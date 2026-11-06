 FAZ despre Dominic Fritz: Politician germano-român o critică pe Weidel | adevarul.ro
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FAZ despre Dominic Fritz: Politician germano-român o critică pe Weidel

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Frankfurter Allgemeine Zeitung scrie pe larg despre răspunsul amplu și foarte critic dat de Dominic Fritz liderei AfD Alice Weidel, după ce aceasta a acuzat migranții români că ar jefui sistemul social german.

Răspunsul amplu dat de Dominic Fritz lui Alice Weidel a fost prezentat pe larg de FAZ
Răspunsul amplu dat de Dominic Fritz lui Alice Weidel a fost prezentat pe larg de FAZ Foto: Cristian Ștefănescu/DW

Articolul semnat de corespondentul FAZ pentru Europa de Sud-Est Michael Martens notează că politicianul germano-român a acuzat-o pe lidera AfD de „parazitism” și de răspândirea propagandei ruse. Într-un videoclip, el i-a cerut lui Weidel să își ceară scuze față de români

Corespondentul FAZ remarcă popularitatea de care se bucură în România germanul Fritz, născut în regiunea Schwarzwald (Pădurea Neagră). Acesta a fost până de curând primar al Timișoarei și conduce partidul proocidental USR, în prezent în opoziție. FAZ citează din înregistrarea video publicată de Fritz: „Sunt german, am emigrat în România acum șapte ani, sunt, ca să spun așa, un român cu background migrațional, iar oamenii din Timișoara m-au ales de două ori primar.” 

Ce a afirmat Weidel despre migranții români

Luarea de poziție a lui Dominic Fritz a venit după ce șefa AfD Weidel a scris pe 28 octombrie pe platforma X: „Alocații pentru copii, venit minim garantat, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru de protecție socială. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de douăzeci de ori, ajungând la trei milioane de euro pe an. Doar cu AfD va exista o schimbare de direcție în politica migrației!”

Alice Weidel i-a acuzat pe români că ar jefui sistemul social din Germania
Alice Weidel i-a acuzat pe români că ar jefui sistemul social din Germania Foto: Chris Emil Janßen/picture alliance


Weidel a făcut referire la un reportaj al postului public german MDR, intitulat „Migrația sărăciei din UE: statul social într-un impas?”. Jurnalista MDR a vizitat cartiere problematice din Magdeburg, Halle și Hagen, unde trăiesc numeroși romi din sud-estul Europei. Echipa a mers și în localitățile de origine ale migranților din România. Reportajul arăta, de asemenea, că cheltuielile sociale destinate cetățenilor români în Magdeburg au crescut de la aproximativ 140.000 de euro în 2013 la peste trei milioane de euro anul trecut. Potrivit reportajului, această evoluție s-ar datora, cel puțin parțial, unei utilizări abuzive a libertății de stabilire în UE și a legislației sociale germane.

Ce i-a răspuns Dominic Fritz lui Alice Weidel

Articolul FAZ arată că Dominic Fritz nu contestă reportajul în sine, dar respinge categoric interpretarea dată de Weidel. „Ați scris că migranții din România jefuiesc sistemul social german și promiteți o schimbare de direcție în politica migrației cu AfD. Presupun că asta înseamnă că vreți să-i trimiteți pe români înapoi acasă”, spune Fritz la începutul videoclipului.

FAZ subliniază că acesta i-a amintit doamnei Weidel că în Germania lucrează sute de mii de români care contribuie normal la sistemul de asigurări sociale. „Ei plătesc impozite și contribuții exact în sistemul pe care, chipurile, îl jefuiesc. Mii de medici români muncesc din greu în spitalele germane. Și cine credeți că le-a plătit formarea profesională? Exact, contribuabilul român” - citează cotidianul german din răspunsul dat de președintele USR. 

Fritz nu neagă existența unor abuzuri, fenomen întâlnit în toate sistemele de protecție socială, fiind nevoie de o discuție despre anumite lacune legislative care ar trebui închise. FAZ reține și explicația sa privind majorarea sumelor plătite ca prestații sociale familiilor românești: la Magdeburg și în alte orașe germane trăiesc astăzi mult mai mulți români decât în urmă cu un deceniu.

"Cine profită de cine?"

Dacă alegătorii AfD vor avea nevoie într-o zi de îngrijire medicală sau asistență la bătrânețe, este foarte probabil ca o femeie din România să aibă grijă de ei, a continuat Fritz. El i-a atras atenția lui Weidel că copiii lucrătorilor români din Germania sunt adesea lăsați în România în grija bunicilor, care au grijă de ei pe gratis "pentru ca îngrijitoarea părinților dumneavoastră să fie disponibilă 24 de ore din 24.”

Potrivit FAZ, în opinia lui Fritz, Weidel și AfD ar dori să beneficieze de avantajele libertății de circulație în UE pentru Germania, fără să plătească prețul solidarității pe care aceasta îl presupune. „Iar asta, doamnă Weidel, este definiția parazitismului.”

Fritz a acuzat-o pe lidera AfD de agitație ieftină și discurs instigator și i-a cerut să își ceară scuze pentru insultele la adresa românilor, "al șaselea cel mai mare popor al Uniunii Europene". „Fiecare român care lucrează schimburi de zece ore într-un abator german, pentru ca dumneavoastră să puteți mânca un șnițel ieftin duminica, are mai multă decență decât dumneavoastră”, îl citează FAZ pe Dominic Fritz în amplul articol semnat de corespondentul la Viena al publicației germane. 

Articol publicat de DW

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