Retrași din SIE, MAE și Armată prezenți la o organizație pro-rusă

Către: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul Român de Informații, SNSPA, Ambasada Republicii Federative a Braziliei în România, Ambasada Republicii Cuba în România și Ambasada Republicii Arabe Egipt în România.

În copie: comisiile parlamentare de control asupra SRI și SIE, comisiile pentru apărare și politică externă.

Centrul Diplomatic Bucuresti - curs de intelligence Foto: Centrul Diplomatic București

Un fost director adjunct al SIE, un general în rezervă care a fost director al Statului Major al Apărării și un fost ministru al Apărării sunt anunțați ca lectori ai unui curs de „Intelligence în Diplomație” organizat de Centrul Diplomatic București. Același centru de care MAE și ASE s-au delimitat public și care este un proiect al Asociației Culturale Club M, organizație cu relații publice documentate cu Ambasada Rusiei. [1, 3, 4]

Asociația Lupii Tricolori cere instituțiilor statului o poziție publică explicită asupra acestei asocieri și a folosirii prestigiului corpului diplomatic, Armatei și serviciilor de informații în promovarea CDB.

Potrivit anunțului publicat de organizatori pe 26 octombrie, programul este anunțat pentru 16–28 noiembrie 2026, la Hotel Capitol din București, costă 600 lei și promite o diplomă semnată de cei patru lectori. Pe afiș apar Corneliu Postu, fost director al Statului Major al Apărării, Marcel Alexandru, fost director adjunct al SIE, Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al Apărării, și Nicolae Lixandru, prezentat în documentarea publică drept fost consilier în MAE. [1, 2, 11, 12]

Afișul folosește simbolurile UE și NATO și o fotografie a generalului Postu în uniformă. Temele anunțate includ contracararea acțiunilor ostile în exterior și protecția misiunilor diplomatice. În acest context, publicul are dreptul să știe care este susținerea instituțională și în ce calitate se prezintă lectorii. [1]

Tot CDB promovează un interviu cu Emil Hurezeanu. Ambasadorul Braziliei în România, Ricardo Guerra de Araújo, a participat, de asemenea, la podcastul centrului, iar apariția sa este promovată și pe pagina de LinkedIn a Ambasadei.

La programele anterioare, lectorii menționați sunt foști diplomați Lazăr Comănescu și Adrian Severin. [6–8]

Centrul Diplomatic București este un proiect al Asociației Culturale Club M, condusă de Matei Bucur Mihăescu, care are colaborări regulate și publice cu Ambasada Federației Ruse. Directoarea CDB este Elena (Milena) Mihăescu, mama lui Matei Bucur Mihăescu și fostă diplomată în cadrul MAE. Legătura dintre cele două structuri este organizatorică și asumată public chiar de inițiatori: comunicatul CDB din iunie 2026 este transmis în numele Asociației Culturale Club M. Prin urmare, relațiile conducerii Club M cu Ambasada Rusiei sunt relevante direct pentru evaluarea proiectului său de formare diplomatică. [4, 8, 9]

Documentarea Lupii Tricolori și relatările G4Media prezintă participarea repetată a lui Matei Bucur Mihăescu la evenimente ale Ambasadei Rusiei și prezența ambasadorului rus Vladimir Lipaev la un eveniment Club M din octombrie 2025. În octombrie 2024, Ambasada Rusiei a anunțat că Bogdan Bucur Mihăescu și-a interpretat piesa „Piața Roșie” la recepția dedicată Zilei Unității Naționale a Rusiei. Aceste contacte privesc persoana care conduce asociația organizatoare a CDB, în timp ce mama sa conduce centrul și îi promovează activitatea în mediul diplomatic. [2, 4, 8]

La această legătură organizatorică se adaugă alegerea și promovarea unor lectori precum Adrian Severin, inclus în programele CDB. Investigația Context.ro „Rețeaua minciunilor” documentează implicarea sa în răspândirea unor narațiuni favorabile Kremlinului. CDB îi oferă astfel un rol de formator pentru persoane interesate de o carieră diplomatică, folosind prestigiul fostei sale funcții publice. [4, 5, 14]

Acuzăm conducerea CDB și a Club M că legitimează public un mediu favorabil influenței ruse, combinând relațiile cu Ambasada Rusiei și promovarea unor asemenea lectori cu imaginea unor foști conducători din diplomație, Armată și servicii de informații. În evaluarea noastră, cursurile, interviurile și evenimentele oferă organizatorilor o aparență de validare instituțională, iar persoanelor promovate, acces și credibilitate în fața unui public tânăr. Experiența unor invitați respectați poate ajunge astfel să confere autoritate întregii platforme, inclusiv actorilor și mesajelor controversate pe care aceasta le găzduiește.

