp ce se deplasa într-o suburbie bogată a Moscovei. Potrivit agenției TASS, „un cetățean al Ucrainei identificat ca Natalia Vovk” s-ar fi aflat în spatele aparentului atac, iar serviciul de spionaj intern al Rusiei, FSB, spune că a fugit ulterior în Estonia. FSB spune că o bombă „comandată de la distanță” a fost detonată pe Land Cruiser-ul lui Dugina și, la scurt timp după aceea, acuzata și fiica ei de 12 ani au trecut granița în Estonia. Ea ar fi condus un Mini Cooper cu o plăcuță de înmatriculare din „Republica Populară Donețk — E982XH”, înainte de a schimba plăcuțele cu altele cu număr de înmatriculare ucrainean, la ieșirea din Rusia, spune TASS. De asemenea, FSB precizează că Vovk şi fiica sa au închiriat un apartament în aceeași clădire în care locuia victima, pentru a o spiona anterior comiterii crimei.

Ce ne spune FSB?

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a susținut că a „rezolvat” uciderea fiicei ideologului rus Alexander Dughin. Crima „a fost pregătită și comisă de serviciile secrete ucrainene”, potrivit unui comunicat al FSB transmis de agențiile de presă ruse. Acesta a adăugat că făptuitorul a fost Natalia Vovk, cetățean ucrainean. Afirmațiile au fost prezentate fără dovezi și nu au putut fi verificate în mod independent. Cert este că Estonia este acuzat de ruși de conspirație prin acordarea de azil unei criminale ucrainene. Consiliul de Poliție și Grăniceri din Estonia a declarat pentru POLITICO: „Putem împărtăși informații despre persoanele care intră sau ies din Estonia numai în cazurile prevăzute de lege – acuzațiile FSB ruse, care ne-au ajuns prin mass-media, nu sunt una dintre ele. Nu am primit nicio solicitare oficială de informații din partea Rusiei cu privire la această chestiune”. La rândul său Mikhail Podoliak, un consilier de top al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a respins afirmațiile FSB și a spus că Rusia trăiește într-o „lume fictivă”. „Viperele din serviciile speciale ruse au început o luptă intre specii”, a adăugat el. Profesioniștii știu cum se pregătește un astfel de atentat. Îți trebuie pentru filajul unei o singure persoane trei automobile și 10 oameni din servicii (filori în poturi fixe, filor în echipe de filaj de 3 persoane, automobile, tehnică de ascultare). Filajul nu se face ascultând cu urechea sau privind pe gaura cheii. Daca serviciul secret ucrainian SSU a reușit să infiltreze 10 oameni cu tehnică cu tot care să opereze o bună perioadă de timp (cel puțin o lună) pe teritoriul rusesc fără ca FSB sau GRU să prindă de veste, atunci eu personal am uitat tot ce am învățat despre serviciile secrete. Povestea servită de FSB este cusută cu ață albă! Nu intru în detalii pentru că nu interesează, dar mai spun un lucru pe care l-am văzut din imaginile luate la locul accidentului și la înmormântarea Dariei. Cum arăta mașina și Daria în sicriu îmi devoalează un alt scenariu în care Daria nu a fost în mașină, iar povestea cu extragerea tatălui ei din mașină capătă o altă conotație. Vom desluși la un moment dat ițele acestei Maskirovka!

Alexander Dughin - „Rasputinul lui Putin”

Nici poveste. Dughin nu are nicio legătură personală cu Putin, ci mai degrabă este doar unul dintr-o întreagă rasă de „antreprenori politici” care încearcă să-și prezinte planurile și doctrinele la Kremlin. O vreme, în 2014, a fost în grațiile lui Putin fiindcă noțiunile sale despre destinul civilizațional și statutul Rusiei ca națiune eurasiatică erau convenabile pentru a raționaliza o acaparare de pământ în Donbasul Ucrainei. Dintr-o dată a fost la fiecare post de televiziune, cartea lui Fundațiile geopoliticii era în programă la Academia Statului Major și i s-a oferit o catedră la MGU, Universitatea de Stat din Moscova, primul institut de învățământ superior al țării. Dar apoi Kremlinul a decis împotriva anexării definitive a „Republicilor Populare” Donețk și Lugansk, iar Dughin nu a mai fost de folos. Invitațiile au început să se „usuce”, MGU și-a anulat oferta și astfel Dughin s-a întors pe piață, vânzând cărțile sale publicului și ideile sale unei părți naționaliste a conducerii Federației Ruse. El are o oarecare valoare pentru Moscova ca agent de influență – decât ca om al Kremlinului. Capacitatea sa de a se prezenta ca un gânditor profund ale cărui idei (deseori nebunești) încadrează gândirea Kremlinului înseamnă că este considerat important. Și dacă oamenii îl consideră important, atunci într-o anumită măsură el devine important sau mai degrabă, mitul lui Dughin o face (?!). Dughin – denumit cândva „creierul lui Putin” – nu mai este la fel de apropiat de președintele rus precum a fost cândva, dar pozițiile și ideile sale ultra-naționaliste stau la baza multor schimbări naționaliste recente ale Rusiei. Dughin a lansat o declarație prin intermediul aliatului său apropiat Konstantin Malofeev, un om de afaceri rus și coleg ultra-naționalist. El a numit uciderea fiicei sale „un atac terorist comis de regimul nazist ucrainean”, făcându-se ecoul afirmația false a Kremlinului că Ucraina este controlată de fasciști și a cerut o escaladare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. „Inimile noastre tânjesc după mai mult decât doar răzbunare”, a spus el. „Avem nevoie doar de victoria noastră.”

