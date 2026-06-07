search
Duminică, 7 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Știți ghicitoarea cu vrăjitoarea?

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Știți ghicitoarea cu vrăjitoarea? E foarte tare.

vrajitoare creion chinezesc png

Să zicem că vine o vrăjitoare foarte puternică, care se supără pe umanitate. Și face ea o vrajă prin care în secunda asta ABSOLUT TOT tot ce este făcut de către mâna omului dispare. Haine, mașini, clădiri, implanturi dentare, drumuri, livezi, mine, ferme de porci, iPhoane, etc. TOT.

Și ne trezim toți cei 8 miliarde de oameni în pielea goală. Dar cu amintirile intacte.

Și vrăjitoarea le spune telepatic tuturor oamenilor: „Uite, v-am procopsit cu vraja asta… V-am luat tot ce e făcut de mâna omului și v-am lăsat amintirile.

Dar, dacă vreți, o să fac o contra-vrajă, să fac să revină totul ca la început, cu o condiție! Și condiția este: DACĂ voi, toată umanitatea, care sunteți acum în pielea goală, reușiți să îmi faceți un creion cu gumiță chinezesc, din acela, clasic. Să aibă vopsea, textul embosat, metalul auriu care să țină acea gumiță….

Musai să îl faceți să fie IDENTIC cu unul existent acum.

Dacă veniți cu unul imperfect, că merge și așa, nu e bine.

Multă baftă!” și puff, dispare.

Întrebarea este: în cât timp toată umanitatea care a auzit mesajul vrăjitoarei, în cât timp reușim să facem acel creionul identic?

Și acum, vă las câteva minute să vă gândiți și să veniți cu estimatul vostru de interval de timp…

Gândiți-vă așa:

  • Oamenii trăiesc în emisfere diferite pe glob, cu anotimpuri diferite. Dacă ai nenorocul să ajungi în pielea goală și afară să fie iarnă, rata de supraviețuire e …. Complicată.
  • Întotdeauna noi, omenirea, suntem la 3 mese distanță de disoluție socială. Foamea ne va face să ne schimbăm rapid prioritățile. Brusc nu mai ai magazin lângă casă, să-ți aprovizionezi frigiderul. Nu mai ai nici frigider… Ai doar mure, iarbă, coajă de copac… Anxietatea, frica, foamea, frigul – baza piramidei lui Maslow intră în funcțiune.
  • Toți acei oamenii care sunt dependenți de tehnologie ca să supraviețuiască (dializă, oxigen, medicamente, etc…) – ghinion.
  • Gândiți-vă câtă tehnologie diferită și de top intră în în construcția unui creion cu gumă chinezesc. Ai nevoie de mine noi să extragi metalul din pământ. Ai nevoie de rafinării și combinate chimice complexe să faci chimicalele necesare pentru acea gumiță. Ai nevoie de lemn care să fie tăiat perfect, ai nevoie de grafit (scos din pământ, fasonat perfect, ascuțit, etc….
  • Gândiți-vă că deși ne rămân amintirile, și unii oameni sunt specialiști - ingineri forestieri, alții mineri, alții manageri, alții ingineri chimiști, alții manageri, alții bodyguarzi… toți sunt în pielea goală, toți sunt împrăștiați pe suprafața pământului, nu mai au cum să vorbească unii cu alții. Bonus mai au familii, mai au alți oameni care intră în panică și vor să îi mănânce, e frig, trebuie să se organizeze… Foarte complicat.
  • În primele ore va exista un Free-for-all, în care oamenii dezbrăcați vor încerca să-și securizeze resursele foarte puține care există. Miliarde de oameni vor muri în primele zile/săptămâni.

Deci, știind toate aceste variabile (și multe altele), care credeți că este un interval de timp rezonabil astfel încât omenirea să producă acel creion, pentru un UNDO civilizațional?

Umanitatea a ajuns aici DOAR datorită științei și tehnologiei. 8 miliarde de oameni. Tot ce facem, tot ce folosim, toate conceptele, ideile, tehnologia… tot, se sprijină pe umerii înaintașilor noștri.

Noi suntem aici pentru că folosim invenții, tehnologii, produse, imobiliare, infrastructură pe care au făcut-o înaintașii noștri, de la Epoca de Piatră până în prezent. Ugu Bugu care a inventat focul ne-a ajutat să ajungem aici. Și Ugu Bugu 2 care a inventat roata…, Ugu Bugu 3 care a inventat arcul cu săgeți… High leverage.

AI-ul este ultima unealtă supremă, care se ridică ca leverage direct în sus, vertical.

