S-a deschis următoarea rundă de pariuri geo-strategice pe Apocalipsă

Deocamdată, toată lumea îşi arată muşchii, iar naţiunile subordonate fac paradă de fidelitate ideologică. Să nu ne grăbim să confundăm această etapă cu rezultatul final al competiţiei.

Istoria nu este niciodată lineară. Dimpotrivă, este ambiguă precum realitate. Şi, în acest context, judecaţi mereu relaţiile atât de complicate între cele două mari super-puteri prin simbolica extraordinară transmisă de imaginea a două insule, Marele Diomedie şi Micul Diomede, teritoriu rus şi respectiv, teritoriu american, despărţite în Strâmtoarea Bering de doar 3 km de ocean...

Plutește acum întrebarea din ce în ce mai presantă: ce va urma?

Întrebare justificată, spun experții care se reunesc în diverse formule de cluburi discrete. Justificată și necesară pe măsură de gradul de impredictibilitate crește în așa măsură încât, tot în cele mai neașteptate locuri, încep să înflorească niște case de pariuri specializate în care se joacă pe sume considerabile variantele de răspuns la întrebarea din titlu, cu mize foarte precise pe date, hărți, perioade de confruntare, armament folosit, extensie locală, regională sau continentală, viteză de regionalizare…dar și, poate asta vă deschide o nouă perspectivă asupra situației, cu pariuri pe nivelul prețurilor și serviciilor din zonele respective, a numărului operatorilor gata să-și asume riscurile comerțului cu zonele de război sau, cum ar fi acum, a spargerii blocadelor instituite de fiecare dintre combatanți pentru a mări mizele negocierilor și scoate cât mai mulți bani din nenorocirea celorlalți.

Am avut ocazia să vorbesc mai multe și diverse cu unul dintre patronii cu identitate absolut flotantă ai unei rețele de asemenea case de pariuri strategice. Informația excepțională pe care mi-a dat-o, și care se verifică și acum în fiecare zi, era că jucătorii veneau ei înșiși din medii super-selecte, erau ei înșiși membri importanți și respectabili ai societății dar, în plus față de toți ceilalți, dețineau fiecare câte un portofoliu de informații care le permiteau să parieze pe ce va fi în deplină cunoștință de cauza. Manipulau informații privilegiate, mizau averile lor și ale grupurilor lor de prieteni pe posibilitatea declanșării unui război și câștigau sute și sute de milioane pe un pont cât de cât precis. Dar nu asta este și punctul final de atracție: sigur că o parte dintre cei care se aflau acolo chiar pentru asta veneau, dar exista mereu și o altă participare extrem de profesionistă în cadrul asistenței, adică observatorii trimiși fie de servicii, fie de organizațiile private de intelligence economic, atenți la direcția pe care o luau pariurile și semnalul dat care trebuia transmis cât mai rapid înspre anume capitale…

Una dintre temele recurente în sălile de pariuri era rezultanta studierii hărților și predicțiilor privind “geo-politica strâmtorilor”, adusă acum la mod dramatioc în actualitate. Dar, în opinia mea, puțini ar fi cei care, în cluburile de care vă vorbesc, ar miza pe altceva decât pe “finalul Afganistan” al intervenției israelo-americane. Dimpotrivă însă, cred că pentru pariorii strategici profesioniști, semnalele de acum au ridicat enorm mizele pentru identificarea corectă a nurmătoarei situații de criză, a identității protagoniștilor și a efectelor asupra economiei mondiale aflată acum la început de disoluție odată cu abolirea unilaterală de către Washington a multora dintre regulile care au dat identitatea structurală a lumii după cel de-al Doilea Război Mondial.

Controlul iranian, libertatea de navigație și implicațiile pentru ordinea globală

Și dacă vorbim despre geo-politica strâmtorilor, iată cum se poate construi (absolut teoretic) un asemenea joc strategic dar pe o situație extremă, atât de importantă încât ce se petrece acum în Strâmtoarea Ormuz ar putea să pară drept o pregătire de luptă destinată marinerilor din anul I pe Bricul Mircea.

Miza unui viitor se poate baza pe certitudinea că redesenarea viitoarelor zone de influenţă va putea determina și “mama conflictelor” cu centrul nevralgic în acest punct - zona Bering şi cercurile concentrice în care s-au acumulat interese enorme, unde tensiunile istorice nu au fost niciodată rezolvate şi care este trecere obligată şi din această cauză de importanţă geostrategică pentru bogățiile viitorului, cele din Marele Nord, deja un Eldorado pentru care au început să se sfâşie puternicii lumii. Mize: când izbucnește, în cât timp se internaționalizează și implică alături de Rusia și SUA celelalte două puteri nucleare (Coreea de Nord și China), care este efectul asupra comerțului mondial dacă se suspendă, se blochează sau se interzice accesul prin Strâmtoare, asta însemnând și închiderea circulației pe brațul nordic al Noului Drum al Mătăsii?

Iată:

Cele două insule, Marele și Micul Diomede, care străjuiesc Strâmtoarea cu o lățime de doar 3,8 km nu au niciun fel de valoare militară (în afară de, eventual, punct ultim de observație pe fereastra adversarului) dar sunt, vedeți bine, ideal poziționate pentru a determina mizele unui pariu pe Apocalipsă...

Mizați? Pe ce sumă?