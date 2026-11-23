Pe 11 noiembrie, am organizat la Parlamentul European, la Bruxelles, o conferință despre sănătatea femeilor. Am adus la aceeași masă reprezentanți ai instituțiilor europene, medici și organizații ale pacienților pentru a discuta ce putem face împreună, de la prevenție până la tratament și am prezentat o propunere de plan european de acțiune. Întrebarea de la care am pornit privește direct România: ce trebuie să facem pentru ca o femeie să poată ajunge la timp la investigația sau la tratamentul de care are nevoie, indiferent unde locuiește și cât câștigă?

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În 2021, mortalitatea prin cancer de col uterin era de trei ori mai mare în România decât media Uniunii Europene, potrivit profilului de țară realizat de OCDE și Comisia Europeană. În 2024, acoperirea vaccinării anti-HPV la fetele de 15 ani ajunsese la 22% în România, față de 61% în medie în UE. Cele două cifre privesc generații și momente diferite. Ele ne arată cât avem de recuperat atât în prevenție, cât și în accesul la depistare și tratament. O adolescentă și mama ei au nevoie de servicii diferite, iar sistemul medical trebuie să fie pregătit pentru amândouă.

În urmă cu un an, Parlamentul European a cerut Comisiei să elaboreze o strategie care să răspundă nevoilor de sănătate ale femeilor în fiecare etapă a vieții. Rezoluția cerea și un plan de acțiune pentru reducerea decalajelor din cercetare, formarea personalului medical și studiile clinice. Erau puse pe aceeași agendă sănătatea mintală, cancerul, endometrioza și îngrijirea maternă. În capitolul privind sănătatea sexuală și reproductivă, Parlamentul a cerut acces egal la servicii care includ contracepția, reproducerea asistată și avortul sigur și legal.

Planul pe care l-am prezentat la Bruxelles preia și întărește această direcție. Am propus să privim sănătatea femeilor prin trei repere - 15, 35 și 55 de ani, și să urmărim ce poate face sistemul medical în fiecare dintre aceste etape. Am propus, de asemenea, un fond european care să faciliteze accesul la tratamente de fertilitate și un tablou de bord comun care să permită urmărirea progreselor de la o țară la alta.

De ce avem nevoie de o asemenea abordare? În 2023, femeile din Uniunea Europeană aveau o speranță de viață la naștere de 84 de ani, cu peste cinci ani mai mare decât a bărbaților. Potrivit Eurostat, diferența dintre femei și bărbați în privința anilor trăiți fără limitări de activitate era de numai șase luni. Când vorbim despre sănătate, contează și câți ani putem munci, ne putem îngriji singuri și ne putem duce viața de zi cu zi fără dificultăți.

La 15 ani, o fată trebuie să aibă acces la vaccinarea anti-HPV și la informații pe care le înțelege despre propria sănătate. Dacă durerile menstruale o fac să lipsească de la școală, are nevoie să fie ascultată și să știe cui să se adreseze. Organizația Mondială a Sănătății estimează că endometrioza afectează aproximativ una din zece femei de vârstă reproductivă la nivel mondial și semnalează întârzieri majore în diagnostic. Educația pentru sănătate și pregătirea celor care văd primii aceste paciente pot ajuta fetele să ajungă mai repede la o evaluare de specialitate.

În anii reproductivi, accesul la evaluarea și tratamentul infertilității poate depinde de venitul familiei și de locul în care trăiește. De aceea am propus un fond european pentru acces la tratamente de fertilitate. În aceeași etapă a vieții, femeile au nevoie de îngrijire maternă care să le respecte demnitatea și consimțământul, de la consultațiile din timpul sarcinii până la îngrijirea de după naștere. Rezoluția Parlamentului cere standarde comune în acest domeniu. Cooperarea europeană poate ajuta statele să aplice aceste standarde și să vadă unde există încă diferențe de acces.

În jurul vârstei de 55 de ani, multe femei au nevoie de sprijin pentru simptomele menopauzei, de acces la screening și de o evaluare atentă a riscului cardiovascular. În România, în 2022, rata standardizată a mortalității cardiovasculare la femei era de 788 la 100.000, a doua cea mai ridicată din Uniune în comparația publicată de OCDE. Iar într-o analiză internațională a studiilor clinice cardiovasculare, femeile reprezentau 38,5% dintre participanți. Felul în care sunt construite studiile contează pentru întrebările la care medicii pot răspunde în cabinet, inclusiv despre evoluția bolii și efectul tratamentelor.

La conferința de care aminteam la începutul acestui articol, comisarul european pentru sănătate, Olivér Várhelyi, a anunțat pregătirea unei foi de parcurs a Comisiei privind sănătatea femeilor, cu accent pe diagnosticare precoce, cercetare și studii clinice. În discuție a fost menționată și finanțarea de aproape 40 de milioane de euro prevăzută prin Horizon Europe pentru cercetarea diferențelor dintre femei și bărbați în bolile cardiovasculare, de la factorii de risc până la evoluția bolii.

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit despre accelerarea screeningului pentru cancerul de sân și de col uterin și despre folosirea fondurilor europene pentru a reduce decalajele de acces la diagnostic și tratament. A prezentat investițiile făcute în România, printre care achiziția a peste 140 de mamografe, dotarea a peste 60 de laboratoare și dezvoltarea caravanelor mobile, subliniind că depistarea trebuie urmată de acces rapid la tratament. Pentru o femeie care află că rezultatul testului este suspect, această legătură este esențială.

Aș vrea să putem răspunde public, pentru fiecare județ din România, la câteva întrebări simple. Câte femei eligibile au fost invitate la screening și câte au ajuns la testare? În ce localități o femeie trebuie să-și ia o zi liberă și să plătească transportul pentru a face o investigație? Cât timp trece între un rezultat suspect, confirmarea diagnosticului și începerea tratamentului? O medie națională ne spune prea puțin despre județele sau comunitățile în care femeile așteaptă cel mai mult.

De aceea am propus un tablou de bord european pentru sănătatea femeilor. Cu indicatori comuni, am putea vedea unde se pierde timp, ce servicii lipsesc și ce soluții aplicate într-o țară pot fi preluate în alta. Uniunea Europeană poate sprijini cercetarea, finanța proiecte și face vizibile diferențele dintre state. În România, autoritățile care organizează serviciile trebuie să urmărească și ce se întâmplă după ce o caravană ajunge într-o comună sau după ce un mamograf este pus în funcțiune.

Când o femeie primește un rezultat suspect, ar trebui să știe cine o contactează, unde este programată și cât are de așteptat. Iar noi, cei care propunem aceste politici, trebuie să putem spune câte femei primesc acest răspuns și ajung la timp la îngrijire. Pentru asta am prezentat planul la Bruxelles și acesta este rezultatul pe care vreau să îl putem măsura în România.