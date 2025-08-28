Magistrații se consideră deasupra legii

În contextul discuțiilor despre nevoia de echilibrare a pensiilor și salariilor, prin care ar urma ca magistrații să nu mai primească pensii nesimțite de la o vârstă tânără, recenta grevă a magistraților ridică foarte multe semne de întrebare.

În primul rând, a se da comunicate peste comunicate și a se amenința guvernul este un fapt extrem de periculos. Nu aceasta este precedura într-un stat democratic, de drept, în care rule of law funcționează, ci negocierea și discuții în care părțile să stea la aceeași masă și să dezbate toate argumentele pro și contra.

Or, toate acestea arată că ei se cred speciali și, mai mult, că țin cu dinții la statutul lor de cetățeni speciali (nici cetățeni nu se cred; ei nu fac parte dintre contribuabili, deci, cei care plătesc taxe statului român; ei ar fi deci deasupra cetățenilor – un fel de supra-cetățean, așa cum este supraomul lui Nietzsche). Deși măsurile s-au tot diluat în ultimele zile, magistrații vor să fie deasupra legii. Mai grav, ei vor asta chiar și în condițiile în care măsurile vor intra în vigoare peste 10 ani (sau pot fi 100 de ani), agresivitatea și violența magistraților intrați în grevă a ajuns la cote maxime.

Trec acum la al doilea punct: greva este ilegală, deaoarece magistrații nu au voie să intre în grevă, în acord cu art 170 din Legea 367/2022: ,,Nu pot declara grevă: procurorii, judecătorii, personalul militar şi personalul cu statut special din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, al Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Justiţiei şi din instituţiile şi structurile din subordinea sau coordonarea acestora, inclusiv al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, al Serviciului Român de Informaţii, al Serviciului de Informaţii Externe, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, personalul angajat de forţele armate străine staţionate pe teritoriul României, precum şi alte categorii de personal cărora li se interzice exercitarea acestui drept prin lege.”

Cu alte cuvinte, judecătorii și procurorii vor să fie, și din acest punct de vedere, peste lege, deși ei sunt chemați să aplice legea, să o înfăptuiască, nicidecum să o încalce. Statul de drept înseamnă respectarea legii, bune sau rele, perfectibile, indiferent cum ar fi, trebuie să fie respectată. După ce se modifică, se vor respecta acele noi legi. Dar până atunci, legile existente trebuie respectate chiar și dacă ar trebui ca patria să moară (cum bine spune dictorul latinesc).

Ce vedem în aceste zile la casta magistraților? Vedem că este un grup de privilegiați, cu salarii uriașe, cu pensii nesimțite, ce intră în sistem pe la 30-40 de ani și care stau aici până la 47 de ani pentru a se bucura de privilegii. Mulți polițiști, avocați, consilieri etc, orice om ce a absolvit Facultatea de Drept într-o comună îndepărtată, poate intra în magistratură pentru câțiva ani, tocmai pentru a se bucura de privilegii uriașe.

Al treilea aspect pe care îl ridic este că magistrații se pun singuri în afara legii. Cu alte cuvinte, deși cunosc foarte bine art 170 din Legea 367/2022, ai au ales în aceste zile această formă de protest maxim. Ei sfidează nu numai legile sau guvernul, dar sfidează cetățeanul de rând, justițiabilul. Nu vorbesc aici de miile de doasare lăsate de izbeliște, ci am în vedere pe toți cetîțenii României. Nu este fără semnificație că justiția a ajuns la noi la cote istorice, aprope de zero.În orice țară din Europa nu se întâmplă acest fenomen, deși salariile și pensiile magistraților români sunt mult mai mari decât în toate țările europene.

Mai mult, în nici o țară din lume, nici măcar în țările Anmericii latine, justiția nu este complet la pământ. Acolo, chiar și în regm de dictatură, tot mai există 2-3 magistrați independenți ce au curaj să se lupte cu mafioții sau interlopii. Or, la noi, așa ceva s-a terminat de multă vreme. Nu e nimeni vinovat de morții mineriadelor, nu e nimeni vinovat de morții de la Revoluție, nu e nimeni vinovat de gazarea din 10 august. Nu e nimeni vinovat pentru deficitul României, pentru risipirea banilor publici, nici pentru proasta guvernare a țării sau a comunelor. Nu e nimeni vinovat că se dă mită și spagă, nu e nimeni vinovat de fraudele cu TVA, ajunsă la milioane de euro – și aș putea continua pe zece pagini.

Concluzia este evidentă: există o relație directă între salarii uriașe și pensii nesimțite și lipsa de activitate a magistraților. Magistrații nu fac nimic tocmai pentru că au aceste privilegii; ei sunt o castă specială tocmai pentru că guvernele anterioare așa au vrut să fie.

Societatea civilă este acum chemată să pună lucrurile în echilibru: numai sub presiunea societății civile, guvernul va avea puterea să impună măsuri dure, de reformă a pensiilor speciale. Apoi, încet-încet, an de an, să se construiască o magistratură integră, care să fie în acord cu legea și care să fie a patra putere în stat, nicidecum deasupra tuturor.