Părinții români au ocazia să participe la stabilirea regulilor europene privind accesul minorilor la rețelele sociale. EU Kids Act promite mai multă protecție, dar ridică și întrebări dificile despre libertate, supraveghere și responsabilitate. Până pe 3 decembrie, fiecare dintre noi poate avea un cuvânt de spus.

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În multe familii, telefonul mobil a devenit al treilea participant la conversațiile dintre părinți și copii. Este prezent la masă, în mașină, în vacanță și, adesea, în pat, înainte de culcare. Pentru adolescenți, reprezintă principala poartă către o lume în care comunică, învață, se distrează, își fac prieteni și își construiesc identitatea. Pentru părinți, este o sursă aproape permanentă de îngrijorare, dar și un instrument de care au ajuns să depindă în relația cu propriii copii.

Aproape fiecare familie a trecut prin negocieri despre timpul petrecut pe telefon, sau în general, pe „ecrane”, despre aplicațiile permise sau despre vârsta potrivită pentru primul cont de TikTok ori Instagram. Uneori, aceste negocieri se transformă în conflicte. Alteori, părinții renunță pur și simplu să mai impună reguli, fie pentru că nu reușesc să le controleze respectarea, fie pentru că nu vor să-și izoleze copiii de lumea în care trăiesc colegii și prietenii lor.

Ar fi însă o greșeală să considerăm internetul un dușman al copilăriei. Mediul digital oferă oportunități extraordinare de educație, comunicare, creativitate și integrare socială. Problema este că același spațiu găzduiește și mecanisme comerciale sofisticate, concepute pentru a capta și exploata atenția utilizatorilor, indiferent de vârsta lor. Iar părinții sunt puși să gestioneze individual consecințele unor modele de afaceri dezvoltate de companii cu resurse tehnologice și financiare incomparabil mai mari decât ale unei familii obișnuite.

Acesta este contextul în care Comisia Europeană a lansat, pe 17 septembrie 2026, EU Kids Act, o propunere de regulament care urmărește să schimbe fundamental relația dintre copii, părinți și marile platforme digitale. Și, spre deosebire de multe alte inițiative legislative europene despre care aflăm abia după ce au fost adoptate, de această dată avem posibilitatea să participăm la dezbatere înainte ca regulile să fie definitive.

Cifrele unei copilării petrecute tot mai mult pe ecran

O anchetă publicată de organizația Salvați Copiii România în mai 2026 arată că 62% dintre copiii chestionați petrec cel puțin trei ore zilnic pe internet, iar un sfert dintre ei ajung la șase ore sau chiar mai mult. Proporția celor care depășesc trei ore crește odată cu vârsta, ajungând la 73% în rândul liceenilor.

Aceeași cercetare relevă că trei sferturi dintre copii petrec mai puțin de cinci ore pe săptămână desfășurând activități în aer liber. Aproape jumătate și-ar dori mai mult timp pentru somn, iar unul din trei spune că ar vrea să petreacă mai mult timp cu familia.

O altă cercetare Salvați Copiii, publicată în februarie, indică probleme care nu mai țin doar de timpul petrecut online. Aproape 80% dintre copiii chestionați navighează fără restricții de acces, 60% au asistat la episoade de hărțuire online, iar aproape jumătate au fost contactați de persoane necunoscute. Peste două treimi au întâlnit conținut care i-a speriat sau i-a tulburat.

La nivel european, datele invocate de Comisia Europeană arată că numai jumătate dintre copiii cu vârste între 9 și 16 ani declară că se simt în siguranță online. Sunt cifre care merită să ne preocupe, dar trebuie interpretate cu atenție. Nu orice copil care petrece multe ore pe internet dezvoltă o dependență, după cum nu orice problemă emoțională a unui adolescent este provocată de rețelele sociale.

Cercetările despre efectele mediului digital sunt complexe, iar asocierea dintre două fenomene nu înseamnă automat că unul îl provoacă pe celălalt. Ceea ce nu mai poate fi însă contestat este amploarea fenomenului și necesitatea unor măsuri de protecție.

Ce vrea să schimbe Uniunea Europeană

EU Kids Act propune un sistem gradual de acces la rețelele sociale, în funcție de vârstă. Copiii sub 13 ani nu vor putea avea conturi pe rețelele sociale obișnuite, dar vor putea folosi anumite servicii video adaptate vârstei lor, prin conturi administrate de părinți.

Între 13 și 15 ani, accesul ar urma să fie permis numai prin mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții restrânse și o limită de utilizare de o oră zilnic. Abia de la 15 ani adolescenții și-ar putea administra singuri conturile, păstrând însă protecții speciale până la majorat.

