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Tristețea mea ascultă nenăscuții lideri pe nenăscuții oameni cum îi mint

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Există o tristețe care nu se naște din ceea ce ai pierdut deja, ci din ceea ce știi, cu o certitudine aproape dureroasă, că se va pierde. O tristețe care nu privește înapoi spre ruinele trecutului, ci privește dincolo de ziua de astăzi, scrutând un orizont îndepărtat. Acolo, undeva într-un viitor încă nenăscut, ea aude deja ecoul vocilor celor care astăzi nu există.

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Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Gândul meu nu este altceva decât o parafrază delicat nuanțată - încărcată de rezonanțe simbolice - a metaforei celebre a lui Nichita Stănescu din volumul Oaspeții. Acolo, poetul prinde, într-o tulburătoare răsturnare a timpului și a existenței, un paradox metafizic asemănător: „Tristețea mea ascultă cum nenăscuții câini / pe nenăscuții oameni cum îi latră”.

Viitori oameni, viitori conducători, viitori prim-miniștri își exersează deja, în tăcerea timpului, discursurile ipocrite în fața unor mulțimi absente. Vor vorbi despre reforme profunde, despre sacrificiu necesar, despre prosperitate garantată și despre un viitor luminos care se află mereu la doar un pas distanță. Vor cere răbdare, vor clădi punți din cuvinte peste prăpastia realității și vor livra rețete salvatoare pentru crize pe care ei înșiși le vor fi generat.

Iar oamenii îi vor asculta. Cu aceeași privire senină, cu același suflet deschis și cu aceeași nevoie disperată de a fi salvați.

Poate că tocmai aici se cască adevărata mea tristețe: nu în constatarea banală că politicienii mint, ci în descoperirea că omenirea are o nevoie structurală, aproape patologică, de a fi mințită. Puterea a înțeles de multă vreme că omul nu se hrănește doar cu pâine, ci și cu mituri. Trăiește din speranță, iar speranța este materia primă cea mai ieftină și mai eficientă din care se pot construi cele mai grandioase discursuri și cele mai durabile iluzii.

De la republica ideală a lui Platon până la pragmatismul cinic al lui Machiavelli, de la contractul social al lui Rousseau până la coșmarul totalitar descris de Orwell, întreaga gândire politică a încercat să descifreze această relație stranie și asimetrică dintre cel care conduce și cel care acceptă servitudinea. Însă problema fundamentală nu se reduce la psihologia conducătorului avid de putere. Problema rezidă în propria noastră slăbiciune, în reflexul de a proiecta asupra liderului exact ceea ce ne lipsește nouă: certitudinea, direcția și curajul de a ne asuma propriul destin.

Liderii nenăscuți vor veni, așadar, cu promisiunile lor nenăscute. Vor apărea pe scene sofisticate, amplificate poate de tehnologii pe care azi abia le intuim, purtând măști noi pentru aceleași vechi ambiții. Și vor exista oameni care îi vor crede din nou. Vor exista mereu voci în mulțime care vor șopti cu o naivitate incorigibilă: „De data aceasta va fi altfel. De data aceasta el este cel ales.”

Această frază constituie, poate, una dintre cele mai vechi speranțe ale omenirii. Dar este, în egală măsură, și una dintre cele mai perfide capcane ale istoriei. Ne agățăm de ideea mesianică a conducătorului providențial tocmai pentru a ne absolvi de vina propriei noastre inerții. Este mai comod să crezi într-un salvator decât să devii propriul tău arhitect.

Cu toate acestea, nu vreau să confund scepticismul cu înțelepciunea și nici să transform cinismul într-o virtute. Un om care nu mai crede în nimic nu este neapărat mai liber sau mai inteligent decât cel care crede în orice; adesea, el este doar mai izolat și mai neputincios. Libertatea autentică nu începe din refuzul urii sau din izolare, ci în momentul în care învățăm să privim puterea cu o luciditate rece. Ea începe atunci când separăm promisiunea de faptă, discursul seducător de rezultat, intenția declarată de consecința reală pe teren.

