La Geneva, între 16 și 20 noiembrie 2026, diplomația internațională a fost pusă în fața uneia dintre cele mai tulburătoare întrebări ale epocii contemporane: poate o mașină să primească dreptul de a decide asupra vieții și morții unui om? Răspunsul celor mai importante puteri militare ale lumii nu a fost o interdicție și nici măcar un angajament ferm pentru adoptarea unor reguli obligatorii.

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Statele au convenit să continue discuțiile încă doi ani, până în 2028. Un progres procedural, fără îndoială, dar unul care evidențiază distanța tot mai mare dintre viteza dezvoltării tehnologice și capacitatea comunității internaționale de a o controla.

În spatele acestui rezultat diplomatic se ascunde o transformare profundă a războiului. Pentru prima dată în istorie, omenirea dezvoltă sisteme de armament capabile să identifice, să selecteze și să atace ținte fără ca fiecare decizie letală să fie luată direct de o ființă umană. Nu mai vorbim despre scenariile science-fiction ale secolului trecut, ci despre tehnologii care se află deja în diferite stadii de dezvoltare și utilizare militară.

Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au demonstrat cât de repede se transformă câmpul de luptă. Dronele, sistemele automate de supraveghere, programele de identificare a țintelor și algoritmii care prelucrează volume uriașe de informații au devenit componente tot mai importante ale operațiunilor militare. Există însă o diferență esențială între un sistem care îl ajută pe comandant să ia o decizie și unul care poate executa atacul fără intervenția sa directă. Tocmai această frontieră încearcă diplomația internațională să o definească, înainte ca ea să devină irelevantă.

Istoria ne arată că fiecare revoluție militară a modificat raporturile de putere dintre state. Apariția aviației a schimbat geografia conflictelor, arma nucleară a transformat descurajarea într-un principiu fundamental al securității internaționale, iar rachetele intercontinentale au eliminat protecția oferită de distanță. Inteligența artificială poate produce însă o schimbare de altă natură: nu doar în instrumentele războiului, ci în însuși procesul prin care se decide folosirea forței.

Până astăzi, indiferent cât de sofisticată era arma utilizată, decizia de a ucide putea fi atribuită unui om, unui comandant sau unui lanț de comandă. În cazul armelor autonome, responsabilitatea riscă să devină mult mai dificil de stabilit. Cine răspunde atunci când un algoritm identifică greșit o persoană drept combatant? Militarul care a activat sistemul? Comandantul care a autorizat misiunea? Programatorul care a construit algoritmul? Compania care a produs echipamentul sau statul care l-a utilizat?

Dreptul internațional umanitar nu dispare odată cu introducerea inteligenței artificiale. Principiile distincției dintre civili și combatanți, proporționalității și precauției rămân obligatorii. Problema este dacă aceste principii pot fi respectate efectiv de sisteme care operează în medii imprevizibile și dacă responsabilitatea umană poate fi păstrată atunci când deciziile sunt executate într-o fracțiune de secundă.

Din perspectiva marilor puteri, această dezbatere nu este exclusiv una morală sau juridică. Este, înainte de toate, o problemă de supremație strategică.

Statele Unite, China și Rusia înțeleg că inteligența artificială va influența decisiv echilibrul militar al următoarelor decenii. Armatele capabile să combine autonomia sistemelor de luptă cu analiza rapidă a informațiilor și producția industrială la scară mare ar putea dobândi avantaje considerabile. În aceste condiții, orice restricție internațională este privită și prin prisma posibilității ca adversarul să dezvolte în secret tehnologii pe care ceilalți acceptă să le limiteze.

Aceasta este una dintre marile contradicții ale securității internaționale. Fiecare stat ar avea de câștigat din existența unor reguli care să reducă riscul folosirii necontrolate a armelor autonome, dar niciuna dintre marile puteri nu dorește să își compromită avantajul tehnologic. Teama de a rămâne în urmă poate deveni astfel mai puternică decât interesul comun pentru siguranță.

La Geneva, această contradicție a devenit vizibilă. Propunerea susținută de Austria, Belgia, Brazilia, Irlanda, Noua Zeelandă, Panama și Mexic de a începe negocieri pentru un instrument juridic obligatoriu nu a obținut consensul necesar. În schimb, s-a convenit elaborarea unui instrument în perioada 2027–2028, fără stabilirea caracterului său obligatoriu. Diferența dintre cele două soluții este fundamentală: una urmărește instituirea unor obligații internaționale, cealaltă lasă deschisă posibilitatea unor reguli voluntare.

Pentru a înțelege gravitatea acestei situații, trebuie să privim dincolo de raporturile dintre marile puteri. Armele autonome nu vor rămâne pentru totdeauna apanajul statelor cu bugete militare uriașe. Pe măsură ce tehnologiile devin mai accesibile, unele dintre componentele lor vor putea fi integrate în sisteme relativ ieftine, produse în număr mare și utilizate inclusiv de state mai mici sau de organizații armate nestatale.

Un sistem automatizat nu are nevoie de odihnă, nu resimte frica și poate analiza simultan un număr de informații imposibil de gestionat de un operator uman. Aceste caracteristici pot reprezenta avantaje militare reale, dar ele creează și riscul accelerării violenței. Dacă două forțe adverse utilizează sisteme capabile să reacționeze autonom, o identificare eronată sau o reacție disproporționată poate declanșa o succesiune de atacuri înainte ca oamenii să reușească să intervină.