Dar proiectul nu se rezumă la interdicții și limite de vârstă. Comisia propune restrângerea unor mecanisme prin care platformele stimulează utilizarea excesivă: derularea infinită a conținutului, sistemele de recompense virtuale, notificările insistente în timpul nopții și recomandările algoritmice care pot împinge copiii către conținut dăunător.

Profilurile minorilor ar trebui configurate automat ca private, contactele nesolicitate din partea necunoscuților ar urma să fie interzise, iar accesul la date sensibile, precum geolocalizarea, limitat. Regulile ar viza inclusiv jocurile online și sistemele de inteligență artificială. Companionii virtuali, de exemplu, nu ar mai putea folosi mecanisme menite să creeze dependență emoțională în relația cu un copil.

Poate cea mai importantă schimbare privește însă responsabilitatea companiilor tehnologice. În loc să lase aproape întreaga povară a protecției pe umerii părinților, regulamentul ar obliga furnizorii marilor platforme să demonstreze că serviciile lor au fost proiectate pentru a fi sigure pentru copii.

Este o schimbare de perspectivă care merită susținută. Dar, ca în cazul oricărei intervenții legislative de asemenea amploare, diavolul se ascunde în detalii.

Câtă protecție este necesară și unde începe restrângerea libertății?

Prima întrebare privește chiar limitele de vârstă. De ce 15 ani pentru un cont autonom? De ce nu 13, așa cum permit în prezent unele platforme, sau 16, cum propun alte inițiative legislative? Desigur, orice prag legal are o anumită doză de convenționalism. Adolescenții nu dobândesc brusc maturitatea digitală în ziua în care împlinesc 15 ani. Există copii de 13 ani mai responsabili decât alții de 17. Pe de altă parte, este aproape imposibil să construiești o reglementare generală bazată pe evaluarea individuală a maturității fiecărui adolescent.

Mai complicată este limita de o oră pe zi pentru copiii între 13 și 15 ani. Ce justifică această durată? Este valabilă în aceeași măsură pentru un copil care urmărește videoclipuri fără întrerupere și pentru altul care folosește o platformă ca să comunice cu colegii, să participe la un proiect sau să publice creații personale?

Proiectul nu limitează întregul timp petrecut pe internet, ci utilizarea anumitor servicii sociale prin miniconturi. Chiar și așa, distincția dintre consumul pasiv și utilizarea activă, educativă sau creativă merită discutată.

A doua controversă privește autoritatea părinților asupra vieții digitale a copiilor.

Responsabilitatea parentală este indiscutabilă. Dar până unde poate merge supravegherea fără să afecteze dreptul adolescentului la intimitate și la dezvoltarea propriei autonomii? Este una să verifici dacă un copil este expus unor pericole și alta să ai acces permanent la toate conversațiile și relațiile sale.

Mai mult, nu toți copiii se bucură de același mediu familial. Pentru un adolescent aflat într-o familie abuzivă sau într-o situație de izolare socială, internetul poate reprezenta și un spațiu de sprijin, de informare sau de exprimare. O legislație bine intenționată trebuie să țină cont și de aceste realități.

A treia întrebare, probabil cea mai sensibilă din perspectiva drepturilor individuale, este cum verificăm vârsta utilizatorilor fără să transformăm internetul într-un spațiu al identificării obligatorii?

Comisia Europeană propune soluții tehnologice care să permită confirmarea vârstei fără transmiterea identității către platforme. În principiu, TikTok sau Instagram ar trebui să afle doar că utilizatorul are vârsta necesară, nu și numele, adresa ori alte informații personale.

Este o soluție promițătoare, dar care ridică întrebări legitime despre securitatea sistemelor, posibilitatea apariției unor erori și riscul excluderii celor care nu dispun de documente sau de mijloace digitale adecvate. Nu ar trebui să alegem între protejarea copiilor și respectarea vieții private. O reglementare bună trebuie să le garanteze pe amândouă.

De ce ar trebui protejați numai copiii de algoritmii dependenței?

Aceasta este una dintre cele mai interesante întrebări pe care le provoacă proiectul european. Dacă derularea infinită a conținutului, notificările repetitive și recomandările personalizate sunt mecanisme care pot încuraja dependența, de ce ar trebui restrânse numai în cazul minorilor? Evident, copiii sunt mai vulnerabili, iar protecția lor justifică măsuri suplimentare. Dar vulnerabilitatea nu dispare automat la 18 ani.

Modelele economice ale marilor platforme se bazează într-o măsură considerabilă pe menținerea atenției utilizatorului. Cu cât acesta petrece mai mult timp conectat, cu atât crește valoarea comercială a activității sale. De aceea, o parte dintre organizațiile care apără drepturile digitale susțin că problema fundamentală nu este vârsta utilizatorilor, ci felul în care sunt construite platformele. Nu ar fi mai eficient să reglementăm mecanismele manipulative în sine decât să construim exclusiv bariere de vârstă?

