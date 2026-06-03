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Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi de 750 de euro

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Spania atrage anual zeci de milioane de turiști datorită plajelor, gastronomiei și climatului său, însă vizitatorii pot avea parte și de surprize mai puțin plăcute. Există o serie de reguli locale și hotărâri municipale care par neobișnuite la prima vedere, dar care pot duce la amenzi consistente.

Tânără care stă pe o clădire înaltă și se uită la clădirile dintr-un oraș din Spania
Spania atrage anual zeci de milioane de turiști. Foto arhivă

De la castele de nisip și somnul în mașină până la mopuri lăsate la vedere pe balcon, unele dintre aceste reglementări sunt încă în vigoare în diverse regiuni ale Spaniei.

Orașul în care „este interzis să mori”

Una dintre cele mai cunoscute povești din Spania vine din localitatea Lanjarón, din Andaluzia.

În 1999, primarul a emis un decret prin care le cerea locuitorilor să nu moară până când autoritățile regionale vor aproba construirea unui nou cimitir. Cel existent ajunsese la capacitate maximă, iar solicitările administrației locale erau ignorate.

Măsura a fost una simbolică și ironică, menită să atragă atenția asupra problemei. Strategia a funcționat, cazul a ajuns în presa internațională, iar fondurile pentru noul cimitir au fost în cele din urmă aprobate. Evident, nimeni nu a fost sancționat vreodată pentru încălcarea acestei „legi”.

Castelele de nisip care pot aduce amenzi

Potrivit Express.co.uk, în anumite zone din Spania construirea unor structuri elaborate din nisip poate atrage sancțiuni.

Regula a apărut după ce o persoană a transportat cantități mari de nisip pentru a ridica pe plajă o construcție de dimensiuni impresionante. Ulterior, unele municipalități, inclusiv din Tenerife, au introdus restricții privind realizarea unor astfel de structuri.

În anumite zone de pe Costa Blanca sunt permise doar construcțiile realizate din nisipul existent pe plajă, iar acestea trebuie nivelate înainte de plecare. Deși autoritățile spun că nu urmăresc copiii care construiesc castele de nisip obișnuite, reglementările permit teoretic aplicarea unor amenzi dacă structurile sunt considerate excesive sau afectează spațiul public.

Un mop pe balcon poate costa 750 de euro

Una dintre cele mai surprinzătoare reguli menționate de publicația britanică se referă la localități din regiunea Castilla-La Mancha.

Acolo, anumite regulamente locale interzic expunerea la vedere a obiectelor considerate inestetice, inclusiv a mopurilor sau a rufelor întinse pe balcon dacă acestea sunt vizibile din spațiul public.

Amenzile pot ajunge la 750 de euro, scopul declarat fiind păstrarea aspectului arhitectural al localităților și protejarea imaginii urbane.

Orașul în care câinii nu au voie să latre

În localitatea Villanueva de la Torre, din provincia Guadalajara, există reguli stricte privind zgomotul produs de animalele de companie.

Conform regulamentului local, câinii nu ar trebui să latre în timpul siestei, între orele 14:00 și 16:00, dar nici pe timpul nopții. Măsura face parte dintr-un regulament amplu privind poluarea fonică și protejarea liniștii publice.

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Deși aplicarea efectivă a unor astfel de prevederi este dificilă, regula a devenit celebră în presa internațională tocmai prin caracterul său neobișnuit.

Domino interzis pe terasele din Sevilla

În Sevilla, autoritățile au încercat să reducă nivelul de zgomot din centrul istoric printr-o serie de măsuri neobișnuite.

Printre acestea se numără restricționarea jocurilor de domino pe terasele exterioare ale cafenelelor, deoarece zgomotul produs de piesele lovite de masă este considerat deranjant pentru locuitori.

Potrivit Express.co.uk, regulamentul interzice și rostogolirea butoaielor pe stradă sau consumul de alimente și băuturi în apropierea anumitor terase.

Amenzile pentru încălcarea normelor privind zgomotul pot începe de la aproximativ 300 de euro.

Dansul și alergatul în apartament, interzise în unele localități

În Madrid, Mojácar și Ciudad Real există regulamente care limitează activitățile zgomotoase în apartamente.

Printre comportamentele vizate se numără alergatul repetat prin locuință, utilizarea rolelor în interior sau dansul care produce vibrații puternice și zgomot pentru vecinii de la etajele inferioare.

Autoritățile justifică aceste reguli prin densitatea ridicată a locuirii. Aproximativ două treimi dintre spanioli trăiesc în blocuri de apartamente, una dintre cele mai ridicate ponderi din Uniunea Europeană, ceea ce face ca disputele privind zgomotul să fie frecvente.

Somnul în mașină poate fi sancționat

În Bilbao, regulamentele locale privind ordinea publică interzic dormitul în vehicule parcate în spații publice, indiferent că este vorba despre autoturisme, rulote sau camionete.

Măsura vizează în special camparea neautorizată și utilizarea spațiului public în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.

Aceleași reguli interzic scăldatul în fântânile ornamentale ale orașului și spălarea hainelor în spațiile publice.

Nu toate aceste reguli sunt legi naționale

Un aspect important este că majoritatea acestor prevederi nu sunt legi aplicabile în întreaga Spanie, ci regulamente adoptate de primării sau administrații locale.

De aceea, ceea ce este permis într-o stațiune poate fi interzis într-o alta aflată la doar câțiva kilometri distanță.

În ultimii ani, autoritățile spaniole au înăsprit numeroase reguli care vizează comportamentul turiștilor. În mai multe destinații de pe litoral au fost introduse amenzi pentru rezervarea locurilor pe plajă cu prosoape, consumul de alcool în spații publice, camparea neautorizată sau perturbarea liniștii publice.

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Pentru turiști, recomandarea autorităților este simplă: înainte de vacanță, merită verificat regulamentul local al destinației alese. O activitate care pare complet inofensivă poate atrage, în anumite locuri din Spania, o amendă de câteva sute de euro.

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