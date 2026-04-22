Lecția iraniană costă 1,5 trilioane de dolari. America vrea să-și refacă stocurile după războiul din Orient

Dincolo de proiectele spectaculoase ale lui Trump, de solicitările Pentagonului de noi echipamente, există o urgență mai prozaică, dar mai presantă: SUA au rămas aproape fără rachete

Cifra însemnă cel mai mare buget militar american de la Războiul Rece încoace — iar rândurile de mai jos încercă sa lămurească ce se va cumpăra cu acest buget. Într-o sală de conferințe din Pentagon, pe 21 aprilie 2026, oficiali militari americani au prezentat Congresului un document care i-a lăsat fără cuvinte chiar și pe veteranii politicii de apărare: o cerere bugetară de un trilion și jumătate de dolari pentru anul fiscal 2027. Nu este o greșeală de tipar. Este, după toate calculele, cel mai ambițios proiect de reînarmare pe care Statele Unite l-au propus de la apogeul Războiului Rece.

Creșterea este de aproape 50% față de bugetul actual, deja un record, de circa un trilion de dolari. Războiul cu Iranul, declanșat pe 28 februarie 2026, a jucat rolul unui catalizator brutal: în șapte săptămâni de conflict, SUA au consumat stocuri de rachete ghidate acumulate în ani de zile, au pierdut șase militari, uciși de o singură dronă iraniană Shahed în Kuwait, și au descoperit, dureros, că industria lor de apărare nu mai poate ține pasul cu ritmul unui război modern. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, și șeful Pentagonului au prezentat un document care nu este doar un buget — este o viziune despre cum ar trebui să arate America militară a deceniului următor. O viziune costisitoare, disputată și, după cum recunosc chiar unii republicani, greu de vândut alegătorilor.

Proiectele emblematice ale lui Donald Trump

În centrul solicitării se află trei programe care poartă amprenta personală a președintelui Donald Trump și care au stârnit cele mai aprinse dezbateri în Congres.

Golden Dome — 18 miliarde de dolari. Este visul unui scut antirachetă național, multistratificat, capabil să intercepteze orice amenințare balistică, hipersonică sau de croazieră înainte să atingă teritoriul american. Sistemul ar include senzori spațiali, interceptoare lansate de la sol și radare de nouă generație. Administrația îl prezintă drept echivalentul modern al Proiectului Manhattan — o investiție generațională în securitate. Criticii, în frunte cu senatorul democrat Mark Kelly, fost astronaut și pilot de război, îl numesc o iluzie tehnică scumpă. „Motivul pentru care costurile ajung la 1,5 trilioane este că există tot felul de lucruri de care nu avem nevoie și care, în unele cazuri, pur și simplu nu vor funcționa”, a declarat Kelly.

Golden Fleet și nava de luptă de nouă generație — zeci de miliarde. Trump vrea să readucă în dotarea Marinei americane conceptul de navă de luptă grea, abandonat după Războiul Rece. Noua flotă, supranumită simbolic Golden Fleet, ar trebui să proiecteze puterea americană în Pacific și să descurajeze China. Analiștii navali ridică o obiecție fundamentală: în epoca rachetelor anti-navă hipersonice, o navă mare și scumpă este o țintă, nu un avantaj.

F-47 — avionul de luptă al generației a șasea. Succesorul legendarului F-22 Raptor, F-47 este conceput să domine cerul următorului deceniu. Cu stealth de ultimă generație, inteligență artificială integrată pentru asistarea pilotului și capacitatea de a conduce în luptă escadrile de drone autonome, avionul costă estimativ peste 300 de milioane de dolari bucata. Războiul cu Iranul, în care superioritatea aeriană s-a dovedit decisivă, a accelerat apetitul politic pentru acest program.

„Am justificat fiecare cent din această solicitare.” — Sen. Roger Wicker (R-Mississippi), președintele Comisiei pentru Servicii Armate

Dronele și lecția iraniană

Dacă existau sceptici cu privire la rolul dronelor în războiul modern, războiul cu Iranul i-a redus la tăcere. Aproximativ 75 de miliarde de dolari din bugetul propus merg exclusiv către sisteme fără echipaj — o sumă care depășește bugetele totale de apărare ale majorității statelor lumii.

Lecția a fost scrisă cu sânge. O singură dronă iraniană Shahed — un sistem simplu, ieftin, produs în serie — a ucis șase militari americani la o bază din Kuwait, în primele zile ale conflictului. Răspunsul Pentagonului: miliarde de dolari pentru drone de atac unidirecționale proprii, nave de suprafață autonome pentru Golful Persic și Marea Chinei de Sud, aeronave de realimentare fără pilot care să extindă raza de acțiune a aviației cu pilot și, nu în ultimul rând, sisteme de apărare anti-dronă pentru protecția bazelor și a navelor. Este o recunoaștere tacită a faptului că viitorul războiului nu se joacă doar între avioane de luptă scumpe și portavioane imense, ci și între sisteme ieftine, produse în masă, capabile să satureze apărarea adversarului.

