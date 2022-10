Cum a fost la IHR Kidibot IT Treasure Hunt. Despre cum pot părinții să facă școala distractivă

Duminica trecută, 09 octombrie 2022, în București a fost o zi perfectă. Soare, oameni zâmbitori pe stradă, maratoniști pe Kisseleff, înghețată, familii zâmbitoare, păsărelele cântau… Foarte frumos.

Dar ce făceau oare 100 de elevi de la Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu? Alergau râzând cu gura până la urechi, în echipe (clase/alianțe), dintr-o sală de clasă în alta, să-și dovedească abilitățile de IT-iști în cadrul evenimentului educațional “IHR Kidibot IT Treasure Hunt“.

Acesta este un exemplu de cum aproximativ 50 de părinți implicați s-au unit ca să facă un eveniment educațional unic în viața copiilor lor, prin joacă.



Au fost 16 probe clasice, care se desfășurau în sălile de clasă, pe holuri și în curtea școlii + 2 probe secrete bonus. Robotică, programare SCRATCH, gândire algoritmică, criptare/decriptare, criptomonede, asamblare calculatoare, schimbare cartuș toner la imprimantă, cyber bullying etc etc…

Au participat elevi de la pregătitoare, fără dinți în gură și ciuf tip palmier, până la copii de clasa a VIII-a, care făceau o pauză de la învățatul pentru Evaluarea Națională. Copii deștepți și proactivi, cu care îți face plăcere să interacționezi.

La un moment a venit și Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizarii, domnul Sebastian Burduja, în calitate privată, de fost elev al școlii.

În prealabil, în ultimele 2 săptămâni am avut 4 ore de ședințe Zoom de pregătire, unde am avut și 71 participanți simultan.

Obiectivele acțiunii:

Să întărim spiritul de echipă în interiorul claselor participante. Unirea face puterea.

Copiii să învețe o grămadă de lucruri noi, foarte interesante și utile: criptare / decriptare, cybersecurity, programare Scratch, asamblarea unui calculator, schimbarea unui cartuș de imprimantă, ecologie, criptomonede și multe altele (vedeți mai jos)

Distracție (mai precis educație prin joacă)

Locul de desfășurare: Școală Gimnazială Ion Heliade Rădulescu din București, de pe Kisseleff, lângă Muzeul Țăranului Român.

Participanții la eveniment

Concurenții: 98 de copii de la Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, București.

68 copii de gimnaziu, împărțiți pe clasele lor

68 copii de gimnaziu, împărțiți pe clasele lor

Coordonatori de echipe (părinți/frați mai mari): 16

Coordonatori de probe în sălile de clasa, curtea școlii (părinți și tineri voluntari): 18

Voluntari părinți/frați mai mari

Mămică (plus burtică) – coordonator bufet

12 părinți care au s-au implicat în acțiune și au donat de mâncare și lichide. O mămică a venit cu multe kilograme de banane, alta cu mere, alte mămici au venit cu saratele, biscuitei, covrigei, ciocolățele, un copil de clasa a VIII-a a cumpărat acadele și bomboane, un tătic a adus multe baxuri de apă la 0.5L, coordonatoarea la una dintre probe i-a recompensat pe elevi cu jeleuri la metru. După finalizarea evenimentului, o altă mămică a cumpărat 10 pizze pentru coordonatorii de proiect și alți părinți și-au scos fiecare echipa lor la socializare la pizza/joacă în parc. Ne-am organizat foarte frumos. Jos pălăria.

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizarii, domnul Sebastian Burduja, în calitate privată, de fost elev al școlii

Domnul Dragoș Roibu – Antreprenor, fost elev al școlii

Domnul Daniel-Constantin Ciungu – Președintele de Ședința al Consiliului Local Sector 1

și doi câini frumoși, dar ei au venit doar la final, la premiere.

Cine au fost gazdele:

Școală Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, prin doamnele director Daniela Dragomir și Steluța Vlad, domnul profesor de TIC Arthur Ciubotaru, doamna profesoară de engleză Mariana Crăciun (în calitate de voluntar coordonator echipa a VIII-a C), dar și cu sprijinul domnului Sandu din partea personalului administrativ și a doamnei Lucica de la pază.