Într-un asemenea scenariu, pericolul nu este că mașinile ar dezvolta intenții ostile, asemenea personajelor din filme. Pericolul este mult mai concret: sistemele pot executa cu eficiență extraordinară instrucțiuni incomplete, pot interpreta greșit situații complexe și pot produce consecințe pe care cei care le-au activat nu le-au anticipat.

Există, desigur, și argumente în favoarea utilizării inteligenței artificiale în operațiunile militare. Susținătorii acestor tehnologii consideră că anumite sisteme automatizate ar putea identifica mai precis țintele, ar putea reduce erorile provocate de oboseala operatorilor și ar putea contribui la protejarea militarilor și a civililor. Aceste posibilități nu trebuie ignorate. Dar promisiunea unei precizii tehnologice superioare nu poate înlocui obligația de a demonstra că sistemele sunt previzibile, controlabile și conforme cu dreptul internațional.

Marea provocare constă tocmai în această distincție: inteligența artificială poate fi un instrument legitim de sprijin al deciziei militare fără să devină autoritatea care decide singură folosirea forței letale. Nu orice automatizare reprezintă o amenințare și nu orice sistem autonom trebuie tratat identic. Însă autonomia care elimină posibilitatea unui control uman real ridică o problemă pe care nicio performanță tehnologică nu o poate rezolva de la sine.

Pentru Europa, această dezbatere are implicații care depășesc cu mult dimensiunea umanitară. Uniunea Europeană încearcă să își consolideze autonomia strategică, să dezvolte o industrie de apărare competitivă și să reducă dependențele tehnologice externe. În același timp, statele europene susțin importanța dreptului internațional și a unor reguli comune privind utilizarea forței.

Această dublă ambiție poate genera tensiuni. Europa trebuie să investească în tehnologii militare avansate fără să abandoneze principiul responsabilității umane. Trebuie să evite dependența de sisteme dezvoltate în afara continentului, dar și tentația de a considera orice restricție juridică un dezavantaj strategic. Autonomia europeană nu poate însemna doar capacitatea de a produce arme mai sofisticate, ci și capacitatea de a influența regulile după care acestea vor fi utilizate.

În realitate, ceea ce se întâmplă acum în jurul armelor autonome amintește de începuturile erei nucleare, cu o diferență semnificativă. În cazul armelor nucleare, comunitatea internațională a construit treptat mecanisme de control după ce lumea a înțeles dimensiunea distrugerilor posibile. În cazul inteligenței artificiale militare, există încă oportunitatea de a stabili limite înainte ca sistemele complet autonome să fie desfășurate pe scară largă. Dar această oportunitate se poate restrânge rapid.

Mai există și o consecință geopolitică insuficient discutată: posibilitatea ca războiul să devină mai ușor de declanșat. Atunci când pierderile umane proprii pot fi reduse prin folosirea mașinilor, presiunea politică internă împotriva intervențiilor militare s-ar putea diminua. Un lider care trimite sisteme autonome într-un conflict nu se confruntă cu aceleași costuri politice imediate precum unul care trimite mii de soldați. Această transformare ar putea reduce unul dintre obstacolele tradiționale în calea recurgerii la forță.

De aceea, problema armelor autonome nu privește doar viitorul tehnologiei militare. Ea privește viitorul controlului democratic asupra războiului, responsabilitatea statelor și capacitatea instituțiilor internaționale de a preveni escaladarea conflictelor.

Conferința de la Geneva nu a fost un eșec absolut. Faptul că statele au acceptat continuarea elaborării unui instrument comun arată că problema nu poate fi ignorată. Dar nici nu putem confunda prelungirea negocierilor cu adoptarea unor reguli efective. Doi ani reprezintă un interval relativ scurt pentru diplomație, însă pot însemna o perioadă de transformări tehnologice majore.

Lumea se află astfel în fața unui paradox istoric. Civilizația care a reușit să dezvolte mașini capabile să execute operațiuni militare din ce în ce mai complexe nu reușește încă să se pună de acord asupra limitelor pe care trebuie să le impună acestor mașini.

Nu inteligența artificială este cea care amenință inevitabil să transforme războiul într-un proces lipsit de responsabilitate. Deciziile politice ale oamenilor, absența unor reguli clare și competiția necontrolată pentru superioritate militară pot produce această transformare.

În cele din urmă, întrebarea fundamentală nu este dacă algoritmii vor deveni suficient de performanți pentru a conduce operațiuni de luptă. Este dacă oamenii vor avea înțelepciunea să păstreze controlul asupra lor.

Pentru că o lume în care mașinile pot decide cine moare, dar nimeni nu mai poate fi tras efectiv la răspundere pentru această decizie, nu reprezintă doar o nouă etapă a evoluției militare. Reprezintă riscul ca progresul tehnologic să devină, pentru prima dată, o formă de regres al responsabilității umane.

Iar dacă diplomația internațională va continua să evolueze mai încet decât tehnologia pe care încearcă să o reglementeze, s-ar putea ca primele reguli cu adevărat ferme ale războiului algoritmic să fie adoptate abia după ce omenirea va fi plătit prețul absenței lor.