Acesta este mecanismul de legitimare a narațiunilor rusești pe care îl contestăm și pentru care cerem explicații publice. Solicităm instituțiilor să clarifice dacă își asumă această asociere și persoanelor implicate să explice de ce acceptă să își ofere numele și prestigiul unei asemenea platforme. Riscul ca acest cadru să faciliteze influențarea tinerilor interesați de diplomație și securitate justifică verificări din partea autorităților competente. Existența eventualelor finanțări, instrucțiuni sau forme de coordonare din partea Rusiei trebuie stabilită prin aceste verificări.

Poziția MAE este deja cunoscută. La 17 iunie 2026, ministerul a precizat că nu are raporturi de cooperare sau patronaj cu CDB, a avertizat asupra unor prezentări care pot sugera afilierea la diplomația oficială și a arătat că nu girează programe de pregătire pentru admiterea în corpul diplomatic. ASE a cerut, la rândul său, retragerea siglei sale și a anunțurilor privind organizarea cursurilor în spațiile universității. [3, 5]

Cu toate acestea, la data prezentei scrisori, descrierea paginii CDB de pe Facebook folosește în continuare formularea „platformă instituțională” și susține că reunește membri ai corpului diplomatic. CDB afirmă că este o inițiativă privată și independentă și contestă acuzațiile privind interese străine. Clarificarea mandatului și a susținerii fiecărei instituții devine, în aceste condiții, esențială. [8, 9]

Solicităm răspunsuri punctuale la următoarele întrebări și cereri:

1. MAE: Reafirmați public delimitarea de CDB și precizați dacă există în prezent vreo formă de cooperare, sprijin sau recunoaștere a cursurilor sale. Ce raporturi profesionale ori mandate oficiale, dacă există, au în prezent Marcel Alexandru, Nicolae Lixandru, Emil Hurezeanu, Lazăr Comănescu și Milena Mihăescu în relația cu ministerul? Ce demersuri ați făcut după comunicatul din iunie pentru corectarea prezentărilor pe care le-ați contestat? Veți informa misiunile diplomatice acreditate la București asupra poziției MAE?

2. MApN: Există vreun acord, mandat sau sprijin pentru participarea anunțată a generalului în rezervă Corneliu Postu? Care sunt regulile aplicabile folosirii uniformei și însemnelor militare în promovarea unui curs privat? Solicitați clarificarea explicită, în materialele organizatorilor, a faptului că respectivele apariții nu reprezintă o susținere a MApN, dacă ministerul nu a acordat-o.

3. SIE: Are serviciul vreo relație instituțională cu CDB sau Club M? Marcel Alexandru a primit vreun mandat din partea SIE pentru activitatea anunțată? Ce reguli și mecanisme se aplică, în limitele competențelor serviciului, protejării informațiilor și folosirii publice a calității de fost conducător? Solicităm o delimitare explicită de orice sugestie că acest curs ar beneficia de girul SIE, dacă un asemenea gir nu există.

4. SRI și SIE, potrivit competențelor fiecăruia: Solicităm evaluarea elementelor publice documentate privind posibile activități de influență străină și riscul folosirii unor inițiative de formare pentru apropierea de persoane interesate de cariere în diplomație și securitate. Confirmați înregistrarea sesizării și comunicați ce aspecte pot fi clarificate public și ce demersuri de prevenție puteți anunța, cu respectarea protecției informațiilor clasificate.

5. SNSPA: Participarea anunțată a profesorului Ioan Mircea Pașcu beneficiază de vreun mandat sau parteneriat al universității? Având în vedere că acesta figurează în corpul profesoral al SNSPA, solicităm clarificarea publică a raportului dintre activitatea sa privată și poziția instituției. [10]

6. Ambasada Braziliei, Cubei și Egiptului: Cunoșteați delimitarea MAE și informațiile publicate despre CDB și Club M înaintea interviurilor acordate CDB? Există un parteneriat cu aceste entități? Ce verificări au precedat participarea și promovarea interviului? Solicităm să precizați public dacă această apariție exprimă vreo susținere instituțională pentru CDB și cursurile sale și să vă delimitați de orice prezentare care i-ar atribui un asemenea sens fără acordul Ambasadei.

7. Persoanele nominalizate: Celor patru lectori le solicităm să confirme dacă au acceptat invitația și folosirea numelui și imaginii lor în promovare. Tuturor celor vizați le cerem să precizeze în ce calitate colaborează cu CDB, dacă au cunoscut delimitarea MAE și cum apreciază relațiile documentate ale Club M cu Ambasada Rusiei. Le solicităm să își reconsidere asocierea în lumina acestor informații și să comunice public decizia.

Foștii demnitari și funcționari au libertatea de a participa la proiecte private. Instituțiile au însă responsabilitatea de a clarifica orice aparență de reprezentare sau susținere oficială. Publicul trebuie să poată deosebi experiența personală a unui fost oficial de autoritatea instituției în care acesta a lucrat. Mai mult, instituțiile care fac parte din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională al României trebuie să vegheze permanent la a nu fi vulnerabilizate prin personalul prezent ori recent retras din activitate.

