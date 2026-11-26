România are o pasiune aproape inepuizabilă pentru reorganizarea administrației. La fiecare schimbare de guvern și, mai ales, la fiecare criză bugetară, redescoperim necesitatea reducerii numărului de ministere, agenții, secretari de stat și funcționari. Se anunță comasări, restructurări, desființări și economii. Uneori chiar se fac. După care, la următoarea schimbare politică, procesul începe din nou.

Foto: VLADIMIR GAPPOV Holisun

Dar există o întrebare pe care o punem mult mai rar: cât de capabil este statul român să îndeplinească responsabilitățile pe care și le-a asumat? Dimensiunea administrației și capacitatea statului nu sunt același lucru. Poți avea instituții numeroase care nu rezolvă problemele cetățenilor, după cum poți avea structuri restrânse, bine organizate, care produc rezultate superioare. Un stat mai mic nu este automat un stat mai eficient. După cum unul mai mare nu este neapărat mai puternic.

Să ne debarasăm de populismul reformei administrative

Dezbaterea despre reforma statului trebuie eliberată de populismele care au dominat-o în ultimii ani. Reducerea numărului de secretari de stat, a numărului de miniștri sau a indemnizațiilor parlamentarilor este prezentată periodic drept o posibilă mare victorie împotriva risipei bugetare. În realitate, nu în numărul secretarilor de stat stă problema fundamentală a administrației românești. Pot fi zece sau o sută. Diferența bugetară, raportată la cheltuielile totale ale statului, nu va determina performanța administrației. Nici indemnizațiile parlamentarilor nu reprezintă o cheltuială capabilă să explice dezechilibrele majore ale finanțelor publice.

Sunt răspunsuri politice facile, prin care se încearcă satisfacerea nemulțumirilor, uneori justificate, ale populației față de elita politică. În loc să explice dificultățile reale ale reformei, politicienii preferă să ofere publicului câteva măsuri spectaculoase, cu efect bugetar limitat.

Nici reorganizarea administrativ-teritorială nu trebuie transformată într-o asemenea promisiune. O simulare bazată pe execuțiile bugetare locale din 2025 estimează că, prin comasarea celor 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori, s-ar putea obține economii anuale maxime de 614–734 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 0,03–0,04% din PIB. Vorbim despre o estimare teoretică, nu despre economii garantate, și numai despre această categorie de comune, nu despre o reformă administrativ-teritorială generală.

Reorganizarea poate avea justificări serioase. O primărie mai mare poate dispune de resurse administrative superioare, poate gestiona investiții și poate oferi servicii mai bune. Dar economia bugetară nu trebuie confundată cu transformarea capacității administrative. Scopul reformei nu este să avem pur și simplu mai puține primării, ci administrații locale care funcționează mai bine.

Cât de mare este, de fapt, statul român?

Există și o întrebare pe care ar trebui să o lămurim înainte de următorul val de restructurări: este administrația românească într-adevăr supradimensionată?

Datele OECD pentru 2023 indicau că ocuparea în sectorul administrației publice generale reprezenta aproximativ 17,4% din totalul ocupării în România, față de media OECD de 18,4%. Indicatorul este definit în sens larg și cuprinde, în funcție de organizarea națională, și personalul unor servicii publice precum educația și sănătatea. Nu măsoară exclusiv funcționarii din ministere și primării.

Comparația nu susține imaginea unui sector public românesc excepțional de numeros, dar nici nu demonstrează că aparatul birocratic este dimensionat corect. Pentru aceasta trebuie analizate separat atribuțiile instituțiilor, distribuția personalului și serviciile furnizate.

În același timp, cheltuielile salariale publice reprezentau 25,7% din cheltuielile guvernamentale în 2024, față de media OECD de 20,6%. Această diferență arată o pondere bugetară mai ridicată a cheltuielilor de personal, nu faptul că fiecare angajat al statului ar fi supraremunerat. Problema privește structura salarizării, distribuția personalului, atribuțiile și performanța instituțiilor.

