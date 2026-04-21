Hormuz, la un pas de explozie: negocierile de pace continuă în umbra confruntării navale (ultimele evenimente)

Negocierile de la Islamabad au loc în contextul în care Teheranul a reinstituit blocada în Strâmtoarea Hormuz, iar SUA a confiscat nava iraniană Touska în Golful Oman. Americanii sunt la Islamabad, pakistanezii au pregătit securitatea, dar participarea iraniană rămâne incertă

Există multă incertitudine cu privire la ce s-ar putea întâmpla în următoarele zile. Negocierile dintre oficialii americani și iranieni urmează să aibă loc la Islamabad. Este de asemenea multa inceritudine asupra datei.Situația este în continuă mișcare. Iată ce se știe în acest moment. Trump a anunțat că delegația SUA va sosi în această seară, 11aprilie, la Islamabad pentru negocieri cu Iranul și că ambele părți sunt hotărâte să abordeze discuțiile cu seriozitate. Potrivit agenției iraniene Tasnim, Teheranul nu vedea rostul unei întâlniri „doar de dragul de a se întâlni" și nu intenționa să trimită negociatori atâta timp cât SUA menține blocada navală. Iranul și SUA continuau să facă schimb de mesaje printr-un intermediar pakistanez. Totuși, în paralel, negociatori din Statele Unite erau așteptați la Islamabad pentru o a doua rundă de discuții cu Iranul, menite să extindă armistițiul de două săptămâni care expiră miercuri. Cine reprezintă SUA? Vicepreședintele JD Vance conduce delegația americană, alături de Jared Kushner și trimisul special Steve Witkoff. Cine reprezintă Iranul — dacă vine? Oficialii iranieni au transmis că Teheranul spune că este „departe" de un acord și nu confirmă participarea. Fundalul tensionat: Negocierile au loc în contextul în care Teheranul a reinstituit blocada în Strâmtoarea Hormuz, iar SUA a confiscat nava iraniană Touska în Golful Oman. Pe scurt: americanii sunt la Islamabad, pakistanezii au pregătit securitatea, dar participarea iraniană rămâne incertă — iar armistițiul expiră miercuri dimineață

Hormuz în clește: negocieri sub amenințare

La o zi după ce Marina americană a confiscat o navă de marfă iraniană în Marea Arabiei, o liniște tensionată s-a instalat între cele două puteri, în timp ce semnalele diplomatice din Washington și Teheran indică tot mai clar că ambele părți vor trimite negociatori la Islamabad, marți, pentru o a doua rundă de negocieri de pace. Confruntarea rămâne, însă, departe de a fi rezolvată. Statele Unite și Iranul se află într-un impas asupra traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz: președintele Donald Trump a jurat să mențină blocada porturilor iraniene, în timp ce Teheranul și-a reafirmat controlul militar asupra crucialei căi navigabile prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial. Marina SUA a anunțat că a respins până acum 27 de nave, iar prețurile petrolului brut au urcat din nou spre pragul de 100 de dolari pe baril.

Potrivit a doi oficiali americani care au vorbit pentru Washngton Post, vicepreședintele JD Vance urmează să plece din Washington spre Islamabad marți. De cealaltă parte, doi oficiali iranieni au confirmat că Mohammad Bagher Ghalibaf — influenta figură politică și militară care a condus delegația iraniană în prima rundă de negocieri — va participa dacă Vance va fi prezent. Desfășurarea celei de-a doua runde fusese pusă sub semnul întrebării pe fondul expirării iminente a armistițiului de două săptămâni dintre cele două țări. Un semn că negocierile vor merge totuși înainte: Pakistanul, țara gazdă, a anunțat că desfășoară mii de agenți de securitate suplimentari pentru a proteja delegațiile. Între timp, retorica liderilor celor două state rămâne apăsătoare. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a invocat pe rețelele de socializare „neîncrederea istorică profundă" dintre cele două țări, avertizând că americanii „caută capitularea Iranului" și că „iranienii nu se supun forței."

