Cum putem avea un An Nou Fericit?

„Să ai un An Nou Fericit” este cea mai des folosită urare pe care o primim și o trimitem în ultimele zile ale anului curent dar și în primele zile ale noului an.

Toți ne urează să avem fericire, să ne aducă anul fericire, să trăim mulți ani fericiți. Dacă analizezi această urare, deși cu bune intenții, ea este extrem de generală: ce înseamnă fericire? Când putem spune că suntem fericiți? Ce ne aduce fericire?

„Pot spune că am avut un an fără probleme, nu mă plâng, nu s-a întâmplat nimic special, dar nu știu dacă sunt fericit”, este o remarcă frecventă. Fericirea pentru mulți dintre noi reprezintă o dispoziție de moment, o clipă, poate chiar o zi, într-o anume circumstanță, referitor la un eveniment special, nimeni nu ne va răspunde ”am avut un an fericit”. Și atunci dacă rațional vorbim nu putem avea un an întreg cu peste 360 de zile de fericire, cum de urăm ca anul să fie fericit ? Logic ar fi să avem o urare de tipul: îți doresc să ai zile fericite în 2025 sau să ai parte de clipe de fericire în 2025.

În realitate, fericirea este influențată de o serie de factori subiectivi, unii chiar necunoscuți. De câte ori nu auzim ”am de toate, nu mă plâng, dar tot nu sunt fericit”. Fericirea unui copil de 4 ani este diferită de fericirea unui adolescent de 13 ani sau de fericirea unui adult la 30, 40 sau 50 de ani. Fără îndoială, pentru o persoană de 75 de ani, fericirea are alte conotații. Multe persoane vârstnice pe care le întâlnesc îmi spun „nici nu mă mai gândesc la fericirea mea, important e să am sănătate, e tot ce îmi doresc”. Deci în ani diferiți, în momente diferite din viață, experimentăm diferit ”fericirea”.

Ce însemnă să fii fericit?

Poate o vacanță frumoasă de Revelion în Thailanda să ne aducă fericirea? Da, de ce nu. Poate împlinirea unui vis să ne facă fericiți?

În Raportul Mondial al Fericirii publicat în martie 2024, peste 100.000 de persoane din 143 de țări au fost întrebate despre mai mulți factori care au contribuit la fericirea lor de nivelul de trai la starea de sănătate, libertatea de a face ceea ce dorește, generozitatea, suportul social și corupția.

Finlanda raporta pentru cel de-al 7-lea an consecutiv că este țara cu cei mai fericiți cetățeni. Ne-am putea întreba cum o țară nordică cu luni întregi de întuneric, cu frig până la -20 de grade să fie cea mai fericită? Că nu sunt cei mai bogați din lume. Poate pentru că sunt mari consumatori de cafea (am glumit), poate pentru că sunt foarte legați de animale și de natură și că trăiesc înconjurați de pădure. Într-o știre citeam că Finlanda are peste 180.000 de lacuri și aproximativ 75% din suprafața sa este acoperită cu păduri. Cred că acest aspect ar trebui să ne dea de gândit, să prețuim mai mult pădurile, spațiul verde și natura întreagă. Și vom fi mai fericiți cu siguranță.

În același raport din 2024, autorii legați anul acesta de Oxford Wellbeing Research Centr, au constatat cea mai mare creștere pe scara fericirii la două dintre țările noastre vecine, Serbia și Bulgaria (în ultimii 10 ani). Și iarăși ne-am putea întreba: cum două popoare, nu foarte diferite de noi, din Estul Europei și-au modificat așa de mult viața încât să urce cel mai mult în clasamentul fericirii în doar 10 ani? Ce au făcut ei și nu putem face și noi?

Americanii, pentru prima dată au scăzut mult nefiind poziționați nici măcar în top 20 în 2024. Slovenia este înaintea lor și înaintea noastră (locul 21).

Dacă ne referim la vârste, cei mai fericiți tineri (sub 30 de ani) îi regăsim în Lituania. Cum trăiesc domne tinerii din Lituania? Cu toate acestea, autorii au constatat, că din 2010 până în prezent atât în America de Nord cât și în Europa de Vest, tinerii de la an la an sunt din ce în ce mai nefericiți, mai nefericiți decât adulții. Valabil și în România.

Dintre persoanele peste 60 de ani și peste, cele mai fericite se regăsesc în Danemarca. Dar atenție, a fi bătrân nu echivalează cu a fi nefericit, este cazul Indiei unde creșterea vârstei este asociată cu creșterea fericirii.

România, este pe locul 32, în scădere cu 8 locuri faţă de raportul precedent, când ocupa locul 24. În mod legitim, Afganistanul ocupă ultimul loc. Și totuși ce-i împiedică pe români să fie fericiți ? Poate modul în care percep fericirea, poate mijloacele prin care doresc să își obțină fericirea, poate o perpetuă nemulțumire față de sine, față de țară, de politică, etc. Dacă ajungem în Thailanda ne-am putea simți fericiți, acolo, în țara în care ei, thailandezii, nu sunt cei mai fericiți, sunt pe locul 58/143.

Și totuși care este secretul fericirii ?

În primul rând, majoritatea rapoartelor internaționale poziționează pe primul loc importanța relații sociale (familia și prietenii), pe scurt să ai pe cine să te bazezi, nu doar la necaz.

Lara Aknin, psiholog social, autor al raportului preciza: ”faptul de a avea pe cineva pe care să te bazezi la nevoie, a fost unul dintre cei mai importanți predictori ai satisfacției în viață.”

Un studiu longitudinal de la Harvard, poate cel mai lung, început încă din 1938 raporta că da, sănătatea fizică este importantă, să ai grijă de corpul tău e important, dar să te îngrijești de relațiilor tale este la fel de important. Oamenii fericiți sunt cei care au relații sociale sănătoase și totodată oamenii care au relații sociale sănătoase sunt mai sănătoși fizic și trăiesc mai mult.

Așa cum constata psihiatrul Robert Waldinger de la Harvard Medical School: oamenii care au fost cei mai mulțumiți în relațiile lor la 50 de ani au fost cei mai sănătoși la 80 de ani.

Și încă ceva important: relațiile apropiate, mai mult decât banii sau faima, sunt cele care îi fac pe oameni fericiți de-a lungul vieții și în mai multe aspecte. Aceste legături îi protejează pe oameni de nemulțumirile vieții, îi ajută la întârzierea declinului mental și fizic și sunt predictori mai buni ai vieții lungi și fericite decât clasa socială, IQ-ul sau chiar genele.

Pe de altă parte, relațiile sănătoase nu ne protejează doar corpurile; ne protejează creierul, ne protejează de depresie, ne protejează memoria.

Într-un alt studiu, cercetătorii au descoperit că femeile care se simțeau atașate și în siguranță în relația cu partenerii lor erau mai puțin deprimate și mai fericite în relațiile lor și aveau, de asemenea, funcții ale memoriei mai bune decât cele cu conflicte maritale frecvente.

Pe scurt, ce le-am putea ura prietenilor noștri?

„Îți doresc să ai un an nou cu relații sănătoase, cu atașament și prietenie de suflet și astfel vei fi mai fericit, mai sănătos și vei trăi mai mult.”