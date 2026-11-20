În România, fiscalitatea și protecția socială sunt discutate de parcă ar fi două probleme fără legătură.

România nu cheltuiește excepțional de mult pentru protecție socială Foto: Arhiva

Când vorbim despre impozite, toată lumea le ar dori mai mici. Când discutăm despre pensii, sănătate, educație sau sprijinul pentru familii, așteptările față de stat cresc. Clasa politică a învățat să vorbească separat despre cele două lucruri: reducerea fiscalității este prezentată drept un stimulent economic, iar majorarea prestațiilor sociale, drept o dovadă de responsabilitate față de cetățeni. Foarte rar sunt puse alături, pentru a explica cine și din ce resurse finanțează toate aceste angajamente.

România a construit un sistem în care povara finanțării statului este distribuită inegal, iar responsabilitățile sociale sunt asumate fără o perspectivă suficient de solidă asupra finanțării lor viitoare. Aici se află esența contractului dintre stat și societate: cât suntem dispuși să plătim pentru ceea ce așteptăm de la stat și câtă solidaritate poate susține economia românească? România colectează puțin, salariatul plătește mult România are una dintre cele mai scăzute ponderi ale veniturilor fiscale din Uniunea Europeană. În 2025, impozitele și contribuțiile sociale reprezentau 29,3% din PIB, față de media europeană de 40,7%.

Și totuși, pentru un român care trăiește din salariu, această statistică poate părea o glumă. Dintr-un salariu brut de 100 de lei, unui angajat fără deduceri speciale îi sunt reținuți, în regimul obișnuit, 41,50 lei sub formă de contribuții și impozit pe venit. La costul angajatorului se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă. Avem, așadar, o țară care colectează puțin în raport cu dimensiunea economiei, dar impozitează considerabil munca salariată declarată. Diferența trebuie căutată în structura sistemului fiscal, în tratamentul diferitelor categorii de venituri, în excepțiile legislative și în capacitatea administrației de a colecta. În 2024, deficitul de conformare la TVA era estimat de OECD la 29,5%. Aproape trei zecimi din veniturile teoretice din TVA nu ajungeau la buget, din cauze care includ evaziunea, insolvențele, erorile administrative și alte forme de neconformare.

În această situație, a cere permanent contribuții suplimentare celor deja fiscalizați, fără o reformă a colectării și fără o analiză a excepțiilor, înseamnă a adânci o problemă de echitate. Dar nici colectarea mai bună nu poate fi transformată într-o promisiune că vom finanța orice cheltuială fără alte decizii.

Statul social nu este același lucru cu „pomenile sociale”

În România, expresia „stat asistențial” a devenit o explicație comodă pentru aproape orice dificultate bugetară. Numai că pensiile contributive, serviciile medicale, educația publică și ajutoarele destinate persoanelor vulnerabile nu sunt același lucru. Pensiile răspund unor drepturi și obligații acumulate în sistemul de asigurări sociale. Sănătatea presupune împărțirea unor riscuri. Educația finanțează inclusiv capacitatea economică a generațiilor viitoare. Iar asistența socială propriu-zisă intervine acolo unde veniturile și resursele individuale sunt insuficiente. Confuzia dintre ele produce politici proaste. România nu cheltuiește excepțional de mult pentru protecție socială. În 2024, aceasta reprezenta 12,9% din PIB, față de media OECD de 15,7%.

Aproximativ 9% din PIB erau destinate pensiilor. Problema este, așadar, și modul în care sunt repartizate resursele. Am construit un sistem care finanțează obligații sociale importante, dar rămâne insuficient dezvoltat în anumite servicii capabile să reducă vulnerabilitatea și să susțină participarea economică.

Statul sprijină financiar concediile de creștere și îngrijire a copilului, dar în numeroase comunități nu există suficiente servicii de îngrijire timpurie a copiilor. Protejează prin prestații anumite categorii de beneficiari, dar investește insuficient în servicii care să permită oamenilor să reintre în activitate. În cazul îngrijirii persoanelor vârstnice, absența serviciilor transferă o mare parte din costuri asupra familiilor. Aceasta este o economie numai în contabilitatea statului: costul există în continuare, suportat de persoane care își reduc activitatea profesională, își consumă economiile sau renunță la alte oportunități. Un sistem social trebuie judecat și după câți oameni ajută să-și recapete autonomia, nu numai după câți bani distribuie. Dar solidaritatea nu poate fi redusă la un calcul al productivității. Protecția celor care nu pot munci și a persoanelor dependente are o justificare proprie: demnitatea umană și responsabilitatea societății față de membrii săi vulnerabili.

Cine va plăti peste douăzeci de ani?

Aici intervine problema pe care clasa politică o evită cel mai ușor: demografia. Populația României cu vârste între 20 și 64 de ani a scăzut de la 13,4 milioane în 1990 la 11,1 milioane în 2024. Proiecțiile analizate de OECD indică posibilitatea reducerii acesteia la aproximativ 8,5 milioane în 2050. Vorbim despre o scădere suplimentară proiectată de 2,6 milioane de persoane față de 2024. Cine va finanța pensiile, sănătatea și îngrijirea persoanelor vârstnice într-o țară cu tot mai puțini oameni de vârstă activă? Nu putem rezolva această problemă exclusiv prin majorarea contribuțiilor sociale și nici prin creșterea repetată a vârstei de pensionare. Trebuie să creștem participarea la muncă, productivitatea și capacitatea economiei de a genera venituri. Trebuie să investim în educație, calificare, sănătate preventivă și servicii care permit oamenilor să lucreze. Iar aceste investiții trebuie făcute astăzi, în timp ce bugetul este deja presat de obligațiile prezentului. Aici se află adevărata dilemă a solidarității între generații: nu putem consuma permanent resursele disponibile pentru angajamente imediate, amânând investițiile de care va depinde capacitatea generațiilor următoare de a susține sistemul.

Să spunem cât costă România trebuie să stabilească limpede ce servicii garantează tuturor, ce beneficii acordă în funcție de venit și ce obligații revin individului. Trebuie să hotărâm ce finanțăm prin contribuții, ce finanțăm prin impozite generale și ce responsabilități pot fi asumate prin sisteme complementare. Nu este vorba despre renunțarea la solidaritate. Este vorba despre organizarea și finanțarea ei. Cine propune taxe mai mici trebuie să explice ce cheltuieli vor fi reduse sau cum vor fi finanțate altfel. Cine promite beneficii sociale mai mari trebuie să prezinte costul lor nu doar pentru anul viitor, ci și pentru următoarele decenii. Iar statul trebuie să răspundă pentru calitatea serviciilor finanțate. Un cetățean care plătește contribuții pentru sănătate și este obligat să suporte separat costuri importante pentru servicii esențiale are dreptul să întrebe ce primește în schimb. Un stat care nu poate explica cine plătește, pentru ce plătește și ce obligații își asumă în schimb nu are un contract credibil cu societatea. Are doar un sistem de colectare și o succesiune de promisiuni. Solidaritatea nu se poate finanța din promisiuni. Iar facturile pe care refuzăm să le plătim astăzi nu dispar. Le lăsăm moștenire generațiilor care vin după noi.