Conspirațiile!

Teoriile conspirației abundă despre incident ți toate duc către un asasinat. Au circulat zvonuri că Dughin ar fi putut fi ținta vizată, fie de agenți străini, fie de rivalii interni din Rusia. Unii experți au speculat că a fost o operațiune sub ”steag fals” efectuată de FSB pentru a întuneca și mai mult atitudinile față de Ucraina și a justifica o escaladare. Se pare că acesta este un scenariu viabil. Războiu din Ucraina bate pasul pe loc iar efectivele rusești fac fată unei contraofensive ucrainene solide. Pentagonul a anunțat încă 775 de milioane de dolari în arme americane către Ucraina. Acest ultim lot a inclus mai multe rachete pentru sistemele HIMARS și pentru obuzierul M777, mai multe rachete de mare viteză „HARM” folosite adesea pentru a viza radarele rusești, 1.500 de rachete „TOW”, încă 1.000 de sisteme antitanc Javelin, precum și optică, echipamente de vedere pe timp de noapte și telemetre laser. O colecție mare de vehicule este, de asemenea, pe drum, inclusiv 40 de vehicule protejate împotriva minelor, rezistente la ambuscadă, 50 de mașini Humvee, 15 drone ScanEagle pentru a ajuta la țintire și supraveghere și niște echipamente de deminare. Echipamente cu totul noi includ MRAP-uri (mașini blindate pe care si noi le-am folosit în Afganistan), ScanEagles, rachetele TOW și aproximativ 2.000 de cartușe anti-blindate pentru a fi utilizate cu puștile fără recul Carl Gustaf.

Întrebarea care-mi vine în minte este de ce a schimbat Dughin mașina? A fost extras din cea a fiicei sale? Este un scenariu extrem de posibil. Într-o declarație, Dughin a folosit tragedia morții fiicei sale pentru a cere o victorie decisivă asupra Ucrainei. „Inimile noastre tânjesc după mai mult decât doar răzbunare”, a spus el. „Este prea puțin, nu este în stil rusesc. Avem nevoie doar de Victoria noastră. Fiica mea și-a pus viața de fecioară pe altarul ei. Deci câștigă, te rog!” Cuvintele sunt adresate lui Putin. Eu zic că Dughin a fost folosit de serviciile secrete ruse. Oricare ar fi cazul, atacul a deschis un nou capitol important în istoria plină de asasinate atât în Rusia, cât și în Ucraina. Până în acest weekend, cea mai importantă tentativă de asasinat care a avut loc în Rusia în ultimii ani a fost otrăvirea liderului opoziției Aleksei A. Navalni în 2020. În acel caz, utilizarea unui agent nervos de calitate militară din epoca sovietică a indicat că guvernul rus, care a negat implicarea, era suspect. Și în alte cazuri, au fost vizați oponenții lui Putin sau ai aliaților săi apropiați — de la uciderea politicianului de opoziție Boris Nemțov chiar în afara Kremlinului în 2015 până la împușcarea jurnalistei Anna Politkovskaia la Moscova în 2006 și a fostului Comandantul separatist cecen Zelimkhan Khangoshvili într-un parc din Berlin în 2019. Susținătorii proeminenți ai lui Putin, pe de altă parte, au fost rar vizați. La Kiev, proeminentul jurnalist ucrainean Oles Buzina, care a avut o poziție pro-rusă vocală și a pledat pentru legături mai strânse între Ucraina și Rusia, a fost ucis în 2015 într-un asasinat care nu a fost niciodată rezolvat.

Epilog

Președintele rus Putin și-a exprimat luni condoleanțe, într-un mesaj difuzat de Kremlin, și a spus că o crimă „josnică și crudă” a pus capăt vieții lui Dugina, pe care a numit-o „o persoană strălucitoare, talentată, cu o inimă adevărată rusă”. Putin a decorat-o post-mortem pe Daria Dugina cu acordarea Ordinului Prieteniei.

Probabil vom vedea câteva arestări grăbite. Fără îndoială, vor exista filmări video cu ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate care intră violent într-un apartament, pus în scenă cu niște echipamente de fabricare a bombelor, o armă, un manual ucrainean pentru a te învăța cu să faci atentate și să construiești bombe, niște dolari americani și, poate, un volum de Shakespeare (serios: una a fost folosită ca „dovadă” a prezenței mercenarilor britanici care luptă pentru Ucraina, așa cum știm cu toții, trupele sunt înnebunite pentru un mic Rege Lear). Toate acestea sunt doar un alt indiciu al instabilităților și slăbiciunilor subterane ale unui regim care încearcă să arate indestructibil. Fie că reflectă un eșec grav al statului de securitate rus sau tensiuni și rivalități în interiorul acestuia, îi va convinge pe naționaliști – care pot fi mai puțin numeroși și mai puțin vizibili decât criticii liberali ai lui Putin, dar care se află în cadrul serviciilor de securitate pentru care acesta este un regim nu se ridică la propria sa retorică și poate fi mai slab decât pare.