Cerem comunicarea numărului de înregistrare, transmiterea răspunsurilor către Asociația Lupii Tricolori și publicarea pozițiilor instituționale. Solicităm CDB să își prezinte public poziția față de faptele și întrebările din această scrisoare.

Dacă instituțiile statului nu girează Centrul Diplomatic București, le cerem să o spună explicit și să își apere credibilitatea prin demersuri concrete. Tinerii cărora li se vând aceste cursuri au dreptul să știe cine le susține și ce valoare au diplomele promise. Mai mult, le cerem o atenție sporită la posibilitățile de influențare ostilă de către țări străine, prin personal activ ori retras recent.

Asociația Lupii Tricolori

<b>Surse documentare</b>

1. Centrul Diplomatic București, anunțul din 26 octombrie 2026 și afișul programului Intelligence în Diplomație. Textul și afișul au fost consultate la 3 noiembrie 2026. https://www.facebook.com/share/p/1EZAG22JUG/

2. Lupii Tricolori, Deconspirarea rețelei rusești Club M – PRM, PSD, SOS, POT, AUR – Centrul Diplomatic, versiunea publică a investigației, consultată la 3 noiembrie 2026. https://lupiitricolori.ro/deconspirarea-retelei-rusesti-club-m-prm-psd-sos-pot-aur-centrul-diplomatic/

3. MAE, Precizări de presă din 17 iunie 2026, comunicat publicat de AGERPRES. https://agerpres.ro/comunicate/2026/06/17/comunicat-de-presa---ministerul-afacerilor-externe--1567477

4. G4Media, articolul din 2 octombrie 2026 despre Club M și Stagiunea Valorilor, inclusiv actualizările din 3 și 5 octombrie. https://www.g4media.ro/video-nicolae-voiculet-a-cantat-pentru-georgescu-in-fata-arestului-central-dupa-ce-a-participat-la-un-eveniment-girat-de-primaria-capitalei.html

5. Sidonia Bogdan, Libertatea, ASE și MAE se distanțează de Centrul Diplomatic București, actualizat la 1 aprilie 2026; include răspunsurile MAE și ASE. https://www.libertatea.ro/stiri/ase-si-mae-se-distanteaza-de-centrul-diplomatic-bucuresti-care-doreste-sa-formeze-tineri-pentru-o-cariera-diplomatica-prin-cursuri-oferite-de-adrian-severin-5683414

6. CDB, pagina publică Facebook, postarea care îl anunță pe Emil Hurezeanu ca invitat în podcastul Secretele Diplomației, consultată la 3 noiembrie 2026. https://www.facebook.com/centrul.diplomatic.bucuresti

7. Ambasada Braziliei în România, pagina LinkedIn, postarea Economic Diplomacy and the Power of Human Connections despre interviul cu Ricardo Guerra de Araújo, disponibilă în rezultatele publice de căutare la 3 noiembrie 2026. https://ro.linkedin.com/company/embassyofbrazil

8. Adrian Băzăvan, Adevărul, articolul din 30 septembrie 2026, actualizat la 2 octombrie, inclusiv dreptul la replică al CDB care confirmă prelegerile lui Lazăr Comănescu și Ioan Mircea Pașcu și contestă acuzațiile privind interese străine. https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/ambasadorii-egiptului-si-cubei-dau-interviuri-2560870.html

9. CDB, comunicatul din 19 iunie 2026 publicat de AGERPRES; descrierea paginii Facebook, consultată la 3 noiembrie 2026. https://agerpres.ro/comunicate/2026/06/19/comunicat-de-presa---centrul-diplomatic-bucuresti--1568064

10. SNSPA, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Corp profesoral, consultat la 3 noiembrie 2026. https://dri.snspa.ro/corp-profesoral_/

11. Statul Major al Apărării, comunicat din 26 februarie 2024 privind ceremonia de trecere în rezervă a generalului-locotenent Corneliu Postu.https://www.defense.ro/trecere-in-rezerva-a-generalului-locotenent-corneliu-postu

12. Mediafax, articol din 20 martie 2013 privind acreditarea lui Marcel Alexandru ca ambasador în Algeria, care documentează funcția anterioară în SIE. https://www.mediafax.ro/politic/basescu-a-semnat-acreditarea-ca-ambasador-in-algeria-a-lui-marcel-alexandru-fost-adjunct-sie-10680559

13. OCEMN, comunicat din 13 octombrie 2026 care confirmă funcția de secretar general deținută de Lazăr Comănescu. https://www.bsec-organization.org/news/72808visit-by-the-consul-general-of-the-republic-of-azerbaijan