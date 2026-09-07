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Ascensiunea de neînfrânt a doamnei Le Pen

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Partidele de dreapta care guvernează Suedia cu sprijinul extremei drepte ar putea fi înfrânte duminică. Cu alte cuvinte, nu totul este negru, dar am putea oare să uităm triumful pe care extrema dreaptă germană tocmai l-a obținut în Saxonia-Anhalt, ascensiunea unei noi extreme drepte italiene, care îl susține deschis pe Vladimir Putin, înrădăcinarea unui naționalism xenofob în Marea Britanie și sondajele care o indică pe doamna Le Pen ca fiind aleasă pe 2 mai de către francezi?

Marine Le Pen
Marine Le Pen Foto: EPA EFE

Stânga și-a pierdut pretutindeni dominația culturală din perioada postbelică. Lumea gândește de dreapta, dar, la fel ca britanicii acum doi ani, suedezii ne-ar putea reaminti în curând că centrul și stânga pot câștiga alegeri într-o lume de dreapta, așa cum dreapta câștiga ieri într-o lume de stânga.

Doamna Le Pen ar câștiga în turul al doilea doar în lipsa unui candidat capabil să-i unească pe cei două treimi dintre francezi care nu se regăsesc în ea. Ascensiunea ei nu are nimic de-a face cu o forță de neoprit, întrucât ar fi învinsă automat dacă această majoritate, aparent atât de diversă și astăzi atât de fragmentată, ar putea conștientiza convergențele sale atât de profunde.

După vara caniculei și a tragediei din Nepal, nu mai există decât o mică minoritate de francezi care să nu creadă în realitatea schimbărilor climatice și să continue, la fel ca extrema dreaptă, să refuze măsurile fundamentale pe care acestea le impun.

O majoritate copleșitoare de francezi știe că Donald Trump vrea să ne distrugă economia și să ne transforme în vasali, așa cum încearcă să facă cu Canada, că este adversarul nostru și că se vrea să se sprijine pe extrema dreaptă – el însuși o spune – atât în Franța, cât și în întreaga Europă.

Acțiunile de sabotaj întreprinse de serviciile secrete ruse în Franța și în întreaga Europă au redus considerabil simpatiile de care se bucura Vladimir Putin. Acest lucru este atât de adevărat încât doamna Le Pen și prietenii ei fac tot posibilul să ne facă să uităm că l-au îndrăgit la fel de mult ca pe Donald Trump.

Aproape nimeni din Franța nu mai ignoră faptul că industriile noastre ar putea să nu supraviețuiască dumpingului chinez, iar francezii sunt, în marea lor majoritate, conștienți că nu vom putea face față acestei provocări decât dacă vom face front comun cu partenerii noștri europeni, consolidând astfel, și nu slăbind, unitatea Uniunii.

În plus, de la un capăt la altul al spectrului politic, francezii văd clar că incompetența americană nu face decât să agraveze conflictele din Orientul Apropiat și că trebuie să facem tot ce ne stă în putință, împreună cu ceilalți europeni, pentru a le ține sub control înainte ca acestea să ne destabilizeze și mai mult.

În ceea ce privește cele cinci mari pericole cu care ne confruntăm, nu numai stânga și centrul sunt pe deplin de acord, ci și mulți dintre alegătorii de extremă dreaptă și ai așa-numitei stângi „insumise” se alătură acestora, în totalitate sau parțial. Doamna Le Pen nu deține majoritatea, dar cum am putea, într-un fel, să evidențiem și să reunim ceea ce reprezintă adevărata majoritate a francezilor?

Ar fi suficiente două condiții.

Prima ar fi să recunoaștem și să afirmăm că nu există mai multe diferențe între stânga și centrul politic decât au existat întotdeauna în cadrul partidelor de stânga și de centru-dreapta. Stânga și centrul formează astăzi ceea ce ar trebui să fie o federație sau un mare partid democratic, a cărui afirmare ar reduce la minoritate extrema dreaptă naționalistă, secțiunea franceză a internaționalei reacționare.

În al doilea rând, ar trebui să se fundamenteze această unitate a democraților pe oficializarea, din partea stângii, a renunțării la marile mituri revoluționare și pe respingerea absolută, din partea centrului, a revenirii la ideea de dominație a banilor și la violența inegalităților dintre cei născuți în sărăcie și cei născuți în bogăție.

Cel sau cea care s-ar prezenta atunci, în numele democraților, pentru a mobiliza Franța împotriva celor cinci amenințări care planează asupra ei, ar câștiga cu siguranță. Ascensiunea doamnei Le Pen poate fi cu siguranță contracarată, dar mai rămân doar opt luni pentru a dovedi acest lucru.

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