Tehnologia și știința accelerează. Și asta, ÎN PRINCIPIU, este un lucru foarte bun. Dacă nu am fi avansat cu tehnologia și știința, am fi avut soarta înaintașilor noștri. Mâncau bio, dar mureau pe capete… Speranța de viață era penibilă (după standardele actuale).

Noi trebuie să fim recunoscători pentru asta. Dar văd că din ce în ce mai mulți contemporani sunt supărați de prea mult bine. Înțeleg anxietatea. Înțeleg frica de necunoaștere… Dar asta e viața.

AI-ul va rezolva TOT într-un interval de timp X: matematica, medicina, fizica, chimia, astronomia, mecanica cuantică, etc… Trebuie să ne adaptăm la această situație și să maximizăm această situație pentru noi, ca specie… Producătorii de patefoane nu au un viitor luminos.

Interesant este că vremurile actuale vor duce la speciarea speciei noastre. Dar despre asta într-un articol viitor.

Până atunci, scrieți, vă rog, într-un comentariu, estimarea Dvs cu privire la durata de timp până când civilizația umană în pielea goală ar putea recrea perfect creionașul chinezesc să îl dea vrăjitoarei. Mulțumesc.

Mai multe de la Constantin Ferșeta

Predicție: Înlocuirea majorității muncii biologice cu muncă sintetică va avea loc în următorii ani
Opinii
Este tabăra de vară educațională Atlantykron o societate utopică a cunoașterii?
Opinii
Cum a fost la IHR Kidibot IT Treasure Hunt. Despre cum pot părinții să facă școala distractivă
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
digi24.ro
image
MAE, reacție oficială după prezența unui europarlamentar român la forumul lui Vladimir Putin: ”Câteva excepții jenante”
stirileprotv.ro
image
Potop în România. Intervenții de urgență în zeci de localități din 12 județe. Locuințe izolate, drumuri blocate, alunecări de teren. Imaginile dezastrului / Noi alerte meteo
gandul.ro
image
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
mediafax.ro
image
Schimbare la Dinamo după venirea lui Nuno Campos: „E o măsură normală”. Cum arată staff-ul portughezului
fanatik.ro
image
Povestea colegiului ridicat de regele Carol I la Câmpulung Muscel, pe locul unde trebuia să fie construit Peleșul
libertatea.ro
image
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
digi24.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
digisport.ro
image
Secretele longevității. 5 reguli simple recomandate de experți pentru a trăi până la 100 de ani
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
observatornews.ro
image
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
cancan.ro
image
Criză la pensie. Număr uriaș de dosare pentru Mica Recalculare, blocate de adeverințe greșite. Se pierd bani
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Cum să reduci consumul aerului condiționat cu până la 20% în timpul verii. Setarea care face diferența
playtech.ro
image
Andrei Nicolescu a rupt tăcerea despre relația cu Zeljko Kopic, plecat de la Dinamo: „O mare minciună care inflamează suporterii”
fanatik.ro
image
Ucraina ar putea fi o mare victorie pentru Trump. Cele două teorii ale victoriei lui Putin au căzut
ziare.com
image
Un fotbalist de 22 de ani a decedat: ”Câți oameni trebuie să mai moară ca să înțelegeți?”
digisport.ro
image
Ploaia torențială i-a dat mari bătăi de cap Andreei Bănică! Artista a arătat imagini din fața casei: „Am un șoc nervos”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
AVEM LISTA cu nume SURPRIZĂ în Guvernul Tomac. Plin de oameni ai lui Băsescu și Nicușor Dan
romaniatv.net
image
Venus intră în Leu pe 13 iunie. Ce se întâmplă cu zodiile de foc
mediaflux.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”
click.ro
image
Horoscop karmic 7–14 iunie. Mesajele destinului pentru fiecare zodie. Berbecii învață o lecție, Scorpionii închid un capitol important
click.ro
image
Lux fără limite între adolescenți. Codin Maticiuc, despre lumea în care crește fiul său: „Au 15 ani și au Rolex”
click.ro
Harriet Sperling și Peter Phillips la Royal Ascot 2025, The SunNews Licensing, Foto Profimedia (1) jpg
Azi e mare nuntă la Palat! Asistenta medicală Harriet Sperling scrie istorie și se mărită cu nepotul Regelui Charles
okmagazine.ro
Shania Twain foto Profimedia jpg
Inspirată de filmul despre Michael Jackson, Shania Twain face ceva ce n-a mai făcut până acum
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”

OK! Magazine

image
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei

Click! Pentru femei

image
Inspirată de filmul despre Michael Jackson, Shania Twain face ceva ce n-a mai făcut până acum

Click! Sănătate

image
Scleroză multiplă: Persoanele născute înainte de 1976 ar trebui să fie atente la acest simptom