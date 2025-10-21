search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Jens Spahn despre neputința Europei: ”Doar Trump a reușit”

0
0
Publicat:

Șeful parlamentarilor CDU/CSU critică slăbiciunea Europei în fața marilor crize mondiale. Într-un interviu pentru DW, politicianul afirmă că doar SUA pot aduce pacea, inclusiv în Ucraina, dar crede că UE se poate întări.

Jens Spahn îşi doreşte o Europă mai puternică şi controlul migraţiei în Germania
Jens Spahn îşi doreşte o Europă mai puternică şi controlul migraţiei în Germania

Jens Spahn, liderul grupului conservator CDU/CSU din Bundestag (Parlamentul federal al Germaniei), reproșează Europei lipsa de eficiență diplomatică și recunoaște rolul dominant al Statelor Unite în marile crize internaționale. Într-un interviu acordat DW, Spahn și-a exprimat convingerea că doar președintele american Donald Trump poate influența decisiv cursul războiului din Ucraina și a subliniat că ”Europa, în mod evident, nu a fost capabilă” să obțină rezultate similare.

Afirmația, una dintre cele mai directe critici aduse Europei de un lider al principalului partid de guvernământ de la Berlin, Uniunea Creștin-Democrată, nu este o noutate în discursul lui Spahn: acesta a mai acuzat UE că este prea lentă și lipsită de influență în dosarele internaționale majore. Anterior, politicianul conservator a mai reproșat că securitatea Europei depinde încă de Statele Unite și a cerut o ”maturizare strategică” a continentului, inclusiv printr-o capacitate proprie de apărare.

Jens Spahn în mijlocul unor militari ai Bundeswehr care apără aeroportul Rzeszov din Polonia
Jens Spahn în mijlocul unor militari ai Bundeswehr care apără aeroportul Rzeszov din Polonia


Pacea presupune suveranitatea Ucrainei şi recunoașterea agresorului

Remarca politicianului conservator pornește de la recentul armistițiu din Gaza, mediat de mai multe țări din regiune și sponsorizat politic de administrația Statelor Unite. Într-un interviu exclusiv acordat redactorului-șef politic al DW, Michaela Küfner, șeful parlamentarilor CDU/CSU afirmă că Statele Unite rămân actorul decisiv în rezolvarea marilor crize internaționale.

”Doar președintele SUA poate face diferența”, a spus Spahn, referindu-se la întâlnirea anunțată a lui Donald Trump cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc la Budapesta. ”Poate, din celălalt unghi, și președintele Chinei. Aceste două puteri pot aduce pacea, sau măcar un prim pas spre un armistițiu pentru Ucraina”.

Spahn a evitat să transforme, însă, întâlnirea într-o garanție de succes diplomatic, subliniind că simplul dialog nu este suficient pentru a aduce pacea. Dincolo de gesturile simbolice și inițiativele de dialog, rezultatele reale vor depinde de voința Rusiei de a opri agresiunea: ”Mă bucur că există dialog, e un prim pas. Dar trebuie ca aceste discuții să protejeze suveranitatea Ucrainei și să recunoască cine este agresorul”. Și, referindu-se la atacurile rusești intensificate asupra Kievului, politicianul german a punctat: ”Până acum, vedem că Putin nu vrea pace. Speranța există mereu, dar deocamdată nu o vedem concretizată”.

UE: competitivitate în loc de birocrație

Mesajul lui Spahn se încadrează în reconfigurarea politicii externe și de securitate germane pe care o încearcă în această perioadă cancelarul Friedrich Merz. Uniunea Creștin-Democrată, aflată la guvernare alături de social-democrați, recunoaște rolul dominant al Washingtonului dar își dorește o Europă mai eficientă și mai pragmatică.

Fostul ministru federal al Sănătății și-a exprimat, de altfel, și așteptările de la apropiatul summit al Uniunii Europene: ”Sper ca Europa să reducă în sfârșit hățișul birocratic și să se concentreze pe competitivitate. Cea mai mare preocupare a mea este ca toate cele 27 de state membre să rămână unite în sprijinul Ucrainei și în convingerea că Rusia este agresorul, nimeni altcineva”.

