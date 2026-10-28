Navă container cu destinația Constanța, atacată în Marea Neagră

O navă aflată în drum spre Constanța a fost lovită de trei drone lângă capul Kaliakra. Echipajul a fost salvat. Miniștrii din România, Bulgaria și Turcia tocmai discutau siguranța comerțului pe Marea Neagră.

Autoritățile bulgare au intervenit pentru a cincea oară să salveze marinari de pe nave atacate Foto: Petko Momchilov/REUTERS

Trei drone au lovit, astăzi (miercuri, 28 octombrie 2026), în jurul amiezii, nava Contship Jet, sub pavilion liberian, care naviga în Marea Neagră dinspre portul israelian Haifa către Constanța. Atacul a avut loc în zona economică exclusivă a Bulgariei, aproape de limitele apelor teritoriale, la circa 30 de kilometri est de țărm, între Șabla și capul Kaliakra. Portcontainerul este a cincea navă atacată cu drone în zona exclusivă a Bulgariei. Cele mai recente incidente din zona bulgară a Mării Negre au fost raportate pe 13 octombrie, când o navă s-a scufundat iar o alta a raportat răniți.

Imediat după atac, o parte a echipajului s-a refugiat într-o plută de salvare. Marinarilor li s-a spus să se îndepărteze deoarece o a treia dronă se apropia de zonă. După câteva minute, o dronă s-a apropiat pe apă, punându-le în pericol viața. Între timp, toate cele 18 persoane autoevacuate de la bord au fost salvate de echipajele de intervenție trimise de autoritățile bulgare.

Nu se cunosc detalii exacte despre amploarea pagubelor suferite de nava atacată, dar o companie britanică de shipping care are o navă în zonă a declarat pentru The Sofia Globe că portcontainerul era puternic înclinat și pierduse containere peste bord.

Trilaterală româno-bulgaro-turcă, chiar în timpul atacului

Potrivit radioului public de la Sofia BNR, anunțul oficial al incidentului a fost făcut de ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov, chiar într-o conferință de presă ce a urmat unei întâlniri trilaterale cu omologii săi din România și Turcia, Ștefan-Radu Oprea, respectiv Yaşar Güler,. Cei trei încheiaseră o reuniune dedicată tocmai securității transporturilor comerciale din Marea Neagră și constituirea unui un mecanism de coordonare pentru reacții rapide. „Condamnăm ferm atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Aceste incidente tragice reprezintă o escaladare periculoasă a tensiunilor și creează riscuri semnificative pentru siguranța navigației”, a punctat oficialul bulgar.Pe Facebook, ministrul Oprea a subliniat că ”securitatea Mării Negre este esenţială pentru securitatea României” și a acuzat Rusia, al cărui „război de agresiune (...) continuă să producă efecte dramatice dincolo de zona de conflict”.

Atacurile din zona țărmurilor vestice ale Mării Negre pun în pericol afacerile din portul Constanța Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa/picture alliance

După primele două incidente, petrecute pe 6 octombrie 2026, autoritățile de la Sofia au cerut consultări și sprijin din partea aliaților din NATO.

Incidente similare au avut loc și în apele teritoriale românești. Pe 22 octombrie a fost convocată, la București, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe a cărei agendă tema centrală a fost tocmai securitatea la Marea Neagră. Atacurile repetate asupra navelor comerciale pun în pericol afacerile din portul Constanța.

În cele mai multe cazuri, responsabilitatea pentru atacuri a fost atribuită explicit Moscovei, chiar dacă au mai există rețineri oficiale. Când acuzele nu au venit direct de la București sau Sofia, oficiali aliați au vorbit despre incidente provocate de Rusia.

Cristian Ștefănescu - DW