Președintele Finlandei, Alexander Stubb: „Nu ar fi minunat ca Canada să fie al 28-lea stat al Uniunii Europene?”

Președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb, a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să își regândească limitele și să ia în calcul o extindere amplă, chiar dincolo de granițele geografice ale Europei.

„Trebuie să gândim la scară mare. Din punct de vedere geografic, trebuie să ne extindem sau să construim forme de apartenență suficient de flexibile pentru a include aproximativ 40 de state europene și poate și unele state din afara Europei”, a spus Stubb la Eurelectric Power Summit 2026.

„Extinderea a fost cea mai bună politică europeană”

Liderul finlandez a afirmat că extinderea UE a reprezentat cea mai eficientă politică a proiectului european.

„Extinderea Uniunii Europene a fost cea mai bună politică europeană din toate timpurile”, a declarat acesta, subliniind că Europa trebuie să își consolideze influența globală prin dimensiune și coeziune.

Stubb a vorbit și despre posibilitatea includerii unor state sau forme de asociere mai flexibile, menționând inclusiv Regatul Unit și Canada ca exemple de parteneri care ar putea fi aduși mai aproape de structurile europene.

„Nu ar fi minunat ca Canada să fie al 28-lea stat al Uniunii Europene?”, a afirmat el.

Ucraina, Moldova, Georgia și Balcanii de Vest

Președintele finlandez a subliniat că extinderea UE trebuie să includă și statele candidate sau partenere din vecinătatea Europei.

„Trebuie să privim, desigur, și spre Ucraina, dar și spre state mai mici precum Moldova și Georgia”, a spus Stubb.

Acesta a atras atenția și asupra importanței Balcanilor de Vest, pe care i-a descris drept „cel mai sensibil punct al Europei”, cu referire la state precum Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina.

Totodată, a menționat că Turcia trebuie menținută „cât mai aproape de Europa”, din perspectivă de securitate.

„Europa nu este o utopie”

Alexander Stubb a subliniat că Uniunea Europeană evoluează prin crize succesive și adaptare, nu prin perfecțiune instituțională.

„Europa nu este o utopie. Tindem adesea să prezentăm Europa ca pe un sistem perfect, însă adevărul este că ea avansează întotdeauna în trei etape: apare o criză, urmează haosul, apoi apare o soluție”, a spus acesta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Eurelectric Power Summit 2026, eveniment dedicat industriei energetice europene.