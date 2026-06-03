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Protest de amploare în trezorerii și ANAF: angajații opresc activitatea în toată țara pe 4 iunie

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Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX”, anunță suspendarea activității în toate județele în data de 4 iunie 2026, între orele 8:00 și 16:00. Aproximativ 17.900 de salariați din cadrul Ministerului Finanțelor și ANAF vor întrerupe lucrul, într-o acțiune de protest pe care organizația sindicală o descrie drept un „semnal național” privind funcționarea sistemului fiscal.

Protest angajați de la Finanțe
Angajații din Finanțe organizează joi proteste în toată țara. Foto Sindicat

Cetățenii și mediul de afaceri ar putea resimți întârzieri în procesarea declarațiilor fiscale, eliberarea documentelor, soluționarea solicitărilor și desfășurarea controalelor, în condițiile în care angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF anunță întreruperea activității în data de 4 iunie 2026, între orele 8:00 și 16:00. Protestul, la care ar urma să participe aproximativ 17.900 de salariați din toate județele, este descris de organizatori drept un semnal de alarmă privind funcționarea sistemului fiscal și impactul noii legi a salarizării.

„Sistemul fiscal nu funcționează fără noi”: protest național în administrația fiscală

Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX”, anunță că membrii săi nu se vor prezenta la locul de muncă timp de opt ore, în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel național. Sindicaliștii afirmă că decizia a fost asumată de majoritatea membrilor de sindicat și reprezintă o reacție directă la proiectul noii legi a salarizării.

Potrivit acestora, documentul legislativ ar urma să conducă la reduceri salariale cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei lunar pentru o parte dintre angajați, măsură considerată de organizație drept una care afectează grav stabilitatea sistemului fiscal și capacitatea de funcționare a instituțiilor.

„Nu protestăm împotriva reformei, ci împotriva unei tăieri nedrepte care ne lovește direct în demnitate și în capacitatea de a ne face meseria cu responsabilitate”, a declarat președintele federației, Vasile Marica.

Mai jos este o declarație editorializată, curată și coerentă, extrasă din dialogul audio și formulată pentru presă:

„Fără o grilă separată, sistemul fiscal este împins spre blocaj”

Președintele Sindicatului Finanțe Publice Olt, afiliat SED LEX, Dragoș Dună, a declarat pentru „Adevărul” că protestul anunțat de angajații din sistemul fiscal este o reacție directă la proiectul noii legi a salarizării, care nu oferă garanții suficiente privind veniturile viitoare și statutul profesional al angajaților din Ministerul Finanțelor și ANAF.

Acesta susține că, în forma actuală, proiectul legislativ lasă fără claritate evoluția salariilor după 2027 și nu rezolvă problema diferențelor față de alte familii ocupaționale din sectorul bugetar.

„Pentru județul Olt vorbim de aproximativ 170 de membri de sindicat, dintr-un total de circa 200 de angajați. Decizia este ca mâine să nu ne prezentăm la locul de muncă. Practic, nu se vor efectua activități curente, inclusiv operațiuni online sau lucrări din conturi și solduri”, a declarat Dragoș Dună.

El a explicat că întreruperea activității va afecta funcționarea normală a instituțiilor fiscale, inclusiv operațiuni curente precum procesarea plăților și fluxurile financiare obișnuite.

În ceea ce privește proiectul de lege, liderul sindical afirmă că principala nemulțumire este lipsa unei grile salariale separate pentru sistemul finanțelor publice, în condițiile în care alte instituții ar fi beneficiat deja de soluții similare sau de majorări etapizate.

Suntem în singurul minister în care nu avem o grilă distinctă. Contestăm acest proiect pentru că nu oferă o perspectivă clară și predictibilă asupra veniturilor. Nu este vorba de o primă sau de un avantaj ascuns, ci de lipsa unei certitudini privind evoluția salarială”, a spus sindicalistul pentru „Adevărul”.

Nemulțumire în una dintre cele mai profitabile bănci din România. Angajații pregătesc proteste

Dragoș Dună susține că actualul sistem creează diferențe între instituții și că finanțiștii consideră necesară o corelare a salariilor cu nivelul de responsabilitate și complexitatea muncii din sistem.

Noi executăm bugetul statului, dar alte sectoare au ajuns deja la niveluri salariale superioare sau au beneficiat de soluții distincte. În aceste condiții, considerăm că este necesară o grilă separată pentru finanțe și ANAF”, a adăugat liderul sindical.

Acesta a precizat că protestul de mâine este o formă de presiune instituțională și că, în lipsa unui dialog sau a unor garanții suplimentare, nu este exclusă prelungirea tensiunilor din sistem.

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Miza conflictului: noua lege a salarizării și vechile tensiuni din sistemul public

Disputa se poartă în jurul proiectului noii legi a salarizării unitare, un subiect recurent în administrația publică din România, aflat de mai mulți ani între încercări de reformă, ajustări succesive și aplicări incomplete.

Sistemul actual își are originea în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cunoscută drept legea salarizării unitare. Aceasta a fost concepută pentru a uniformiza veniturile din sectorul public și pentru a reduce discrepanțele dintre diferitele categorii de angajați ai statului.

În practică însă, aplicarea legii a fost etapizată și modificată în mod repetat, prin derogări și corecții succesive, ceea ce a generat diferențe salariale semnificative între instituții și o structură de venituri percepută ca inegală de o parte dintre salariați.

Cerințele sindicatelor: grilă separată și statut profesional pentru Finanțe și ANAF

În contextul noii arhitecturi legislative, Federația Finanțiștilor solicită crearea unei grile distincte pentru sistemul Ministerului Finanțelor și ANAF, introducerea unui statut profesional specific și corelarea salariilor cu nivelul de responsabilitate, incompatibilități și complexitatea muncii.

Val de greve și activitate blocată în instanțe și parchete din cauza noii Legi a salarizării unitare

Sindicaliștii susțin că activitatea fiscală presupune responsabilități esențiale pentru bugetul de stat, de la administrarea veniturilor până la controlul și combaterea evaziunii fiscale, iar aceste atribuții nu sunt reflectate suficient în actualul sistem de salarizare.

Activitate suspendată timp de opt ore

În ziua de 4 iunie 2026, activitatea din structurile Ministerului Finanțelor și ANAF ar urma să fie suspendată temporar, ceea ce poate genera întârzieri în relația cu contribuabilii, în procesarea documentelor fiscale și în activitatea de control.

Sindicaliștii transmit că acțiunea nu este îndreptată împotriva contribuabililor, ci reprezintă un semnal adresat Guvernului privind riscurile pe care le-ar putea genera noua politică de salarizare asupra funcționării sistemului fiscal.

Protestul readuce în prim-plan o problemă structurală a administrației publice din România: dificultatea de a construi un sistem de salarizare stabil, predictibil și echilibrat. În lipsa unei reforme coerente și acceptate de toate părțile, tensiunile dintre Guvern și sectoarele-cheie ale aparatului bugetar tind să se repete, cu impact direct asupra funcționării serviciilor publice.

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