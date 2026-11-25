Războiul dintre Rusia și Ucraina pare să intre într-o nouă etapă, în care limitele geografice ale confruntării devin tot mai greu de definit. Dacă, până de curând, principalele operațiuni militare se concentrau asupra teritoriului ucrainean, a regiunilor rusești și a Mării Negre, perspectiva extinderii confruntării în Marea Mediterană schimbă semnificativ datele ecuației geopolitice.

Nava militara ruseasca Foto: Arhiv[

Atacul ucrainean raportat asupra corvetei militare rusești Merkury și asupra navei de transport MV Angara, despre care Kievul susține că era utilizată pentru transportul de armament, în zona portului libian Benghazi, reprezintă mai mult decât o operațiune militară. El transmite Moscovei un mesaj strategic: distanța față de teritoriul ucrainean nu mai reprezintă, în sine, o garanție de securitate.

Ucraina încearcă astfel să modifice regulile unei confruntări în care Rusia beneficiază de superioritate numerică, de resurse militare considerabile și de o profunzime teritorială greu de compensat. În loc să limiteze războiul la frontul convențional, Kievul urmărește să afecteze capacitatea Moscovei de a-și susține interesele militare inclusiv în afara spațiului european.

Alegerea Libiei nu pare întâmplătoare. În ultimii ani, Rusia și-a consolidat prezența militară în această țară, transformând-o într-un important punct de sprijin pentru operațiunile sale din Africa. Relațiile cu autoritățile din estul Libiei îi oferă Moscovei acces la infrastructura portuară și posibilitatea de a-și proiecta influența în nordul continentului african și în regiunea Sahelului.

Prin urmare, atacul de la Benghazi poate fi interpretat și ca o lovitură asupra arhitecturii geopolitice construite de Rusia dincolo de propriile frontiere.

Mai mult decât atât, asistăm la o transformare profundă a războiului naval. Dezvoltarea tehnologiilor fără pilot permite unor state care nu dispun de flote militare comparabile cu cele ale marilor puteri să conteste supremația navală tradițională. Experiența Ucrainei demonstrează că eficiența militară nu mai depinde exclusiv de dimensiunea arsenalului, ci și de capacitatea de inovare și adaptare tehnologică.

Există însă și o dimensiune mult mai sensibilă a acestei evoluții. Una este exercitarea dreptului la autoapărare împotriva statului agresor și alta este desfășurarea unor operațiuni militare pe teritoriul sau în apele teritoriale ale unui stat terț. Caracterul militar al unei ținte nu înlătură automat obligația respectării suveranității altor state.

Libia, o țară care încă nu și-a depășit propriile diviziuni politice și militare, riscă să devină scena unei confruntări externe asupra căreia nu deține controlul.

Se conturează astfel un precedent care ar putea avea consecințe mult mai ample. Dacă interesele militare rusești din Africa devin ținte ale operațiunilor ucrainene, ce va împiedica Moscova să răspundă împotriva intereselor Kievului în alte regiuni ale lumii? Unde se va mai termina, în aceste condiții, războiul ruso-ucrainean?

Pentru Europa, extinderea confruntării în Marea Mediterană reprezintă o provocare suplimentară. Este vorba despre una dintre cele mai importante artere comerciale și energetice ale lumii, de care depind milioane de consumatori și numeroase economii europene. Multiplicarea incidentelor militare în această regiune ar putea determina creșterea costurilor transportului maritim, a primelor de asigurare și a riscurilor pentru aprovizionarea energetică.

Paradoxul momentului este că, în timp ce diplomația internațională caută formule pentru limitarea ostilităților, războiul își extinde aria geografică. În timp ce Washingtonul încearcă să obțină concesii reciproce în privința atacurilor asupra infrastructurii energetice și navigației maritime, evoluțiile militare riscă să creeze noi obstacole în procesul de negociere.

Atacul de la Benghazi ar putea marca, așadar, trecerea unui nou prag în evoluția conflictului. Războiul declanșat prin invadarea Ucrainei în februarie 2022 riscă să se transforme într-o confruntare dispersată geografic, purtată oriunde interesele celor două state se intersectează.

Comunitatea internațională ar trebui să înțeleagă că, pe măsură ce războiul își pierde frontierele, pacea devine tot mai dificil de negociat. Marea Mediterană ar putea fi doar începutul unei internaționalizări a confruntării militare ale cărei consecințe nu mai pot fi limitate la Rusia și Ucraina.

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