Zgândăre astfel o rană niciodată închisă și invocă o perspectivă economică cel puțin dificilă, exact așa cum o face narativul rusesc pe această temă. Răspunsul este cel puțin delicat și comportă perspective posibile ale unui scandal care să se dezvolte și să amplifice actualele revolte din câteva state europene, întâmplător sau nu mari contribuitoare la bugetul UE și care, logic, ar fi primele chemate să mai adauge ceva la un buget europene pentru 2027, neînchis până în acest moment tocmai din cauza incertitudinilor asupra surselor suplimentare de finanțare pentru a da un răspuns apelului de urgență al Președintelui Zelenzki.

Foto: EPA EFE

Tot încearcă instituțiile europene să găsească o soluție și de aceea cad atât de greu mesajele lui Trump către liderii UE certați părintește că alocă prea mulți bani pentru Ucraina dintr-un buget care ar putea fi altfel folosit, mai ales redirecționând finanțarea pentru rezolvarea problemelor economice și sociale urgente. Și ar putea s-o facă foarte simplu, punând capăt finanțării conflictului.

Și să vedem datele scandalului care va ocupa cea mai mare parte a agendei lucrărilor Consiliului European de la finele acestei luni.

Așa cum reiese din datele oficiale prezentate de ministerul ucrainean de finanțe, pe 10 noiembrie, Ucraina a cerut, pentru 2027, un ajutor extern de aproximativ 52,6 miliarde dolari din care mai rămân să fie găsiți 32,6 miliarde $. Pe 16 octombrie, Zelensi a declarat că ar necesarul de finanțare pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei în 2027 este de 155 miliarde Euro și a cerut partenerilor europeni 70 de miliarde suplimentari, mai ales pentru achiziția de arme și drone.

Răspunsul europeni a fost imediat și entuziast.

Pe 18 noiembrie Comisia Europeană a propus un nou împrumut, echivalent cu emiterea de eurobond, în valoare de aproximativ 45 de miliarde Euro în favoarea Ucrainei (am scris atunci despre toate detaliile acestei operațiuni care se bazează pe pariul că Rusia va capitula necondiționat, altfel banii împrumutați pentru Ucraina vor trebui plătiți din bugetul european.

Întrebarea, la un moment dat, a fost de ce cifrele menționate sunt atât de diferite. Simplu, a sunat răspunsul: 52,6 miliarde $ reprezentau doar o estimare generală a Ministerului de finanțe. Dar costul războiului a fost calculat a fi cu mult mai mare, de aici cei 155 miliarde Euro, plus cei 70 de miliarde ceruți suplimentar de Zelenski.

Problema de viitor, aici Trump are dreptate dacă știe cu certitudine că va abandona orice tip de ajutor pentru Ucraina: începe să apese mult bugetul european deoarece, după datele livrate la 30 iunie 2026 de către experții de la Council on Foreign Relations, până la acel moment țările europene au angajat efectiv 415 miliarde Euro, în comparație cu119 miliarde din partea SUA. În plus, Serviciul european pentru acțiune externă transmitea că, în aprilie acest an, liderii europeni au decis pentru Ucraina în 2027 un împrumut suplimentar de 104 miliarde $. Aveți aici https://www.eeas.europa.eu/delegations/united-states-america/eu-assistance-ukraine-us-dollars_en?s=253 un document cu adevărat impresionant ale cărui detalii narează convingător miza absolut uriașă a investițiilor europene în ajutorul pentru Ucraina. Și atunci când va România va decide că a venit timpul, vom putea reproduce și listele care circulă la Bruxelles despre ajutorul românesc pentru Ucraina, foarte important tocmai prin diversitatea zonelor pe care le acoperă, dincolo de contribuția la efortul militar,

Deoarece, repet, problema este deosebit de sensibilă, m-am oprit doar la citarea cifrelor oficiale venite, iată, din partea Consiliului European https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/ukraine-solidarity-financial-support/ , https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-solidarity-ukraine/ , la care am adăugat tabelul realizat de cei de la RELIEF, interesant pentru că adaugă la socoteală sumele provenite din dobânzile la banii rusești imobilizați într-o bancă din Bruxelles și folosite acum în favoarea Ucrainei.

Nu știu câtă dreptate are acum Trump când a ales un moment greu pentru europenii din țările care se confruntă cu revolte sociale, să vedem ce decizii se vor lua în săptămâna ce urmează la Bruxelles și cum se va contura acest următor buget european sub presiunea din ce în ce mai dură a războiului din Ucraina și al amenințării ruse din ceea ce, de acum, chiar se conturează a fi noua arhitectură mondială de securitate.