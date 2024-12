Semnal de alarmă: Crește mult consumul de alcool în rândul fetelor în preajma Sărbătorilor. 10 recomandări pentru părinți

Este perioada finalului de an, perioada sărbătorilor, perioada vacanței de iarnă, când petrecerile tinerilor încep să se multiplice și tinerii să consume alcool. Într-un raport al Organizației Mondiale a Sănătății, cu 44 de țări, la consumul de alcool al copiilor de 11 ani, România era pe un loc rușinos, locul 4, după cei din Marea Britanie, Moldova și Bulgaria. Ai putea să ai reacții de scepticism și reticență, să pui pe seama întâmplării.

Însă, dacă citim în același raport, constatăm că după doi ani, la consumul de alcool al copiilor de 13 ani suntem tot în top, pe locul al 3-lea, după Marea Britanie și Ungaria. Ceea ce înseamnă că nu este o întâmplare, ci o problemă de sănătate publică, ignorată la noi.

Mai este ceva nou în acest raport. Se micșorează decalajul dintre sexe, diferența dintre consumul băieților și fetele de 13 ani este de un procent (48%, respectiv 47%). Ce înseamnă acest lucru?

Că suntem martorii unui consum crescut în rândul fetelor din țara noastră. Și după cum repet, nu e vorba de o întâmplare, de episoade unice, de un consum ocazional, experimental și gata. Intervievați, psihoterapeuții, recunosc faptul că numărul consumatorilor a crescut mult în ultimii 4 ani și că adolescentele consumă în mod constant din mai multe motive: pentru a reprima ceva, acel sentiment că ”nu sunt suficient de bună”, pentru a face față unor presiuni multiple, pentru că sunt îngrijorate de felul în care arată, de fiecare mică imperfecțiune, de încrederea-falsă și comparativ cu băieții, pentru că sunt foarte auto-critice.

Să fii fată astăzi este mult mai dificil datorită unor noi presiuni care nu existau în trecutul părinților și nu mă gândesc doar la social media. Dar din momentul în care copilul intră în adolescență, toți ochii sunt asupra lui, iar ochii lui sunt mult mai atenți la TikTok, Instagram și Youtube.

Fetele ”trebuie” să fie cumva, să învețe bine la școală, să nu deranjeze, să se comporte frumos și politicos acasă și în societate. În realitate, unele fetele nu vor să obțină note mari la școală. Tot timpul adolescenței, cineva (știți cine) trebuie să le spună cum să trăiască, fără să țină seama de parcursul individual al fiecărui copil. Și atunci se naște multă furie (ascunsă sau exprimată), multe nemulțumiri și frustrări, stări de anxietate și plânset. Fetele nu vor să-și dezamăgească părinții și din același motiv multe fete nici un apelează la psiholog. Nu vor să se afle că suferă, ”că au probleme” și nici să creeze probleme suplimentare sau costuri financiare părinților lor.

Cel mai greu este când constant că părinții sunt suspicioși cu privire la consilierea psihologică a adolescentei și-mi zic ”a văzut-o pe prietena ei și acum vrea și ea la psiholog. Are numa fițe”.

În acest context, alcoolul apare ca o soluție, alcoolul te ajută în primul rând să faci față stresului enorm cu care te confrunți, să faci față altor emoții negative, să-ți creezi o personalitate pe care ți-o dorești TU să o ai, te face mult mai încrezătoare, mult mai atractivă și frumoasă și mult mai relaxată. Nu ți-e rușine în public și poți vorbi cu oricine. Și de multe ori chiar nu-ți mai pasă de ce cred ceilalți, de comentariile lor, de reacțiile lor, nu-ți mai pasă de nimic.

Din păcate, fetele de astăzi consumă mai mult alcool decât părinții lor și mai mult decât o făceau părinții lor la vârsta adolescenței, consumă mai ales băuturi tari, comparativ cu vinul consumat de părinții lor cândva, consumă mai multă vodcă sau tequila (shoturi). Fetele se îmbată mai repede decât băieții, iar toleranța lor este mai scăzută decât a băieților. Unele dintre acestea, încă de la 12, 13 ani se autorănesc, se taie pe brațe și pe alte părți ale corpului, tot pentru a face față suferinței pe care o resimt. Unii psihoterapeuți, precum Mandy Saligari, consideră că și abuzul de alcool este o formă de autorănire, pe care nimeni nu o observă.

Ce pot face părinții ?

1) Să fie mult mai atenți la semnele psihologice, fiziologice și comportamentale ale fetelor. Să le monitorizeze comportamentul, să știe unde merg, cu cine merg, cum se organizează petrecerile.

Când merg la o petrecere, nu la club, ci la o prietenă acasă, în majoritatea cazurilor se va consuma alcool. Nu există o formă mai puternică de socializare și de distracție decât cea în care se consumă alcool. Fetele vor consuma alcool, de obicei pe stomacul gol, pentru că nu vor să simtă disconfort gastric.

Și atunci ca părinte poți să îi gătești ceva bun, chiar dacă în final, există riscul ca ea să nu mănânce (și tu să te superi pe ea).

Și primele băuturi alcoolice pot fi cele aparent ”slabe” și cele dulci, o bere, un cidru shoturi de diverse gusturi.