Cu câteva ore mai devreme, Trump repetase amenințările de a viza centralele electrice și infrastructura civilă iraniană în cazul în care nu se ajunge la un acord. Întrebarea esențială este daca Donald Trump care a mers la război pentru a împiedica Iran să obțină arma nucleară, pentru a-i distruge capacitatea de rachete, pentru a-i rupe proxiurile regionale, pentru a-i elimina marina și pentru a crea condițiile schimbării de regim—a îndeplinit aceste obiective? Răspunsul în opinia mea: Sute de kilograme de uraniu înalt îmbogățit se află în continuare în posesia Iranului; Se estimează că o treime din arsenalul de rachete al Iranului ar putea rămâne intact; Rețeaua de proxiuri a Iranului este slăbită, dar nu dispărută, și păstrează suficientă putere maritimă pentru a strangula Strâmtoarea Hormuz; Și, în mod crucial, chiar și după uciderea liderului suprem al Iranului și a zeci de alți oficiali superiori, regimul de la Teheran rămâne ferm la putere — ceea ce i-a permis Iranului să revendice victoria.

Cine conduce cu adevărat Iranul la masa negocierilor?

Dincolo de retorica publică și semnalele diplomatice contradictorii venite din Teheran, se conturează o imagine tulburătoare: Iranul merge la Islamabad cu o delegație care nu are autoritatea reală să decidă nimic. La întoarcerea negociatorilor iranieni din prima rundă de discuții, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice le-a transmis fără echivoc că aceștia „nu vorbesc în numele" IRGC.

Cu alte cuvinte, tot ce fusese discutat la Islamabad pe 11 și 12 aprilie nu angaja structura militară cea mai puternică a Iranului. Un oficial american a rezumat situația cu o franchețe dezarmantă: „Nu știm cine conduce și nici ei nu știu." În centrul acestei lupte pentru putere se află două figuri: Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului și șeful delegației de negociere, și generalul Ahmad Vahidi, comandantul IRGC. Primul pledează pentru diplomație, argumentând că un acord cu Washingtonul este singura cale de a scoate Iranul din criza economică în care se află. Al doilea blochează orice concesie, beneficiind de un avantaj decisiv: este singurul oficial iranian cu acces direct la Liderul Suprem Mojtaba Khamenei, servind drept filtru între acesta și restul regimului. Această concentrare a puterii în mâinile IRGC explică și de ce Liderul Suprem — spre deosebire de tatăl său — nu a jucat rolul de arbitru între facțiuni, lăsând lupta internă să se adâncească tocmai în momentul în care Iranul ar avea cel mai mult nevoie de o poziție coerentă la masa negocierilor. Pentru Ghalibaf, miza nu este doar geopolitică, ci și personală. Dacă IRGC își consolidează controlul, atât el cât și ministrul de externe Araghchi riscă să-și piardă pozițiile. O înfrângere a sa ar echivala cu victoria totală a lui Vahidi — și cu sfârșitul oricărei voci moderate în conducerea iraniană.

Pușcașii marini ai SUA au confiscat nava iraniană Touska: primul act de forță al blocadei navale din Golful Oman

Distrugătorul USS Spruance a deschis focul după un impas de șase ore, iar pușcași marini din 31st Marine Expeditionary Unit au coborât în rapel pe puntea navei iraniene. Teheranul a condamnat acțiunea drept „piraterie” și a suspendat negocierile de pace. Statele Unite au confiscat duminică seara nava de marfă iraniană M/V Touska (M/V = Motor Vessel -navă propulsată de motoare, de regulă diesel) în Golful Oman, după ce distrugătorul USS Spruance a deschis focul asupra motorului navei în urma unui blocaj de șase ore. Este prima navă civilă iraniană atacată și confiscată de la instituirea blocadei navale americane, un act cu consecințe imediate asupra negocierilor de pace dintre Washington și Teheran.

Contextul: o blocada și un război

Evenimentele din noaptea de 19–20 aprilie nu pot fi înțelese fără contextul mai larg al unui conflict care a izbucnit pe 28 februarie 2026, când Statele Unite și Iranul au intrat într-un război deschis. De atunci, Strâmtoarea Hormuz — prin care trece aproximativ 20% din exportul mondial de petrol — a devenit principalul câmp de bătălie naval. Iranul a blocat efectiv trecerea majorității navelor prin strâmtoare, acceptând doar vasele aparținând națiunilor care au încheiat acorduri bilaterale cu Teheranul. Răspunsul american a venit pe 13 aprilie: Washingtonul a instituit propria blocadă navală, interzicând oricărei nave iraniene sau oricărui vas cu destinația unui port iranian să mai tranziteze zona. Până în seara de 19 aprilie, 25 de nave comerciale fuseseră deja direcționate să se întoarcă sau să abandoneze cursul către porturile iraniene, fără ca SUA să fi tras un singur foc. Touska a schimbat acest calcul.

