Jens Spahn despre neputința Europei: ”Doar Trump a reușit”

Șeful parlamentarilor CDU/CSU critică slăbiciunea Europei în fața marilor crize mondiale. Într-un interviu pentru DW, politicianul afirmă că doar SUA pot aduce pacea, inclusiv în Ucraina, dar crede că UE se poate întări.

Jens Spahn, liderul grupului conservator CDU/CSU din Bundestag (Parlamentul federal al Germaniei), reproșează Europei lipsa de eficiență diplomatică și recunoaște rolul dominant al Statelor Unite în marile crize internaționale. Într-un interviu acordat DW, Spahn și-a exprimat convingerea că doar președintele american Donald Trump poate influența decisiv cursul războiului din Ucraina și a subliniat că ”Europa, în mod evident, nu a fost capabilă” să obțină rezultate similare.

Afirmația, una dintre cele mai directe critici aduse Europei de un lider al principalului partid de guvernământ de la Berlin, Uniunea Creștin-Democrată, nu este o noutate în discursul lui Spahn: acesta a mai acuzat UE că este prea lentă și lipsită de influență în dosarele internaționale majore. Anterior, politicianul conservator a mai reproșat că securitatea Europei depinde încă de Statele Unite și a cerut o ”maturizare strategică” a continentului, inclusiv printr-o capacitate proprie de apărare.





Pacea presupune suveranitatea Ucrainei şi recunoașterea agresorului

Remarca politicianului conservator pornește de la recentul armistițiu din Gaza, mediat de mai multe țări din regiune și sponsorizat politic de administrația Statelor Unite. Într-un interviu exclusiv acordat redactorului-șef politic al DW, Michaela Küfner, șeful parlamentarilor CDU/CSU afirmă că Statele Unite rămân actorul decisiv în rezolvarea marilor crize internaționale.

”Doar președintele SUA poate face diferența”, a spus Spahn, referindu-se la întâlnirea anunțată a lui Donald Trump cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc la Budapesta. ”Poate, din celălalt unghi, și președintele Chinei. Aceste două puteri pot aduce pacea, sau măcar un prim pas spre un armistițiu pentru Ucraina”.

Spahn a evitat să transforme, însă, întâlnirea într-o garanție de succes diplomatic, subliniind că simplul dialog nu este suficient pentru a aduce pacea. Dincolo de gesturile simbolice și inițiativele de dialog, rezultatele reale vor depinde de voința Rusiei de a opri agresiunea: ”Mă bucur că există dialog, e un prim pas. Dar trebuie ca aceste discuții să protejeze suveranitatea Ucrainei și să recunoască cine este agresorul”. Și, referindu-se la atacurile rusești intensificate asupra Kievului, politicianul german a punctat: ”Până acum, vedem că Putin nu vrea pace. Speranța există mereu, dar deocamdată nu o vedem concretizată”.

UE: competitivitate în loc de birocrație

Mesajul lui Spahn se încadrează în reconfigurarea politicii externe și de securitate germane pe care o încearcă în această perioadă cancelarul Friedrich Merz. Uniunea Creștin-Democrată, aflată la guvernare alături de social-democrați, recunoaște rolul dominant al Washingtonului dar își dorește o Europă mai eficientă și mai pragmatică.

Fostul ministru federal al Sănătății și-a exprimat, de altfel, și așteptările de la apropiatul summit al Uniunii Europene: ”Sper ca Europa să reducă în sfârșit hățișul birocratic și să se concentreze pe competitivitate. Cea mai mare preocupare a mea este ca toate cele 27 de state membre să rămână unite în sprijinul Ucrainei și în convingerea că Rusia este agresorul, nimeni altcineva”.

Extremiștii pot fi convinși rezolvându-le problemele

În plan intern, Spahn a respins din nou orice colaborare cu extrema dreaptă, Alternativa pentru Germania (AfD), pe care a descris-o ca fiind ”pro-Putin, pro-rusă, cu oameni în conducere care sunt antisemiți și rasiști”.

Populismul poate fi contracarat ”livrând rezultate”, a apreciat liderul conservator: ”Cea mai bună cale de a-i convinge pe alegătorii extremiștilor este, pur și simplu, să le rezolvăm problemele. Să producem o schimbare reală în viața oamenilor prin decizii politice luate aici, la Berlin. Decizii care să reducă migrația ilegală, și am redus-o cu peste 60%. La fel și în privința chiriilor și locuințelor accesibile. Desigur, asta durează, deci oamenii încă nu simt efectul. Și, cel mai important, vrem să readucem creșterea economică. Suntem în al treilea an de recesiune, companiile industriale părăsesc țara, oamenii se tem că-și pierd locurile de muncă. Trebuie să le oferim din nou motive să aibă încredere. Oamenii trebuie să simtă în viața lor, nu doar să vadă cifrele”.

Premise politice există, pentru că Guvernul federal este stabil, spune Spahn, în interviul cu DW: ”Nu este o coaliție de miere, ci una de muncă. Știm ce avem de făcut”. În plus, ”dacă ne uităm la Franța sau la Polonia, Germania este cea mai stabilă mare economie europeană și va rămâne așa”.

Migrația ilegală și integrarea eșuată ”schimbă viața urbană”

”Oamenii din Germania, fie că au sau nu origini migratorii, vor să vadă reducerea migrației ilegale”, pentru că, susține Spahn, majoritatea își dorește ”locuri publice, în jurul gării, în piețe, (...) din nou sigure”.

Politicianul CDU i-a luat, astfel, apărarea cancelarului Merz, criticat intens în ultima săptămână din cauza unei afirmații pe care o parte a opoziției a interpretat-o ca rasistă. Șeful Guvernului federal lăudase înăsprirea politicilor de migrație pe motiv că ”problemele din peisajul urban” persistă.

Spahn a vorbit despre ”migrația ilegală și integrarea eșuată” care ”schimbă viața urbană, iar majoritatea vrea să o readucem la normalitate. O femeie să se simtă în siguranță într-o gară sau un cuplu gay să poată merge liber pe orice stradă din Berlin. Mulți oameni cu origini migratorii își doresc același lucru: control. Să se știe cine intră în țară, să existe o evidență clară a infractorilor, să avem o societate deschisă și liberală, în siguranță, în toate orașele. Asta face Germania atractivă: faptul că suntem o societate deschisă. Trebuie discutat deschis și, mai important, trebuie rezolvat”.

Cristian Ștefănescu - DW