2) Să fie atenți la fetele care au un comportament impulsiv, au „mulți nervi, izbucnesc” și caută senzații noi cu prețul unor activități riscante. Veți răspunde că toți adolescenții sunt așa. Cercetările psihologice ne arată că un adolescent care este impulsiv, care caută senzații și care repetă comportamente de tip deviant, au un risc mult mai mare de a abuza de alcool.

3) Și atunci ai nevoie de noi limite, cunoscând aceste tendințe. Da, ai nevoie și de interdicții, cu toate repercusiunile, cu frustrări și revoltă și ”crize”. Însă, unele interdicții pot salva viața adolescentului (”băă, ce proastă am fost, dacă mă lăsa tata, acum chiar o beleam rău de tot, ca ceilalți amici, mă lua garda sau eram și eu în acel accident de mașină”).

4) Fetele au nevoie să simtă unitatea, bunătatea, dragostea și forța familiei. Să se simtă iubită dar și acceptată. Să se simtă în siguranță acasă. Să simtă că părinții se iubesc și o iubesc și pe ea, să simtă încredere și deschidere și că în orice situație când ea va greși, va fi iertată și se vor găsi soluții salvatoare. Să simtă că este acceptată mai ales atunci când ”dezamăgește”. Să simtă fericire în familia ei, iar atunci când toate aceste condiții se împlinesc, abuzul de alcool va fi doar o fază tranzitorie, doar o amintire, nu începutul unui nou stil de viață problematic, cu consecințe pe termen lung.

5) Să ai încredere în copilul tău e una, să fii iresponsabil e cu totul altceva. Poți avea încredere într-un copil de 13 ani? Da, îi poți inspira încredere, dar acest lucru nu înseamnă că el este adult și tu te aștepți să se comporte cu maturitate și responsabilitate, pentru că nu se va întâmpla.

Dacă-i spui ”am încredere în tine că nu vei bea vodcă la chef astă seară”, s-ar putea să nu funcționeze, cum nu funcționează nici amenințarea ”să nu bei, că veți ce-ți fac”. Poți spune altceva, ”cred că îți va fi greu să reziști consumului de alcool, dar sunt de acord să mergi la cheful colegilor și prietenilor tăi, pentru că știu cât de mult contează pentru tine. Vreau să știi că la miezul nopții vin să te iau”. Ei, când ai spus acest lucru ai arătat încredere, îngrijorare, dar și un sentiment de protecție și responsabilitate. Nu i-ai transmis mesajul ”ne vedem dimineață, fă-ți de cap”.

6) Ce mai înseamnă protecție? Să vorbești cu părinții colegilor ei. Chiar dacă acest lucru o face să se jeneze, să se supere și chiar dacă îți spune să nu faci asta ”că o faci de rușine”. Îi poți răspunde ”am obligația să te protejez”.

Ce constat foarte trist, că părinții copiilor-colegi, nici măcar nu se cunosc, nu relaționează, fiecare își duce copilul la școală și pleacă, abia lăsând timid un salut politicos. La fel și la petreceri. Nu înseamnă că trebuie să fii prieten cu cineva cu care nu dorești să fii, ”că e mai sărac decât tine”, dar poți comunica și interacționa cu el.

7) Creează un spațiu sigur pentru discuții importante, oricând prinzi ocazia. Se plâng deseori părinții că nu-și mai recunosc copiii, că nu vor să le mai răspundă întrebărilor, că se ascund. Este de înțeles, mai ales când întrebările sunt directe și au forma unor adevărate interogatorii, copilul tace și se închide în sine pentru că simte chiar de la primul cuvânt, când va deschide gura, că tu îl vei judeca și critica. Și nu-ți mai spune nimic, abia așteaptă să-ți închei predica.

Arată-ți interesul pentru lumea ei, pentru preocupările ei, chiar dacă nu le înțelegi, chiar dacă ți se par neobișnuite și așa poți avea conversații informate. Faceți lucruri împreună din copilărie, pentru ca atunci când este adolescentă să nu considere că ești intruzivă și te bagi prea mult în viața ei.

8) Privește puțin la dinamica familiei, la emoțiile și comportamentele din familie. Suntem modele pentru copiii noștri, nu-i așa. Dacă, pe la 10, 11 ani te-a auzit într-o seară zicând ”vai ce obosit sunt, merit și eu o bere”, ce mesaj i-ai transmis?

9) Și tații! Unde sunt tații? Cu ce se ocupă ei în viața reală atât de important încât sunt atât de absenți din viața fetelor lor?

La adolescență, fetele au nevoie de tații lor mai mult decât în orice altă perioadă și o sune dur ce vă spun, dar multe dintre fetele care nu au avut tatăl alături în copilărie, au ajuns să facă alegeri proaste în ceea ce privește bărbații la adolescență și cu unii chiar se căsătoresc.

10) Și da, cere ajutor. Deseori fetele nu-ți vor spune ce au pe suflet pentru că nu vor să te supere, să te dezamăgească, să te întristeze, dar vor putea să se deschidă altor persoane adulte de încredere, din preajma lor. Nu trebuie să fie un psiholog, poate fi un prieten bun, un unchi, cineva care poate fi de ajutor.

(text adaptat după Rachel Carlyle, ”Teen drinking. The trouble with girls and what parents can do”, The Times, 7 dec 2024)