TOUSKA: profilul navei

M/V Touska este un portcontainer de 294 de metri lungime — cu puțin mai scurt decât portavionul USS Abraham Lincoln — și 32,25 metri lățime. Nava aparține Islamic Republic of Iran Shipping Lines, compania națională de transport maritim a Iranului, și se află pe lista de sancțiuni a Trezoreriei SUA și a Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din 2019. Anterior evenimentelor din Golful Oman, nava a efectuat multiple călătorii în porturile chinezești. Conform datelor de localizare analizate de Newsweek, Touska a plecat din apele iraniene pe 22 februarie, a trecut prin Strâmtoarea Malacca la începutul lui martie și a acostat la portul Zhuhai din China pe 9 martie. A rămas în apele chinezești cel puțin 11 zile, după care a dezactivat transponderul AIS — o practică ilegală prin dreptul maritim internațional — timp de două zile și jumătate, înainte de o nouă escală în Zhuhai pe 29 martie. La momentul interceptării, Touska se deplasa cu 17 noduri prin nordul Mării Arabiei, venind din Port Klang, Malaysia, cu destinația Bandar Abbas — principalul port al Iranului.

Blocare de 6 ore a navei

Conform declarației oficiale a Comandamentului Central American (CENTCOM), USS Spruance — distrugător cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke — a interceptat Touska și a emis avertismente repetate pe parcursul a șase ore, informând echipajul că nava se află în încălcare a blocadei americane. Un videoclip publicat ulterior de CENTCOM include transmisia radio în care un ofițer american avertizează clar: „Suntem pregătiți să vă supunem focului de neutralizare." — Transmisie radio USS Spruance, 19 Aprilie 2026 Echipajul Touska a ignorat toate somațiile.

La finalul perioadei de avertisment, Spruance a cerut echipajului să evacueze sala mașinilor, după care a tras mai multe proiectile din tunul automat 5 inch MK45 — o armă proiectată atât contra navelor, cât și contra aeronavelor și țintelor terestre, cu raza de acțiune de 27 de kilometri. Toate cele trei focuri trase de distrugător au lovit sala mașinilor, imobilizând nava complet. Analistul Carl Schuster, fost căpitan al Marinei SUA, a estimat pentru CNN că au fost necesare cel puțin două lovituri pentru a distruge motorul diesel al navei. Ulterior, Touska a trebuit remorcată, nemaiputând naviga independent.

Operațiunea infanteriștilor marini americani

Odată nava imobilizată, a urmat faza de îmbarcare. Infanteriști marini din Unitatea Expediționară 31 Marines au decolat de pe nava de asalt amfibie USS Tripoli la bordul a două elicoptere MH-60S Sea Hawk și au traversat Marea Arabiei în întunericul nopții. Videoclipul difuzat de CENTCOM — filmat în condiții de vizibilitate redusă — îi arată pe militari coborând în rapel pe puntea Touska, parte din echipele VBSS (Vizitare, Îmbarcare, Căutare și Confiscare). Îmbarcarea s-a desfășurat fără rezistență din partea echipajului iranian. A doua zi, luni 20 aprilie, un oficial militar american a declarat că infanteriștii marini scotoceau și scanau un număr mare de containere la bordul navei. CENTCOM a comunicat că nava era patrulată în timp ce marfa era verificată. Potrivit datelor Marine Traffic, Touska a rămas imobilizată în Golful Oman cel puțin șapte ore după operațiune.

Reacția lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat operațiunea pe platforma Truth Social cu un mesaj abrupt și triumfător: „Distrugătorul cu rachete ghidate USS Spruance a interceptat TOUSKA în Golful Oman și le-a dat un avertisment corect să se oprească. Echipajul iranian a refuzat să asculte, așa că nava noastră i-a oprit pe loc, făcând o gaură în sala mașinilor. Acum, pușcașii marini americani au custodia navei. TOUSKA se află sub sancțiunile Trezoreriei SUA din cauza istoricului lor de activitate ilegală." — Donald Trump, Truth Social, 19 Aprilie 2026

Ulterior, Trump a avertizat Iranul: "Vor negocia. Și dacă nu o vor face, vor vedea probleme cum nu au mai văzut niciodată."

