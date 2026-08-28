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NATO 3.0: America nu pleacă din Europa, dar îi cere să învețe să se apere singură

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La Bruxelles, mesajele importante nu sunt întotdeauna cele rostite în fața camerelor. Uneori contează mai mult cine vine, pe unde trece înainte de a ajunge la sediul NATO și ce dosar are sub braț. Joi, 27 august 2026, omul urmărit cu cea mai mare atenție în cartierul general al Alianței a fost Elbridge Colby, subsecretarul american al Apărării pentru Politici și unul dintre principalii arhitecți ai noii gândiri strategice de la Washington.

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Foto: ChatGPT

Colby a venit la Bruxelles cu un subiect care îi privește direct pe europeni: viitorul prezenței militare americane pe continent. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a primit înainte ca oficialul american să participe la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, principalul organism politic de decizie al Alianței. Acolo, Colby le-a prezentat aliaților stadiul Europe Posture Review, ampla reevaluare prin care Pentagonul încearcă să stabilească de câți militari mai are nevoie America în Europa, unde trebuie să fie aceștia și, mai ales, ce responsabilități trebuie să preia europenii.

Nu era o vizită izolată. Drumul lui Colby spre Bruxelles spune aproape la fel de mult ca declarațiile sale. Cu o zi înainte fusese la Stuttgart, la Comandamentul European al SUA, unde discutase cu generalul Alexus Grynkewich, comandantul EUCOM și, simultan, Comandantul Suprem Aliat în Europa. De acolo a mers la Mons, la SHAPE, centrul militar din care NATO își conduce operațiile, și abia apoi la Bruxelles.

Stuttgart, Mons, Bruxelles: comandamentul american, comandamentul aliat și centrul politic al NATO. Succesiunea a fost importantă. Washingtonul încearcă să transmită că schimbarea nu este pregătită pe ascuns și apoi impusă aliaților, ci discutată în interiorul arhitecturii NATO. Dar faptul că există consultări nu schimbă direcția în care se merge.

Iar direcția este tot mai limpede: Europa trebuie să preia o parte mult mai mare din responsabilitatea pentru propria apărare.

Ce înseamnă, de fapt, „NATO 3.0”

Statele Unite mențin aproximativ 80.000 de militari în Europa. Aproape jumătate se află în Germania, iar ceilalți sunt distribuiți în Regatul Unit, Italia, Spania și, tot mai important după invazia rusă din Ucraina, pe flancul estic — din Polonia până în România și statele baltice.

Pentru generații întregi de europeni, această prezență a devenit aproape parte din peisaj. Trupele americane erau acolo, umbrela nucleară americană era acolo, iar dacă Europa avea o problemă majoră de securitate, exista presupunerea că Statele Unite vor constitui nucleul răspunsului militar.

Colby pune sub semnul întrebării tocmai această obișnuință.

Europe Posture Review, lansată în vară și gândită pentru câteva luni de evaluare, urmărește o trecere pe care oficialul american o dorește rapidă și greu de întors: europenii să devină principalii responsabili pentru apărarea convențională a Europei.

De aici vine și formula „NATO 3.0”. Nu este vorba despre desființarea NATO și nici, cel puțin deocamdată, despre retragerea Americii din Europa. Este încercarea de a schimba mecanismul din interior: mai puțină dependență de forțele americane, mai multe armate europene capabile să lupte, mai multe stocuri europene de muniție, mai multă producție industrială și o împărțire diferită a poverii militare.

În limbajul lui Colby, cuvântul-cheie nu mai este „dependență”, ci „parteneriat”.

Diferența pare semantică. Militar, este enormă.

Un aliat dependent așteaptă întăririle americane. Un partener trebuie să poată rezista și singur, cel puțin în prima etapă a unui conflict.

Washingtonul nu mai vrea promisiuni, ci capacități

Mesajul transmis la Bruxelles nu a fost că europenii nu fac nimic. Dimpotrivă. Colby a remarcat creșterea cheltuielilor militare și a indicat explicit Polonia, Germania și Țările de Jos drept exemple ale schimbării produse pe continent.

Dar Washingtonul cere acum mai mult decât procente din PIB trecute într-un tabel.

Banii trebuie transformați în brigăzi pregătite de luptă, sisteme antiaeriene, muniție, drone, artilerie, logistică, infrastructură militară și industrie capabilă să înlocuiască rapid ceea ce se consumă într-un război.

Ucraina a demonstrat brutal de ce.

Războiul început în 2022 a consumat muniții într-un ritm pentru care multe state occidentale nu mai erau pregătite. Rachetele antiaeriene, proiectilele de artilerie, dronele și piesele de schimb au devenit resurse strategice. Europa a descoperit că poți avea unele dintre cele mai sofisticate sisteme de armament din lume și, totuși, să nu dispui de suficiente interceptoare sau proiectile pentru un conflict lung.

