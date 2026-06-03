Premierul Bolojan: Finanțarea Centrului de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei a fost deblocată. Constructorul a revenit pe șantier

Finanțarea pentru construirea noului Centru de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi din cadrul Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București a fost deblocată, iar constructorul a revenit pe șantier, a anunțat Ministerul Sănătății într-un comunicat.

Potrivit instituției, Guvernul a aprobat miercuri o hotărâre prin care sunt actualizați indicatorii tehnico-economici ai investiției, măsură necesară pentru continuarea finanțării și implementării proiectului.

Ministerul Sănătății precizează că ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a inițiat demersurile necesare pentru deblocarea finanțării, astfel încât proiectul să poată continua fără întârzieri suplimentare.

„Săptămâna trecută am primit cele 1,2 miliarde de lei de la bugetul de stat pentru continuarea finanțării celor 6 spitale din PNRR și acum facem demersurile administrative pentru efectuarea plăților. Așa cum am declarat, actualizarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern este un pas necesar legal pentru asigurarea continuității investițiilor și pentru deblocarea finanțărilor. Astăzi am reușit acest demers necesar pentru Centrul Zerlendi”, a declarat Cseke Attila, citat în comunicat.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a transmis, într-o postare pe Facebook, că Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului pentru ca constructorul să își poată încasa plățile restante și să reia lucrările.

„Am deblocat astăzi lucrările la Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» din București, unul dintre spitalele aflate pe lista proiectelor finanțate din fonduri europene prin PNRR. Am reaprobat în ședința de Guvern indicatorii tehnico-economici, astfel încât constructorul să își poată încasa plățile restante și lucrările să fie reluate în condiții normale”, a scris Bolojan.

Primăria Sectorului 4, instituția care implementează proiectul, a anunțat că noul Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei este realizat în proporție de aproximativ 80% și că lucrările au fost reluate imediat după aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați. Potrivit administrației locale, constructorul se află deja pe șantier cu toate echipele disponibile și lucrează în prezent la finisajele interioare. Sectorul 4 estimează finalizarea investiției în luna august a acestui an.

→ Imaginea 1/5: Lucrările la Centrul Zerlendi au fost reluate după deblocarea finanțării. FOTO: Primăria Sector 4

Conform Ministerului Sănătății, valoarea totală actualizată a investiției este de 640,2 milioane de lei, inclusiv TVA.

Noua unitate medicală va fi construită în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și va avea o suprafață desfășurată de peste 15.700 de metri pătrați. Centrul va dispune de 115 paturi pentru spitalizare continuă, un bloc operator cu trei săli de operație, laboratoare moderne, spații dedicate cercetării și învățământului medical, precum și un sistem digital integrat, interoperabil cu principalele platforme informatice din sănătate.

Potrivit premierului, proiectul mai presupune modernizarea și extinderea infrastructurii medicale prin construirea unui nou centru de diagnostic și tratament al tuberculozei, precum și realizarea unor investiții pentru secția ATI și laboratorul de bronhoscopie.

Ministerului Sănătății mai transmite că proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta Sănătate, precum și de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis că reluarea lucrărilor marchează intrarea proiectului în etapa finală și că noul centru va deservi pacienți din întreaga țară.

„Derularea proiectelor din PNRR este o prioritate pentru Guvern. România are nevoie de spitale moderne și de investiții serioase în sănătate. Aceste proiecte trebuie duse la capăt”, a mai scris Ilie Bolojan.