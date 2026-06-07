Știți ghicitoarea cu vrăjitoarea? E foarte tare.

Să zicem că vine o vrăjitoare foarte puternică, care se supără pe umanitate. Și face ea o vrajă prin care în secunda asta ABSOLUT TOT tot ce este făcut de către mâna omului dispare. Haine, mașini, clădiri, implanturi dentare, drumuri, livezi, mine, ferme de porci, iPhoane, etc. TOT.

Și ne trezim toți cei 8 miliarde de oameni în pielea goală. Dar cu amintirile intacte.

Și vrăjitoarea le spune telepatic tuturor oamenilor: „Uite, v-am procopsit cu vraja asta… V-am luat tot ce e făcut de mâna omului și v-am lăsat amintirile.

Dar, dacă vreți, o să fac o contra-vrajă, să fac să revină totul ca la început, cu o condiție! Și condiția este: DACĂ voi, toată umanitatea, care sunteți acum în pielea goală, reușiți să îmi faceți un creion cu gumiță chinezesc, din acela, clasic. Să aibă vopsea, textul embosat, metalul auriu care să țină acea gumiță….

Musai să îl faceți să fie IDENTIC cu unul existent acum.

Dacă veniți cu unul imperfect, că merge și așa, nu e bine.

Multă baftă!” și puff, dispare.

Întrebarea este: în cât timp toată umanitatea care a auzit mesajul vrăjitoarei, în cât timp reușim să facem acel creionul identic?

Și acum, vă las câteva minute să vă gândiți și să veniți cu estimatul vostru de interval de timp…

Gândiți-vă așa:

Oamenii trăiesc în emisfere diferite pe glob, cu anotimpuri diferite. Dacă ai nenorocul să ajungi în pielea goală și afară să fie iarnă, rata de supraviețuire e …. Complicată.

Întotdeauna noi, omenirea, suntem la 3 mese distanță de disoluție socială. Foamea ne va face să ne schimbăm rapid prioritățile. Brusc nu mai ai magazin lângă casă, să-ți aprovizionezi frigiderul. Nu mai ai nici frigider… Ai doar mure, iarbă, coajă de copac… Anxietatea, frica, foamea, frigul – baza piramidei lui Maslow intră în funcțiune.

Toți acei oamenii care sunt dependenți de tehnologie ca să supraviețuiască (dializă, oxigen, medicamente, etc…) – ghinion.

Gândiți-vă câtă tehnologie diferită și de top intră în în construcția unui creion cu gumă chinezesc. Ai nevoie de mine noi să extragi metalul din pământ. Ai nevoie de rafinării și combinate chimice complexe să faci chimicalele necesare pentru acea gumiță. Ai nevoie de lemn care să fie tăiat perfect, ai nevoie de grafit (scos din pământ, fasonat perfect, ascuțit, etc….

Gândiți-vă că deși ne rămân amintirile, și unii oameni sunt specialiști - ingineri forestieri, alții mineri, alții manageri, alții ingineri chimiști, alții manageri, alții bodyguarzi… toți sunt în pielea goală, toți sunt împrăștiați pe suprafața pământului, nu mai au cum să vorbească unii cu alții. Bonus mai au familii, mai au alți oameni care intră în panică și vor să îi mănânce, e frig, trebuie să se organizeze… Foarte complicat.

În primele ore va exista un Free-for-all, în care oamenii dezbrăcați vor încerca să-și securizeze resursele foarte puține care există. Miliarde de oameni vor muri în primele zile/săptămâni.

Deci, știind toate aceste variabile (și multe altele), care credeți că este un interval de timp rezonabil astfel încât omenirea să producă acel creion, pentru un UNDO civilizațional?

Umanitatea a ajuns aici DOAR datorită științei și tehnologiei. 8 miliarde de oameni. Tot ce facem, tot ce folosim, toate conceptele, ideile, tehnologia… tot, se sprijină pe umerii înaintașilor noștri.

Noi suntem aici pentru că folosim invenții, tehnologii, produse, imobiliare, infrastructură pe care au făcut-o înaintașii noștri, de la Epoca de Piatră până în prezent. Ugu Bugu care a inventat focul ne-a ajutat să ajungem aici. Și Ugu Bugu 2 care a inventat roata…, Ugu Bugu 3 care a inventat arcul cu săgeți… High leverage.

AI-ul este ultima unealtă supremă, care se ridică ca leverage direct în sus, vertical.

Tehnologia și știința accelerează. Și asta, ÎN PRINCIPIU, este un lucru foarte bun. Dacă nu am fi avansat cu tehnologia și știința, am fi avut soarta înaintașilor noștri. Mâncau bio, dar mureau pe capete… Speranța de viață era penibilă (după standardele actuale).

Noi trebuie să fim recunoscători pentru asta. Dar văd că din ce în ce mai mulți contemporani sunt supărați de prea mult bine. Înțeleg anxietatea. Înțeleg frica de necunoaștere… Dar asta e viața.

AI-ul va rezolva TOT într-un interval de timp X: matematica, medicina, fizica, chimia, astronomia, mecanica cuantică, etc… Trebuie să ne adaptăm la această situație și să maximizăm această situație pentru noi, ca specie… Producătorii de patefoane nu au un viitor luminos.

Interesant este că vremurile actuale vor duce la speciarea speciei noastre. Dar despre asta într-un articol viitor.

Până atunci, scrieți, vă rog, într-un comentariu, estimarea Dvs cu privire la durata de timp până când civilizația umană în pielea goală ar putea recrea perfect creionașul chinezesc să îl dea vrăjitoarei. Mulțumesc.