Urgența reală: rachetele care lipsesc

Dincolo de proiectele spectaculoase ale lui Trump, există o urgență mai prozaică, dar mai presantă: SUA au rămas aproape fără rachete. Nu metaforic — literal. Războiul cu Iranul a consumat în șapte săptămâni rezerve acumulate în ani. Iar cifrele din buget spun totul: Marina vrea să cumpere 785 de rachete Tomahawk în 2027. În ultimii doi ani combinați, a cumpărat 88. Armata cere peste 20 de miliarde de dolari doar pentru a reface stocurile de interceptoare THAAD și Patriot, sisteme consumate în proporții alarmante atât în apărarea Ucrainei, cât și în Orientul Mijlociu.

Problema este că banii singuri nu rezolvă criza. Contraamiralul Ben Reynolds, secretarul adjunct al Marinei pentru buget, a spus-o răspicat: „Avem nevoie și ne așteptăm ca Raytheon să investească foarte, foarte masiv acum pentru a putea crește producția.” Raytheon, producătorul Tomahawk și Patriot, nu poate dubla sau tripla producția peste noapte. Liniile de asamblare se construiesc în ani, nu în săptămâni. Lanțurile de aprovizionare cu componente electronice de precizie sunt fragile și dependente de puțini furnizori. Este paradoxul sumbru al superputerii militare americane: are cele mai sofisticate arme din lume, dar nu are suficiente. „Across our industrial base, this is absolutely a challenge/La nivelul bazei noastre industriale aceasta este o provocare” — Rear Adm. Ben Reynolds, Deputy Assistant Secretary of the Navy

Congresul: între dorință și realitate

Drumul bugetului de 1,5 trilioane de dolari prin Congres va fi lung și sinuos. Administrația Trump urmărește să treacă aproximativ 350 de miliarde prin mecanismul reconcilierii — un procedeu legislativ care permite adoptarea în Senat cu simpla majoritate de 51 de voturi, ocolind astfel filibusterul democrat. Restul trebuie negociat în procesul bugetar obișnuit. Republicanii sunt împărțiți. Majorității le place ideea de a cheltui mai mult pe apărare — mai ales acum, când războiul cu Iranul a făcut din securitatea națională prioritatea numărul unu a alegătorilor.

Dar unii sunt îngrijorați de deficitul care va urma și de dificultatea de a justifica acasă o creștere de 50% fără tăieri compensatorii în altă parte. „Există cu certitudine dorința de a cheltui mai mult pe apărare. Cum se întâmplă asta depinde de noi, nu de administrație”, a spus un angajat republican din Senat, sub condiția anonimatului.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră a comisiei pentru cheltuieli de apărare, a fost mai directă: „Nu cred că va merge nicăieri.” Colegii ei de partid sunt dispuși să susțină creșteri bugetare pentru muniție și sisteme dovedite în luptă, dar refuză să finanțeze ceea ce numesc „proiectele de imagine” ale lui Trump. Senatorul republican John Kennedy din Louisiana a formulat cel mai echilibrat: „O propunere de buget prezidențială este întotdeauna instructivă, în unele cazuri persuasivă, dar niciodată decisivă.” Cu alte cuvinte: Congresul va lua notă, va negocia și va decide singur.

Concluzie: cel mai mare pariu al Americii

În spatele cifrelor astronomice și al disputelor politice se ascunde o întrebare fundamentală cu care se confruntă Statele Unite în primăvara lui 2026: ce fel de putere militară vrea să fie America în următorul deceniu? Războiul cu Iranul a arătat că stocurile sunt insuficiente, că industria de apărare este prea lentă și că adversarii — fie ei state sau actori non-statali — au învățat să exploateze aceste slăbiciuni. Bugetul de 1,5 trilioane este răspunsul administrației Trump la această lecție amară. Dacă va fi adoptat — chiar și parțial —, va remodela industria americană de apărare pentru un deceniu și va trimite un semnal clar către Beijing și Moscova. Dacă va fi blocat sau trunchiat de un Congres sceptic, urgențele reale — rachetele care lipsesc, dronele care trebuie cumpărate, apărările care trebuie refăcute — vor rămâne nerezolvate. Între aceste două variante se joacă, în aceste săptămâni, unul dintre cele mai importante pariuri din istoria recentă a politicii americane de securitate.