Extremiștii pot fi convinși rezolvându-le problemele

În plan intern, Spahn a respins din nou orice colaborare cu extrema dreaptă, Alternativa pentru Germania (AfD), pe care a descris-o ca fiind ”pro-Putin, pro-rusă, cu oameni în conducere care sunt antisemiți și rasiști”.

Populismul poate fi contracarat ”livrând rezultate”, a apreciat liderul conservator: ”Cea mai bună cale de a-i convinge pe alegătorii extremiștilor este, pur și simplu, să le rezolvăm problemele. Să producem o schimbare reală în viața oamenilor prin decizii politice luate aici, la Berlin. Decizii care să reducă migrația ilegală, și am redus-o cu peste 60%. La fel și în privința chiriilor și locuințelor accesibile. Desigur, asta durează, deci oamenii încă nu simt efectul. Și, cel mai important, vrem să readucem creșterea economică. Suntem în al treilea an de recesiune, companiile industriale părăsesc țara, oamenii se tem că-și pierd locurile de muncă. Trebuie să le oferim din nou motive să aibă încredere. Oamenii trebuie să simtă în viața lor, nu doar să vadă cifrele”.

Premise politice există, pentru că Guvernul federal este stabil, spune Spahn, în interviul cu DW: ”Nu este o coaliție de miere, ci una de muncă. Știm ce avem de făcut”. În plus, ”dacă ne uităm la Franța sau la Polonia, Germania este cea mai stabilă mare economie europeană și va rămâne așa”.

Migrația ilegală și integrarea eșuată ”schimbă viața urbană”

”Oamenii din Germania, fie că au sau nu origini migratorii, vor să vadă reducerea migrației ilegale”, pentru că, susține Spahn, majoritatea își dorește ”locuri publice, în jurul gării, în piețe, (...) din nou sigure”.

Politicianul CDU i-a luat, astfel, apărarea cancelarului Merz, criticat intens în ultima săptămână din cauza unei afirmații pe care o parte a opoziției a interpretat-o ca rasistă. Șeful Guvernului federal lăudase înăsprirea politicilor de migrație pe motiv că ”problemele din peisajul urban” persistă.

Spahn a vorbit despre ”migrația ilegală și integrarea eșuată” care ”schimbă viața urbană, iar majoritatea vrea să o readucem la normalitate. O femeie să se simtă în siguranță într-o gară sau un cuplu gay să poată merge liber pe orice stradă din Berlin. Mulți oameni cu origini migratorii își doresc același lucru: control. Să se știe cine intră în țară, să existe o evidență clară a infractorilor, să avem o societate deschisă și liberală, în siguranță, în toate orașele. Asta face Germania atractivă: faptul că suntem o societate deschisă. Trebuie discutat deschis și, mai important, trebuie rezolvat”.

Cristian Ștefănescu - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”
stirileprotv.ro
image
Cât costă să faci școala de șoferi în România, în 2025 + ce documente sunt necesare
gandul.ro
image
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
mediafax.ro
image
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt daună totală”
fanatik.ro
image
Fostul jurnalist Andrei Zaharescu, „uitat” de MAE în postul de consul general la Cape Town de 12 ani. Ce alți diplomați și-au depășit mandatele
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Noul drum expres care va lega vestul României de Ungaria: câți kilometri va avea și când va fi construit
playtech.ro
image
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Edi Iordănescu a luat decizia și polonezii au reacționat: ”E ‘cutremur’ la Legia. Șoc la club”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Doliu în clanul Duduianu! A murit mama fraților Pian
kanald.ro
image
Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul...
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Mizerie de nedescris la un meci de SuperLigă cu 50 de lei biletul! Prețuri de Bundesliga pe ogorul-stadion Clinceni, dar condiții de Biafra
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
meghan markle foto profimedia (2) jpg
Apariția luxoasă a lui Meghan! Ducesa s-a îmbrăcat old-money în ținută estivală de 7000 de dolari, în plină toamnă
okmagazine.ro
Simply Red foto Profimedia jpg
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gesturile și cuvintele care demonstrează că Prințesa Leonor încă e dependentă de mama ei, Regina Letizia. Are 19 ani

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze