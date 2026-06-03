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Revenirea New Balance pe terenul de fotbal după decenii de absență

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Legătura dintre New Balance și fotbalul mondial nu este o noutate, ci o poveste care își are rădăcinile la începutul anilor '80. Pe atunci, marca din Boston colabora cu Bryan Robson, căpitanul echipei naționale a Angliei și al lui Manchester United, semnând una dintre primele asocieri serioase cu un sportiv de top din această disciplină. După o perioadă lungă de absență și o scurtă etapă în care activitatea pe segmentul fotbalistic a fost desfășurată sub umbrela Warrior, compania a revenit oficial pe acest teren în 2015.

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De atunci, instituția americană a construit treptat o prezență solidă, alegând cu atenție partenerii și concentrându-se pe ghete de înaltă calitate, dezvoltate pentru performanță. Strategia nu a fost una grăbită, ci una construită pe colaborări cu cluburi cu tradiție și pe investiții în tehnologii proprii, care să o diferențieze de concurența deja stabilită pe piață.

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Pachetul de ghete Pure Ambition și tehnologiile din spatele lui

Sincronizat cu apropierea Cupei Mondiale FIFA 2026, New Balance a prezentat pachetul "Pure Ambition", o colecție care aduce noi palete cromatice pentru siluetele Furon v8, Tekela v5 și 442 v3. Combinația dintre "Pink Heat", alb și auriu metalizat a fost gândită pentru a atrage privirile pe arenele globale, iar fiecare model răspunde unui stil distinct de joc.

Furon v8 este construit pentru viteză explozivă, fiind alegerea atacanților care mizează pe accelerații rapide. Tekela v5 pune accent pe precizie și pe controlul fin al mingii, dedicându-se jucătorilor creativi din zona mediană. La rândul său, 442 v3 păstrează estetica clasică a pielii naturale și oferă stabilitatea necesară fundașilor și jucătorilor experimentați. Întreaga gamă, alături de alte produse de la New Balance, este disponibilă în magazinul online prm.com, unde pasionații de fotbal și de modă sportivă pot descoperi cele mai recente lansări ale brandului.

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Lotul global de jucători care poartă culorile New Balance

Pentru a susține campaniile sale, New Balance a strâns un grup remarcabil de fotbaliști tineri, aflați în plină ascensiune. Printre numele cheie se află Timothy Weah, Endrick, Bukayo Saka și Eberechi Eze, care a apărut recent într-un material promoțional jucând șah împotriva marelui maestru Magnus Carlsen. Această alegere de imagine reflectă dorința brandului de a-și prezenta sportivii nu doar prin prisma performanțelor de pe teren, ci și prin pasiunile și personalitățile lor.

Weah, partener de lungă durată al companiei, vorbește deschis despre atmosfera de familie pe care o regăsește în relația cu marca și despre libertatea creativă oferită în afara terenului. Acești jucători întruchipează mentalitatea care pune sportivul pe primul loc, transmițând prin alegerile lor stilistice și prin atitudine valorile pe care brandul dorește să le promoveze: exprimare individuală, ambiție și autenticitate.

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Drumul către Cupa Mondială 2026 și lansarea Aimé Leon Dore x New Balance Gator Run "Cream"

Cupa Mondială din 2026 reprezintă o ocazie unică pentru New Balance, mai ales pentru că o parte dintre meciuri se vor desfășura chiar pe teritoriul statului Massachusetts, în apropierea sediului companiei. Sub umbrela campaniei "We Got Now", brandul își extinde agresiv prezența, semnând cu vedete în formare precum Yunus Musah și Yan Diomande, jucători care reprezintă viitorul disciplinei.

Privind dincolo de turneul mondial, strategia vizează atragerea de noi parteneriate cu cluburi și echipe naționale de prim plan, pentru a consolida poziția mărcii ca un competitor serios pe termen lung în industria fotbalistică. În paralel cu această ofensivă pe segmentul sportiv, atenția comunității modei se îndreaptă și către lansarea Aimé Leon Dore x New Balance Gator Run "Cream", o colaborare care confirmă capacitatea brandului de a echilibra performanța tehnică cu sensibilitatea estetică contemporană. Modelul Aimé Leon Dore x New Balance Gator Run "Cream" demonstrează cum o instituție cu rădăcini în sportul de performanță poate dialoga cu universul stilului de viață, propunând o siluetă care îmbină texturile rafinate cu o paletă cromatică discretă. Această dublă direcție - fotbal de elită și colaborări cu case de modă - definește momentul actual al companiei.

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