Asociația Părinților “Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu” – implicare masivă, de la comunicare până la premii (Miruna Sofonea, Radu Herinean și mulți alțîi)

FNAP (Federația Națională a Asociațiilor de Părinți) Sector 1, prin domnul Dan Tita, în triplă calitate

Cine ne-au fost parteneri la eveniment:

Organizatori: 2 părinți implicați – Alina și Constantin Ferseta (Asociația StartEvo, fondatorii platformei educaționale Kidibot).



Probelele

Am stat, ne-am gândit și am inventat 16 probe + 2 probe secrete, ascunse prin locurile publice din școală + curtea școlii. Foarte diferite între ele, utile pe un ecart uriaș de vârstă.

Aproape toate probele implicau cronometrare. Asta înseamnă că cei mai rapizi au fost cei mai bine poziționați. Fiecare secundă înseamnă un punct.

Topul claselor s-a calculat adunând punctele obținute.

Așadar, cine care CELE MAI PUȚINE puncte câștigă.

Copiii au concurat pe 3 grupe de vârstă:

micii IT-ișți (cele 3 alianțe. Alianța Roșie, Alianța Verde și Alianța Albastră)

juniorii (clasele a V-a și a VI-a). Fiecare clasa = o echipa

seniorii (clasele VII-a și a VIII-a). Fiecare clasa o echipa.

Sala 1 – SCHIMBAREA UNUI CARTUȘ CU TONER ÎNTR-O IMPRIMANTĂ (proba susținută de către BROTHER ROMÂNIA)

Copiii au trebuit să scoată CU ATENȚIE un cartuș golit dintr-o imprimantă laser monocolor și să îl înlocuiască cu alt cartuș plin. Plus ECHIPA trebuie să răspundă corect la un quiz referitor la cum trebuie procedat cu cartușul golit.

Foarte tare Matei, coordonatorul probei, un pușți de 11 ani. A prins rapid ce are de făcut și a dus la bun sfârșit jurizarea probei.

Și poză cu domnul Ministru.

Sala 2 – SNIPER HANDS

Fiecare echipa desemna 1 sau maxim 2 reprezentanți care au cel mai mare autocontrol asupra propriului corp. Ei au trebuit că timp de 1 minut să apese cu presiune constanța pe un senzor. Hai să vedem cui îi tremură mâinile și cui nu. Secțiune susținută de Neuromotrica.

Fiecare prestație a primit un scor. Scorul se transformă în puncte prin formulă (10-scor)x100. Cu cât aveai mâini mai ferme, cu atât obțineai un punctaj mai bun.

Au început timid, dar mai apoi elevii s-au descurcat super bine prin autocontrol, la provocarea lui Pierre de Hillerin, asistat de voluntar Iulia, clasa a VIII-a.

Sala 3 – CASĂ ÎN MINECRAFT

Fiecare echipa trebuie să construiască o casă în Minecraft pe calculator care să îndeplinească anumite cerințe, folosind toate elementele existente din Hotbar.

Elemente obligatorii: Ușa + Pat + Crafting Table + Chest + Furnance + Fereastră + acoperiș + pereți.

Fiecare secundă = 1 punct

Sala 4 – CRIPTARE/DECRIPTARE

Această proba a avut 2 componente.

Componentă 1 – Fiecare echipa a trebuit să cripteze o propoziție simplă, gen “ANA ARE MERE.” cu cifrul lui Cezar. De ex. Dacă Cifrul este +2. A +2 devine C, B + 2 devine D, etc…

Componentă 2 – Fiecărei echipe i s-a dat un text codat gen “RKUKRC NXK UVGHCP OCPAPEC DQDKVG OQY.” cu cheia lui Cezar care poate fi +1, +2 sau +3. Copiii tebuiau să găsească cât mai repede care a fost mesajul inițial. Deci au trebuit să lucreze în echipa să identifice cheia corectă și să decodeze textul.

Sala 5 – TABLĂ SMART

Copiii au trebuit să pornească tablă smart dintr-o sală, ca să dovedescă că sunt sprijin pentru profesori.

Copiii se așezau în bănci. Cronometrul pornea. Trebuiau să deschidă calculatorul și tablă smart. Proba se termina când cineva din echipă scria într-un document pe ecranul tablei smart “GATA”. Putea să fie orice fel de document (.txt, .docx, .xls, etc, etc)

Evident că le-am făcut misiunea mai grea, scoțând calculatorul din priză, scoțând cablurile din spatele calculatorului (mouse, tastatură, etc), ei trebuind să se prindă de ce nu merge :). Evil!

