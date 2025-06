Noi mai avem preşedinte?

Se pare că am sperat degeaba. Am trecut de la epoca preşedintelui „mutulică” şi am intrat în epoca preşedintelui „mutuloi”. Agitaţie mare pe scena politică, populaţia este speriată de ce ne aşteaptă în domeniul economic, fiscal, bugetar, cu evoluţia preţurilor, situaţia de la salina Praid, pe scena internaţională se iscă alt război, iar preşedintele nostru tace adânc. Pare ca dispărut din peisaj.

Nu ştim ce să înţelegem. Ilie Bolojan a ieşit în conferinţă de presă şi a detaliat situaţia fiscal-bugetara în care se găseşte ţara noastră. Gravă!

Speram că preşedintele deja ştie mult mai multe după consultările vizibile şi cele invizibile pe care le-a avut cu oameni de afaceri, sindicate, oficiali din fruntea instituţiilor statului. Cu mintea de matematician a găsit şi oarece soluţii, pe care ar fi trebuit să le spună şi opiniei publice, să vadă care este curentul de înţelegere şi acceptare în rândul populaţiei. Dar nimic. Tăcere deplină.

Problema gravă este că pe 20 iunie, adică peste 5 zile, expiră mandatul de guvern interimar al actualului executiv, şi abia dacă mai este timpul necesar instalării unui alt guverm prin toate procedurile parlamentare necesare: prezentarea şi audierea noilor mininstri, votul de învestitură în parlament, depunerea jurământului, etc.

Tot pe 20 iunie trebuie să trimitem la CE planul de redresare fiscal-bugetara, altfel nu mai primim bani europeni. Iar îndeplinirea jaloanelor din PNRR sunt greu spre imposibil de îndeplinit. Ce vom face? Are timp noul executiv să facă acest plan? Pare imposibil!

Nu ştim nici măcar ce fel de guvern vom avea. Politic sau tehnocrat?

Presa spune că dinspre Cotroceni vin semnale că preşedintele ar vrea un premier tehnocrat, s-au vânturat şi câteva nume în această direcţie. Este adevărat? Nu preşedintele trebuie să ne spună? Înţelegem prin premier şi, eventual, miniştri tehnocraţi, că toate deciziile generate de noul executiv se vor lua la Cotroceni, sub îndrumarea şi supravegherea preşedintelui. Nu ştiu dacă e bine sau rău, dar cert nu este practic. Pentru că legile şi OUG-urile propuse de guvern ajung în parlament şi nu este clar cum vor privi partidele mutarea executivului la Cotroceni. Cu simpatie nu este de crezut. Şi atunci ce se vă întâmpla? Va pica guvernul tehnocrat prin moțiune de cenzură, se iscă un război politic între instituțiile importante ale statului?

Partidele din coaliţia pre-europeana s-au despărţit vineri şi au plecat acasă fără niciun rezultat. Nu s-au mai întâlnit în weekend, deşi scadența de 20 iunie e aproape.

Toate aceste nelămuriri creează îngrijorare în rândul populaţiei. Iar datoria preşedintelui, prevăzută în Constituţie, este de garant al funcţionării instituţiilor statului, şi clarificare a problemelor care sunt în curs de rezolvare, ce ameninţări şi îngrijorări ne aşteaptă, cum vede preşedintele evoluţia în continuare a situaţiei economiei şi bugetului României.

Ilie Bolojan ne-a prezentat o perspectivă sumbră a situaţiei actuale din economie şi din zona fiscal-bugetară. Ne-a avertizat că nu scăpăm fără măriri de taxe şi impozite, altfel nu putem rezolva echilibrul bugetar, între ce cheltuim şi ce colectăm la buget.

Au apărut în presă numeroase poziţii ale economiştilor independenţi şi oficiali ai BNR, Consiliuluii Fiscal, patronate, sindicate, etc. Ce opinie are preşedintele faţă de aceste opinii? Este de acord cu ele, le respinge, ce poziţie are? Acceptă prezentarea facută de Ilie Bolojan? Are alte opinii? Când s-a înhămat la funcția de președinte trebuia sa realizeze la ce se bagă! Să înțelegem că funcția de președinte este o pălărie prea mare pentru dânsul?

Toţi am sperat că va avea alt comportament. Că va susţine conferinţe de presaă când situaţia o cere. Acum trecem prin situaţii dificile în plan intern şi, ca şi cum nu era de ajuns, ne confruntăm cu războiul Israel-Iran, care riscă să se transforme într-un conflict regional, dacă vor fi atacate bazele militare americane, britanice, franceze, aflate în Orientul Mijlociu. Afectează şi România acest război? În ce măsură?

Preşedintele este cel mai informat om din România. El are datoria să ne informeze şi pe noi, cetăţenii, cu ce este esenţial şi poate fi spus, să ştim la ce să ne aşteptăm, cum să ne pregătim pentru evenimente viitoare, ce planuri de concedii ne mai facem sau stăm acasă.

Domnule preşedinte Nicușor Dan, nu ne omorâţi speranţa cu care v-am votat, că veţi fi altfel decât predecesorul dv. Nu ne puteţi abandona informativ la ce ne oferă reţelele sociale, sau presa care, nu rareori, este plină de fake news, uneori cu interese ascunse şi contrare intereselor românilor de rând. Vă aşteptam să ne explicaţi unde ne găsim în acest moment!