Teheranul: „piraterie” și suspendarea negocierilor

Reacția Iranului a fost imediată și dură. Comandamentul suprem militar iranian, Khatam al-Anbiya, a acuzat Statele Unite că au încălcat armistițiul în vigoare de pe 9 aprilie și a calificat acțiunea drept "un act de piraterie maritimă". Forțele armate iraniene au avertizat că vor riposta. Ministerul iranian de Externe a mers mai departe, cerând luni eliberarea imediată a navei, a marinarilor și a familiilor acestora, descriind confiscarea drept un "act ilegal și brutal" și "o acțiune teroristă". Teheranul a sesizat Organizația Națiunilor Unite în legătură cu incidentul. Consecința diplomatică imediată a fost suspendarea negocierilor de pace planificate la Islamabad, Pakistan. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a declarat că Iranul nu are planuri să trimită negociatori la runda de discuții mediată de Pakistan: „Există indicii din partea americană că nu există seriozitate din partea SUA de a urma calea diplomației. Iranul nu are încredere în Washington." — Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian. Armistițiul dintre SUA și Iran expira miercuri, 22 aprilie. Confiscarea Touska a transformat o tensiune diplomatică fragilă într-o criză cu potențial de escaladare imediată.

Reacțiile presei occidentale

Presa occidentală a abordat evenimentul din perspective diferite, reflectând complexitatea sa juridică, militară și diplomatică. CNN a publicat o analiză detaliată a soartei navei și a echipajului, apelând la experți în drept maritim. Jennifer Parker, cercetătoare la Lowy Institute și fost ofițer al Marinei Regale Australiene, a explicat că legislația războiului naval permite confiscarea unei nave care forțează o blocadă, dar că păstrarea ei pe termen lung ar necesita înființarea unui tribunal special de prize — o procedură rară în practica modernă. Axios a subliniat impactul imediat pe piețele de energie: prețurile petrolului au crescut duminică seara, imediat după anunțul confiscării, în contextul în care aproximativ 20% din exportul mondial de petrol tranzitează zona afectată de conflict.

The National Interest a ridicat întrebarea centrală a momentului: va deraia confiscarea Touska procesul de pace? Publicația a evidențiat tensiunea dintre acțiunea militară și eforturile diplomatice paralele, notând că atât Steve Witkoff, cât și Jared Kushner urmau să zboare la Islamabad — în contextul în care Iranul refuza tocmai această întâlnire. Newsweek a publicat o investigație despre conexiunile dintre Touska și China, relevând că nava efectuase multiple escale la porturile chinezești în ciuda sancțiunilor americane din 2019 — și că dezactivase ilegal transponderul AIS în apele chinezești, sugerând posibile scheme de evaziune a sancțiunilor. Al Jazeera a oferit perspectiva economică a blocadei: Iranul pierdea, conform calculelor redacției, aproximativ 5 miliarde de dolari lunar din exportul de petrol blocat de americani.

Reacția Chinei și dimensiunea internațională

Beijingul a reacționat cu prudență calculată. Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat luni: „Sperăm că toate părțile relevante vor adopta o atitudine responsabilă, vor respecta acordul de armistițiu și vor evita escaladarea tensiunilor sau intensificarea contradicțiilor." Declarația vine în contextul în care Touska efectuase recent escale în porturile chinezești, aspect care ridică întrebări despre natura mărfii transportate și despre gradul de implicare a rețelelor comerciale sino-iraniene în eludarea sancțiunilor americane.

Confiscarea M/V Touska marchează o escaladare clară a conflictului SUA-Iran: pentru prima dată, o navă comercială iraniană a fost atacată și capturată de forțele militare americane. Operațiunea demonstrează hotărârea Washingtonului de a impune blocada cu forța, dar vine cu un cost diplomatic semnificativ — suspendarea negocierilor de pace în cel mai delicat moment al unui armistițiu fragil. Dacă Teheranul va decide să riposteze militar sau va reveni la masa negocierilor depinde acum de calculele politice din ambele capitale. Într-un conflict în care Strâmtoarea Hormuz este miza centrală, Touska nu este doar o navă — este un semnal.