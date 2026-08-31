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Putin, într-o situație de „totul sau nimic”

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Există trei motive de îngrijorare. Înainte de venirea iernii, Vladimir Putin ar putea atât să deschidă un al doilea front în Ucraina, cât și să provoace Occidentul la granițele Uniunii.

Vladimir Putin trebuie să înregistreze succese cât mai repede
Vladimir Putin trebuie să înregistreze succese cât mai repede Foto: EPA EFE

Primul motiv este că președintele rus se află cu spatele la zid. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și a depozitelor marilor lanțuri de distribuție golesc rafturile magazinelor și lasă benzinăriile fără combustibil. Rusia trebuie acum să răscumpere la prețuri ridicate, după rafinare, țițeiul pe care îl vinde la prețuri mici pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Nu mai poate menține în funcțiune fabricile de armament decât în detrimentul celorlalte industrii și al întregii sale economii. Rusia se afundă într-o criză de care încep să sufere chiar și cele mai mari orașe ale sale și la care numai sfârșitul acestui război ar putea pune capăt.

Acest lucru este acum atât de evident, încât bancherii și economiștii ajung să o spună public, iar represiunea se extinde. Dacă ieri se limita la oponenții declarați, astăzi lovește cadrele micului partid liberal Iabloko și chiar aleșii și militanții regionali ai Partidului Comunist, deși acesta este complet subjugat Kremlinului.

Sub amenințarea erodării și mai mari a credibilității sale, Vladimir Putin trebuie, așadar, să înregistreze succese cât mai repede. Trebuie să o facă rapid, iar al doilea motiv de îngrijorare este că ar putea să-și joace cartea decisivă, fiind împins în această direcție de cei mai intransigenți dintre susținătorii săi, care repetă în cor că, fără bombardamente și mai masive, nu va exista o victorie rusă.

Un vicepreședinte al Dumei a propus să se anunțe că orașele ucrainene vor fi zdrobite sub un val continuu de bombe, pentru a-i determina pe locuitori să fugă și a crea astfel haos în întreaga țară. Se pare că ideea este în aer, având în vedere că zonele rezidențiale sunt lovite din ce în ce mai sistematic, că autoritățile ruse nu-și ascund intenția de a-i priva pe ucraineni de încălzire și de electricitate și că Vladimir Putin însuși a declarat că Ucraina a „deschis cutia lui Pandora” prin atacarea rafinăriilor rusești.

Astfel, Rusia ar putea încerca în curând să-i alunge pe civilii ucraineni pe drumuri, să deschidă un al doilea front în nordul țării și, în paralel, să provoace Occidentul prin incursiuni într-una dintre țările baltice sau în Moldova.

Este un scenariu pe care serviciile secrete occidentale îl văd conturându-se, iar al treilea motiv de îngrijorare că acesta s-ar putea materializa este faptul că Vladimir Putin ar putea crede că ar ieși învingător din această situație. Ucraina nu va putea lupta cu ușurință pe două fronturi și cu atât mai puțin dacă populația sa rătăcește pe drumuri. Este extrem de improbabil ca Donald Trump să vrea să riște o confruntare cu Rusia, în condițiile în care nu știe încă nici cum să iasă din fiasco-ul iranian, nici cum să evite pierderea Congresului peste două luni.

Donald Trump ar putea să-i lase mână liberă lui Vladimir Putin în Ucraina, considerând că incursiunile în țările baltice nu ar obliga NATO să intervină și susținând că un atac împotriva micii Moldove ar fi doar problema europenilor, întrucât aceasta nu este membră a Alianței Atlantice.

Vladimir Putin poate considera că, dacă ar acționa cu îndrăzneală fără să mai aștepte, ar putea nu numai să clatine Ucraina înainte ca aceasta să se doteze cu rachete cu rază lungă de acțiune, ci și să consfințească ruperea frontului occidental și să demonstreze slăbiciunea militară a europenilor.

Din păcate, acest scenariu nu este absurd, dar între acesta și succesul său se află impopularitatea absolută a recrutării pe care Kremlinul ar trebui să o pună în aplicare; rezistența pe care ucrainenii o vor opune pe termen lung; armele ofensive și defensive care vor curge din Europa către Ucraina; imposibilitatea ca Donald Trump să rămână pasiv la nesfârșit și afirmarea rapidă, în fața pericolului, a unui front european, atât politic, cât și militar.

Nu există nicio îndoială că, la întâlnirea de săptămâna trecută de la Kremlin, șeful CIA a subliniat aceste cinci puncte, dar întrebarea este dacă Vladimir Putin mai are de ales.

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