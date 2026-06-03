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România, printre țările UE cu cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale

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Prețurile producției industriale din România au crescut cu 11,5% în aprilie 2026 comparativ cu aprilie 2025, ritm care plasează țara noastră pe locul al treilea în Uniunea Europeană după acest indicator.

România, pe locul trei în UE la creșterea prețurilor industriale. FOTO: iStock
România, pe locul trei în UE la creșterea prețurilor industriale. FOTO: iStock

Creșteri mai mari au fost înregistrate doar în Bulgaria, unde prețurile producției industriale au urcat cu 14,5%, și în Lituania, cu 13,1%, arată datele publicate de Eurostat.  

La nivelul Uniunii Europene, prețurile producției industriale au crescut în medie cu 4,9% față de aprilie 2025, în timp ce în zona euro avansul a fost tot de 4,9%.

La polul opus, cele mai mari scăderi anuale au fost consemnate în Luxemburg (-3,7%), Estonia (-1,2%), Cipru (-0,7%) și Letonia (-0,6%).

Potrivit Eurostat, creșterea anuală a prețurilor producției industriale la nivelul UE a fost influențată în principal de majorarea prețurilor la energie, care au urcat cu 12,6% față de aprilie 2025. Au fost înregistrate creșteri și pentru bunurile intermediare (+3,7%), bunurile de capital (+1,9%) și bunurile de folosință îndelungată (+2,5%).

Comparativ cu luna martie, prețurile producției industriale au crescut în aprilie cu 0,7% la nivelul Uniunii Europene și cu 0,6% în zona euro.

Cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate în Danemarca (+3%), Croația (+2,7%) și Belgia (+2,4%), în timp ce Franța (-2,1%), Estonia (-0,8%) și Suedia (-0,3%) au raportat scăderi.

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