Am tratat prea des reforma administrației ca pe o operațiune de modificare a organigramelor. Mutăm atribuții, desființăm compartimente, schimbăm denumiri, dar rareori pornim de la rezultatele pe care instituțiile trebuie să le producă.

O reformă serioasă ar trebui să înceapă prin inventarierea atribuțiilor, eliminarea suprapunerilor și stabilirea unor standarde de performanță pentru fiecare serviciu public. Conducerea instituțiilor trebuie evaluată după termene, costuri și rezultate, nu numai după respectarea procedurilor. Cât durează obținerea unei autorizații? Cât costă un serviciu public? Câte investiții sunt finalizate în termen? Cine răspunde atunci când instituția nu-și îndeplinește obligațiile?

Aceste întrebări spun mai mult despre funcționarea statului decât numărul direcțiilor dintr-un minister.

Digitalizarea nu este un substitut pentru reformă

Digitalizarea a devenit unul dintre cuvintele magice ale modernizării statului român. Aproape orice instituție anunță noi platforme, aplicații, formulare electronice sau servicii online. Dar digitalizarea nu înseamnă să transferi birocrația de pe hârtie pe un ecran. Dacă cetățeanul trebuie să completeze aceleași formulare, să furnizeze aceleași informații mai multor instituții și să parcurgă aceleași proceduri, nu am reformat administrația. Am digitalizat birocrația.

Reforma adevărată înseamnă simplificarea procedurilor, eliminarea etapelor inutile, interoperabilitatea bazelor de date și organizarea serviciilor în jurul nevoilor cetățeanului. Nu cetățeanul trebuie să transporte informații între instituțiile aceluiași stat.

Inteligența artificială va crea oportunități noi, dar și obligații suplimentare. Va permite prelucrarea unor cantități mari de informații, automatizarea procedurilor și îmbunătățirea serviciilor. În același timp, va pune probleme de responsabilitate, transparență și protecție a drepturilor cetățenilor. Un stat incapabil să-și simplifice propriile proceduri nu va deveni performant prin simpla achiziție a unor tehnologii sofisticate.

Statul de mâine nu va mai putea funcționa ca statul de ieri

Lumea în care trebuie să funcționeze administrația românească se schimbă cu o viteză fără precedent în multe domenii. Securitatea cibernetică, infrastructurile digitale, inteligența artificială, competiția tehnologică, apărarea și transformările economice impun capacități noi. Statul va trebui să anticipeze evoluții, să gestioneze riscuri complexe și să ia decizii într-un mediu internațional tot mai dificil. În același timp, trebuie să continue să asigure funcțiile sale tradiționale: securitate, justiție, sănătate, educație și infrastructură.

Unele activități pot fi descentralizate, reorganizate sau transferate către furnizori privați. Alte capacități ale statului trebuie consolidate. Alegerea trebuie să pornească de la responsabilitățile instituțiilor și de la rezultatele pe care acestea trebuie să le producă.

România trebuie să aleagă

În fond, cele trei întrebări pe care le-am pus sunt inseparabile. Ce fel de stat dorim să construim? Cât suntem dispuși să plătim pentru responsabilitățile pe care i le încredințăm? Și, mai ales, avem instituțiile capabile să îndeplinească ceea ce promitem?

România nu mai poate continua să improvizeze răspunsuri separate la aceste întrebări. Nu putem construi un model de stat prin acumularea promisiunilor, nu putem finanța la nesfârșit obligații fără acoperire și nu putem confunda reorganizarea administrației cu reforma ei.

Adevărata miză nu este să avem mai mult sau mai puțin stat, ci să construim un stat care știe ce are de făcut, dispune de resursele necesare și este capabil să-și îndeplinească obligațiile.

Altfel, vom avea un stat care ocupă mult spațiu în viața cetățenilor, dar rezolvă puține dintre problemele lor. Acesta nu este un stat puternic. Este doar un stat prezent.