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Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Adevărata întrebare pe care ar trebui să o punem oricărui conducător nu este ce intenționează să ne ofere, ci ce rămâne în urma lui după ce luminile reflectoarelor se sting. Istoria este un judecător necruțător. Ea nu păstrează discursurile cu aceeași fidelitate cu care le păstrează consecințele. Vorbele se evaporă în atmosferă, dar efectele lor se împietresc în viața de zi cu zi a oamenilor simpli.

În cele din urmă, fiecare generație lasă o moștenire celor ce vin, o instituție funcțională sau una coruptă, o școală care luminează sau una care îndoctrinează, o infrastructură solidă sau o datorie uriașă, o țară mai demnă sau o comunitate dezbinată.

Uneori lăsăm în urmă construcții reale. Alteori lăsăm doar explicații lamentabile, scuze și justificări pentru ceea ce nu am fost capabili să facem. Iar între o moștenire concretă și o explicație frumos ambalată există o prăpastie uriașă.

Aici intervine un alt adevăr dureros: amnezia istorică. Generație după generație, oamenii par condamnați să uite lecțiile plătiți scump de părinții lor. Liderii nenăscuți se vor folosi de această amnezie colectivă ca de o pârghie. Vor reîmpacheta vechile erori în concepte moderne, vor folosi un vocabular adaptat noilor generații și vor exploata aceleași frici primare - frica de incertitudine, frica de altul, frica de libertate.

Pe măsură ce lumea devine mai complexă și mai tehnologizată, manipularea nu va dispărea, ci se va rafina. Iluziile de mâine vor fi mai convingătoare, mai personalizate, mai greu de decodat. Tehnologia le va oferi viitorilor demagogi instrumente de o precizie chirurgicală pentru a mapa frustrările fiecărui cetățean și pentru a-i livra exact minciuna de care are nevoie pentru a fi liniștit.

Măsura adevăratei responsabilități publice nu constă în strălucirea mandatului, ci în durabilitatea moștenirii. Un lider autentic nu este cel care creează dependență față de persoana sa, ci cel care construiește sisteme atât de solide încât prezența lui să devină, în timp, superfluă.

Un mare lider lasă în urmă cetățeni mai maturi, nu supuși mai loiali.

De aceea, tristețea mea nu este o simplă compasiune pasivă pentru cei care încă nu s-au născut. Este o îngrijorare profundă pentru momentul în care ei vor deschide ochii și vor descoperi că unele dintre promisiunile făcute înaintea venirii lor au fost deja amanetate sau uitate. Vor găsi aceleași cuvinte sforăitoare, poate rostite sub alte chipuri. Aceleași promisiuni grandioase, îmbrăcate în alte sloganuri. Aceleași speranțe naive, livrate într-un alt ambalaj ideologic.

Și atunci, la fel ca noi astăzi, ei vor trebui să decidă singuri dacă mai cred sau dacă aleg să se trezească.

Iar eu, privind de undeva din marginea timpului, mă întreb dacă nu cumva cea mai mare responsabilitate a noastră față de acești oameni nenăscuți nu este să le dăm sfaturi sau să le construim utopii, ci să nu le lăsăm moștenire doar promisiuni neîndeplinite. Să le lăsăm ceva adevărat, ceva palpabil: o cultură a gândirii critice, instituții curate și exemplul propriei noastre demnități.

Pentru că un prim-ministru trece. Un mandat se încheie neputincios. Un discurs pasional se uită în câteva zile. Dar ceea ce construiești cu adevărat - sau ceea ce permiți să fie distrus - rămâne mult timp după ce numele tău nu mai spune nimic nimănui.

Și poate că, până la urmă, acesta este singurul răspuns pe care timpul îl acceptă și îl validează: nu ce ai fost capabil să promiți pentru a fi iubit, ci ce ai lăsat în urmă pentru a fi respectat.

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