În același timp, organizațiile specializate în drepturile copiilor avertizează că simplul acord parental nu trebuie să devină un substitut pentru obligația companiilor de a oferi servicii sigure.

Este un argument important: părinții trebuie să aibă instrumente de protecție, nu să devină singurii responsabili pentru riscurile create de companiile tehnologice.

Iar această dezbatere nu ar trebui redusă la opoziția simplistă dintre cei care vor să interzică internetul și cei care apără libertatea digitală. Ambele tabere pot avea argumente întemeiate. Protecția și libertatea nu sunt obiective incompatibile, chiar dacă găsirea echilibrului dintre ele este dificilă.

România nu poate rămâne în afara dezbaterii

Și în România există deja inițiative legislative privind așa-numitul „majorat online”, unele dintre ele propunând accesul condiționat al minorilor până la 16 ani. Un alt proiect legislativ, aflat în procedură parlamentară, propune interzicerea accesului la rețele sociale pentru copiii sub 15 ani.

Apariția unei reglementări europene va obliga la armonizarea acestor abordări. Spre deosebire de o directivă, un regulament european se aplică direct în toate statele membre, după intrarea sa în vigoare și la termenele stabilite. Prin urmare, discuția care se poartă astăzi la Bruxelles nu este una abstractă și îndepărtată. Ea privește fiecare familie din România.

Există însă și o particularitate a societății noastre care merită luată în considerare. Educația digitală este inegal distribuită. Unii părinți cunosc foarte bine platformele pe care le folosesc copiii lor, în timp ce alții nu știu nici măcar ce aplicații sunt instalate pe telefonul acestora. Unii pot instala și configura sisteme de control parental, în timp ce alții întâmpină dificultăți în utilizarea unor funcții elementare ale smartphone-ului.

O legislație europeană nu poate rezolva singură aceste diferențe. Dar poate obliga companiile să ofere instrumente de protecție mai accesibile și poate stimula autoritățile naționale să investească în educație digitală.

Nu trebuie să ne imaginăm că adoptarea unui regulament va face să dispară peste noapte dependența de rețelele sociale, hărțuirea online sau accesul la conținut periculos. Copiii vor găsi probabil modalități de a ocoli unele restricții, după cum au făcut-o întotdeauna cu regulile impuse de adulți. Tocmai de aceea, legislația trebuie dublată de educație, comunicare în familie și responsabilitatea reală a platformelor.

Până pe 3 decembrie, părinții români au cuvântul

Comisia Europeană a deschis consultarea publică asupra EU Kids Act, iar termenul pentru transmiterea observațiilor este 3 decembrie 2026.

De această dată, nu este nevoie să așteptăm ca reprezentanții unor instituții sau organizații să vorbească în numele nostru. Orice părinte, profesor sau cetățean interesat poate consulta proiectul și poate transmite observații direct Comisiei Europene, prin platforma Have Your Say.

În România, Consiliul Național al Audiovizualului colectează, de asemenea, opinii și propuneri la adresa eukids@cna.ro, urmând să le transmită Comisiei Europene. Textul integral al propunerii este disponibil și în limba română.

Nu este necesară pregătire juridică pentru a participa. Poate fi suficient să explici de ce consideri potrivit sau nepotrivit pragul de 15 ani, de ce susții sau respingi limita de o oră, ce instrumente de control parental ai dori să existe ori ce garanții suplimentare consideri necesare pentru protejarea datelor personale.

Desigur, consultarea nu este un referendum, iar opiniile transmise nu vor fi transformate automat în prevederi legislative. Dar ele vor fi sintetizate și prezentate Parlamentului European și Consiliului, instituțiile care vor negocia forma finală a regulamentului.

A proteja copiii de pericolele internetului nu înseamnă a-i proteja de internet. Înseamnă a încerca să construim un mediu digital în care să se poată dezvolta, să învețe, să comunice și să se bucure de libertate fără să fie expuși unor riscuri inutile.

Până acum, părinții au fost nevoiți să negocieze aceste lucruri aproape exclusiv cu propriii copii. Acum au ocazia să participe și la negocierea regulilor cu cei care controlează platformele pe care copiii le folosesc.

Ar fi o contradicție greu de explicat să cerem permanent un cuvânt de spus în educația și protecția copiilor noștri, dar să ignorăm tocmai ocazia de a influența regulile care le vor modela viața digitală în anii următori.

Copilăria digitală a copiilor noștri este prea importantă pentru a lăsa deciziile exclusiv în mâinile politicienilor și ale companiilor tehnologice.