Tocmai de aceea discuția de la Bruxelles nu s-a oprit la militarii americani staționați în Europa. A ajuns inevitabil la Ucraina și la nevoia de interceptoare suplimentare pentru sistemele Patriot.

Iar aici mesajul administrației americane devine mai incomod pentru europeni: Washingtonul vrea ca Europa să preia treptat și rolul principal în susținerea militară a Kievului.

Nu este doar burden sharing, vechea dispută despre împărțirea poverii în NATO. Este începutul unei posibile redistribuiri a responsabilităților strategice.

Dar America nu poate pur și simplu să-și ia soldații și să plece

Există însă o frână importantă, iar ea se află la Washington.

Congresul nu i-a oferit Pentagonului libertate totală în redesenarea dispozitivului european. Legislația americană de apărare pentru 2026 introduce un prag de 76.000 de militari în Europa, sub care Pentagonul nu poate coborî pur și simplu fără îndeplinirea unor condiții și fără consultări cu aliații.

Nu este un detaliu procedural. Arată existența unei diferențe de perspectivă chiar în interiorul sistemului american.

Pentagonul condus doctrinar spre prioritizarea altor teatre — în primul rând Indo-Pacificul — privește fiecare brigadă, sistem Patriot sau capacitate logistică menținută în Europa și prin prisma resurselor care nu pot fi folosite în altă parte. O parte importantă a Congresului privește însă prezența americană în Europa ca pe o investiție strategică, nu ca pe o povară care trebuie redusă mecanic.

De aceea, Europe Posture Review se desfășoară simultan pe două fronturi. Unul este între Washington și capitalele europene. Celălalt, mai puțin vizibil din Europa, este între Pentagon și Capitol Hill.

Rezultatul final nu este, așadar, stabilit.

Problema flancului estic

Momentul ales pentru această recalibrare este complicat. NATO discută despre reducerea dependenței de America exact când presiunea de securitate asupra granițelor sale estice rămâne ridicată.

Incidentele aeriene, dronele, sabotajul, războiul electronic și operațiunile hibride au mutat confruntarea într-o zonă gri în care pacea și conflictul nu mai sunt atât de ușor de separat.

Pentru Polonia, România și statele baltice, discuția despre „NATO 3.0” este, din acest motiv, diferită de cea purtată la Paris, Madrid sau chiar Berlin.

La București, întrebarea nu este doar câți bani trebuie cheltuiți pentru apărare. Întrebarea este ce se întâmplă cu descurajarea de la Marea Neagră dacă o parte dintre capacitățile americane sunt retrase sau mutate spre alte regiuni.

România găzduiește forțe americane, infrastructură strategică și elemente esențiale pentru postura NATO în sud-estul Europei. Mihail Kogălniceanu, Deveselu, infrastructura aeriană, portul Constanța și accesul către Marea Neagră nu sunt simple puncte pe hartă. În cazul unei crize majore, ele fac parte din mecanismul prin care forțele aliate ar trebui să ajungă, să fie susținute și să opereze în regiune.

De aceea, pentru București, diferența dintre o redistribuire americană și o retragere americană este fundamentală.

Dacă militarii sunt mutați din Germania spre est, ecuația poate chiar avantaja România. Dacă însă reducerea este una netă și capacitățile sunt transferate în Indo-Pacific, atunci problema devine mult mai serioasă.

Europa primește ceea ce a cerut, dar poate mai repede decât și-ar fi dorit

Există aici și un paradox. De ani întregi, liderii europeni vorbesc despre autonomie strategică, suveranitate europeană și necesitatea unei Europe capabile să se apere.

Acum Washingtonul spune, în esență: foarte bine, faceți-o.

Numai că autonomia strategică sună diferit atunci când este discutată într-un discurs la Bruxelles și când trebuie transformată în divizii, muniții, apărare antiaeriană și sute de miliarde de euro.

Aceasta este adevărata semnificație a vizitei lui Elbridge Colby.

America nu anunță că abandonează NATO. Nici nu spune că va părăsi Europa. Dar transmite că vechiul model în care Statele Unite reprezentau automat principalul garant convențional al securității europene începe să fie renegociat.

Pentru România, acesta este probabil mesajul care trebuie reținut.

Articolul 5 rămâne. NATO rămâne. Trupele americane sunt încă în Europa. Dar în spatele acestor constante începe să se schimbe distribuția responsabilităților.

Iar într-o asemenea lume, statutul de aliat nu mai poate fi măsurat numai prin declarații de fidelitate transatlantică. Va fi măsurat prin ceea ce fiecare țară poate pune efectiv pe masă: militari, infrastructură, industrie, muniții, bani și capacitatea de a rezista în primele zile ale unei crize.

„NATO 3.0” nu înseamnă, cel puțin pentru moment, America fără Europa. Înseamnă însă tot mai clar o Europă căreia America îi spune că trebuie să fie capabilă să se apere și fără a aștepta, de fiecare dată, ca primul soldat trimis în ajutor să fie american.

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