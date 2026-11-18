La o zi-lumină față de Terra. Aceasta este distanța la care ajunge astăzi, 18 noiembrie, muzica lui Johann Sebastian Bach, aflată pe sonda spațială Voyager 1, lansată de NASA în 1977. Este un prag cu o puternică încărcătură simbolică: omenirea a reușit să trimită o parte din identitatea sa artistică atât de departe, în spațiul interstelar. Sunt aproape 26 de miliarde de kilometri, pe care un semnal radio transmis de aici i-ar străbate în 24 de ore.

Pe celebrul disc de aur aflat la bord – o capsulă a civilizației terestre, concepută ca mesaj adresat unor eventuale forme de viață nepământeană –, printre sunetele, imaginile și saluturile înregistrate, se găsesc și lucrări muzicale semnificative, între care trei compoziții de J.S. Bach. Creații născute în secolul al XVIII-lea continuă, iată, să călătorească prin cosmos.

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Forța universală a muzicii lui Bach s-a făcut simțită zilele trecute și la Ateneul Român, într-un concert extraordinar: „Bach. The Family”. Căci această rodnică familie a oferit Europei o serie de instrumentiști și compozitori pentru care sunetul a fost, înainte de toate, un mod de a desluși și de a înțelege lumea.

Concertul „Bach. The Family” a prilejuit întâlnirea cu trei personalități distincte – Johann Sebastian, Johann Bernhard și Carl Philipp Emanuel Bach –, dar și cu felul în care o tradiție artistică se transmite între generații și își găsește noi forme de expresie.

Johann Sebastian Bach rămâne centrul de greutate al acestei constelații, un compozitor pentru care muzica era și artă, și o formă de credință. În Suita orchestrală în re major, BWV 1068, solemnitatea uverturii, delicatețea celebrului Air (Aria), veritabil hit al muzicii clasice, și vitalitatea dansurilor baroce alcătuiesc un peisaj în care rigoarea se împletește cu exuberanța.

Suita în sol minor de Johann Bernhard Bach a păstrat eleganța melodică și spiritul artistic specifice epocii. Air-ul său – având o evidentă înrudire de limbaj cu compoziția lui Johann Sebastian – a beneficiat de interpretarea delicată a Melindei Béres, care a adus apoi în Rondeau dinamism și o articulare plină de vervă. De altfel, Johann Sebastian apreciase atât de mult unele lucrări ale vărului, încât a comandat copierea lor pentru ansamblul său, Collegium Musicum din Leipzig. Ba chiar a participat personal la acest demers.

O altă perspectivă artistică a adus-o în program Carl Philipp Emanuel Bach, fiul lui Johann Sebastian. Fiind admirat de Haydn și Mozart și extrem de prețuit la vremea lui, Carl Philipp Emanuel fusese supranumit „marele Bach” (der große Bach) înainte ca faima părintelui să-l depășească. În Simfonia în sol major, Wq 173, se poate recunoaște o sensibilitate diferită de a tatălui, situată la granița dintre baroc și clasicism: o muzică mai imprevizibilă, mai atentă la contraste și la expresia individuală.

La consistența sonoră a concertului a contribuit și formula mai amplă a ansamblului SEMPRE, condus de clavecinista Raluca Enea. Spre deosebire de alte apariții, în care ansamblul a funcționat într-o formulă restrânsă, de această dată s-au aflat pe scenă cinci viori (Petra Müllejans, Rafael Butaru, Belinda Beresz, Răsvan Dumitru și Cosmina Salvan), alături de viole (Tamara Dincă și Iulia Bordeianu), violoncel (Zsombor Lázár), contrabas (Istvan Csata), teorbă/arhilăută (Zsombor Filip) și clavecin (Raluca Enea) – unsprezece muzicieni în total. O configurație care a oferit muzicii mai multă densitate și un relief orchestral deosebit.

Punctul culminant al serii a fost, fără îndoială, Concertul pentru două viori în re minor, BWV 1043, de Johann Sebastian Bach, una dintre cele mai iubite pagini ale repertoriului baroc. Vioara remarcabilei muziciene germane Petra Müllejans, director artistic al Freiburger Barockorchester, și cea a lui Rafael Butaru au construit un dialog alert și nuanțat. Motivele muzicale au fost preluate succesiv și transmise de la un instrument la celălalt, iar pasajele sacadate și schimbările de rol au creat un joc muzical captivant. Nu întâmplător, această lucrare a depășit de mult spațiul sălilor de concert, regăsindu-se în numeroase coloane sonore de film și spectacole coregrafice emoționante.

Este o dovadă în plus că muzica lui Bach nu cunoaște granițe nici de gen, nici de timp, nici de spațiu, ceea ce explică de ce a fost aleasă să ne reprezinte în fața necunoscutului. Într-un fel, Bach a devenit unul dintre ambasadorii culturali ai Pământului.