Aici s-au prins că sunt scoase cablurile :)

Sala 6 – PRIVACY ONLINE ȘI CYBERBULLYING

Arătăm o fotografie cu o față care își face selfie și pe care o pune pe Social Media. Concurenții trebuie să identifice 3 probleme la acea poză, probleme care îi pot dăuna respectivei fete foarte mult.

De asemenea, echipa trebuie să identifice 3 situații de cyberbullying posibile. Probă contra cronometru.

Supraveghetorul pornește cronometrul când echipa ridică foaia cu cerințe.

Echipa trebuia să SCRIE old-school pe hârtie cu pix/stilou/creion/… minim 3 răspunsuri corecte la fiecare întrebare.

Sala 7 – PROBA DE GÂNDIRE CREATIVĂ

Fiecare secundă = 1 punct

Le-am dat copiilor 3 jocuri de IQ pe care să le facă, dificultate medie. Luăm cel mai bun rezultat.

Sala 8 – PROGRAMARE SCRATCH

Avem o planșă cu obstacole. Avem o pisica și trebuie să navigheze din punctul A în punctul B, fără să atingă obstacolele. Echipa a selectat un reprezentant care a stat la calculator, restul îi dădeau sfaturi. Aici a fost voluntar pe probă chiar domnul profesor de TIC al școlii, Arthur Ciubotaru.

Sala 9 – MICROSOFT WORD

Copiilor li s-a dat un text chior în notepad + o imagine cu o pisica haioasă care trebuie formatat conform modelului. Ei trebuiau să îl ia cu copy-paste, să îl pună într-un document word și să îl formateze. Centrare, Bolduire, Colorare, împărțire pe paragrafe, etc…. Plus poză. Exemplu:

Sala 10 – IMPERSONATION

Întâi le-am arătat un filmuleț înspăimântător cu copii care vorbesc cu alte persoane online, crezând că sunt tot copii, dar descoperă cu stupoare că sunt adulți posibil rău intenționați (7 minute). Trebuiau să ghicească din 5 cazuri cine este omul rău.

Toată echipa primește o SINGURĂ foaie cu variante și trebuie să discute între ei, să aleagă singura varianta corectă.

Hol Parter – Sub Cancelarie – ASAMBLAREA UNUI CALCULATOR DESKTOP

Fiecare echipa va avea un calculator dezasamblat, în care va trebui să monteze 2 plăcute de RAM, o placă video și un Hard-Disk (conectat la curent și la date).

Cronometrul este pornit de supraveghetor. Atunci echipa are dreptul să se apuce de treaba. Cronometrul este închis atunci când toate componentele sunt instalate corespunzător.

În Curtea din față Școlii – Obține CRIPTOMONEDE din ambalaje Non-Plastic

Copiii au trebuit să-și instaleze aplicația Kidibot pe telefon, să scaneze 5 produse care au ambalaj de NON-PLASTIC care sunt afișate pe masă (adică sticlă, metal, hârtie, carton) + fiecare membru al echipei trebuie să răspundă la un mic quiz despre pericolele ambalajelor de plastic.

Pentru fiecare scanare corectă, copiii au primit criptomonede Kidibot, pe care ulterior evenimentului le puteau transformă în premii aici: https://www.kidibot.ro/shop (telefoane, ebook-uri, jocuri Lego, boxe wireless Sony, etc.).

Cronometrul pornea când da supraveghetorul startul. Copilul/copiii participanți se apropiau cu telefonul/telefoanele de masă (aka Magazin), pe care se găsesc mai multe tipuri de ambalaje alimentare, care se găsesc în comerț. Cu aplicația mobilă Kidibot, selectau SCAN și scanau codurile de bare tipărite pe ambalajele respective.

La Cancelarie – TELEFONUL SPION

Este un telefon pe masă (Android). Taskul echipei este să identifice minim 5 aplicațîi din telefon care pot să te spioneze uitându-se în setările telefonului și văzând ce permisiuni sunt alocate.

Cronometrul pornește când echipa primește telefonul în standby.

Echipa trebuie să meargă la SETĂRI, la APLICAȚII, și să identifice minim 5 aplicațîi care pot să te spioneze. Cineva din echipa trebuie să SCRIE old-school răspunsurile pe o hârtie, în formă următoare:

Numele Aplicației (Ex: Facebook) – Permisiunea dată în telefon (acces la microfon, acces la locație permanent, acces la …)

Sala 11 – HOȚUL

Imaginează-ți că un hoț vrea să fure de la familia Ionescu. Cum poate află unde locuiește și când sunt Ionestii plecați de acasă, că să dea lovitură? Ajută-ne să îi apărăm pe Ionesti!

Echipa trebuie să scrie ideile pe o foaie de hârtie. Fiecare idee scade 300 puncte din 2400. Deci, dacă echipa vine cu 5 idei, pleacă mai departe cu 2400 – 1500 = 900 puncte. Dacă nu vine cu nici o idee, pleacă mai departe cu 2400 puncte. Dacă vine cu mai mult de 8 idei, pleacă cu zero puncte.

Această proba NU era cu cronometru. Copiii trebuiau doar să se încadreze în maxim 10 minute, cât e durata unei probe!

Sala 12 – QUIZ TOOL-URI HACKER

Ce este Phishingul

Ce este un Backdoor

Ce este social engineering

Ce este DOS attack

Ce este un worm

Ce este Ransomware

Ce este un Keylogger

Hol etaj 1 – ROBOTICĂ cu TITANS (Echipa de Robotică a Colegiul Național “Gheorghe Lazăr”)

Am fost onorați că această proba să fie făcută de niște campioni copii, de la Colegiul Național “Gheorghe Lazăr”, Bucureșți – echipa TITANS.

Concurențîi primeau o telecomandă și trebuiau să manevreze robotul ca să ridice de jos 3 sticle de PET aruncate și să le pună la coșul de gunoi.

Proba Secretă 1 – 16 Regine

Copiii trebuiau să poziționeze pe o tablă de șah 16 regine astfel încât să nu se poată lua între ele. Evident, aveau maxim 10 minute la dispoziție.

Extra bonus, să poziționeze 16 pioni astfel încât să nu se ia între ei. Asta a fost ușoară.

Proba Secretă 2 – Borcanul cu extratereștrii

Pe undeva prin școală, nu spunem pe unde (nr – sub scară principala) era un borcan haios, plin cu instrucțiuni. Cine găsea borcanul, își lua o misiune pentru echipa lui, după care îl punea la loc.

Misiunea a fost foarte ticăloasă, în sensul în care doar 3 echipe au reușit să vină cu o soluție la această proba, deși toți au găsit borcanul, după ce au răscolit toată școală, inclusiv prin coșurile de gunoi

Că să va punem și vouă creierii pe moațe, va dăm pe scurt misiunea aici.

Detalii amuzante

Alți copii s-au dus la Altex să testeze la raft cum se schimbă tonnerul la imprimante Brother, să fie pregățiți pentru proba

Unii copii și-au convins părințîi să-și dezasambleze desktopurile și să le reasambleze la loc, să vadă ei cum se montează RAM-ul, placă video, Hard-Diskul

O pișcoată de clasa a III-a s-a descurcat excelent la Word. Pur și simplu s-a antrenat cu mămică ei înainte.

Am avut un copil-energie de pregătitoare, foarte deștept, care i-a scos peri albi coordonatoarei de echipa, că alerga în toate direcțiile

Evident, toate echipele și-au rugat părințîi să-i lase să se antreneze la a-și crea o casă în Minecraft. Asta e o proba la care toată lumea s-a descurcat. Recordul probei a fost de 40 secunde! Hmmm, cineva petrece cam prea mult timp pe Minecraft!

Evident, au fost și muuulte premii.

Iar aici suntem noi, fondatorii Kidibot, la finalul zilei, când toată lumea a plecat și am putut să ieșim din școală. Chiar în acea zi sărbătoream 18 ani (sau ceva de genul) de la căsătoria noastră. Ne-a plăcut la nebunie această aniversare.





Concluziile trase:

Orice școală din România poate să organizeze așa ceva. Trebuie doar câțiva părinți cu inițiativă, care să se agite, să ofere copiilor lor și altora o experiență WOW, pe care o să o țină minte toată viață.

Sperăm că exemplul nostru să îi ajute și pe alțîi să facă la fel. Până la urmă, ține de noi să facem un viitor mai frumos copiilor noștri. Pentru mai multe detalii și fotografii: https://www.kidibot.ro/blog/cum-a-fost-ieri-la-ihr-kidibot-it-treasure-hunt/