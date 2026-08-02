Evitarea plasării României în categoria „junk” de către agenţia Moody’s depinde de instalarea rapidă a unui guvern reformist

Vineri, 7 august, agenţia Moody’s decide dacă România coboară în categoria „junk” sau rămâne în actuala clasă BBB_ cu perspectivă negativă, ultima înainte de „junk”.

Agenţia Fitch s-a lăsat înduplecată de argumentele guvernului de la Bucureşti, şi deşi iniţial decisese să ne treacă în clasa „junk”, s-a răzgândit în 48 de ore şi ne-a păstrat în actuala categorie, acceptabilă pentru investitori.

Din toate discuțiile şi analizele specialiştilor, comentatorilor şi analiştilor politici avizaţi, agenţia Moody’s este mai rigidă şi mai dură în privinţa evaluărilor calitative.

Cine a urmărit scena politică de la noi poate face comparaţie între guvernarea PSD cu premierul Ciolacu şi guvernarea PNL-USR-UDMR cu premierul Bolojan.

În perioada coaliţiei din care făcea parte şi PSD, guvernul Bolojan a funcţionat cu frâna de mână trasă, pentru că miniștrii PSD s-au opus la măsurile esenţiale de reducere a cheltuielilor statului român, singura cale prin care guvernul ar fi reuşit să echilibreze situaţia fiscal-bugetară. Apoi, după moţiunea de cenzură, în ciuda faptului că nu avea puteri depline, guvernul Bolojan a reuşit să reducă deficitul bugetar în mod substanțial, suficient cât să convingă agenția Fitch să nu ne coboare în categoria „junk”.

Un viitor guvern condus de PSD are în plan: relansarea fiscală, prosperitatea şi protecția socială. Ignorând faptul că toate aceste obiective pretind munți de bani pe care România nu-i are. Soluția nemărturisită încă a PSD este impozitarea progresivă, taxe şi impozite masive puse pe multinaționale şi bănci, adică să ia de la bogați să dea la săraci.

Şi aici nu avem studii de impact: cât durează să instalezi o impozitare progresivă, ce riscuri există ca firmele suprataxate cu impozite mari să-şi mute afacerile în alte țări, lăsându-ne şi mai săraci decât suntem.

Cel mai important aspect, PSD acționează în favoarea baronilor locali şi a clientelei politice, astfel încât să le acorde „conducte” prin care să sifoneze bugetul de stat, aşa cum vedem în cazurile devoalate de presă şi de justiţie. Ar fi necesar un roman întreg pentru cazurile de fraudă, delapidări şi furturi din bugetul de stat în perioada în care guvernul a fost condus de Ciucă şi Ciolacu. Fondul de rezervă al guvernului a fost devalizat de către premierul Ciolacu în sume uriaşe, de 10 ori mai mari decât în guvernările anterioare.

Prin contrast, Bolojan a „aprins lumina” în magaziile statului şi a arătat populației „şobolanii” care fură din bugetul de stat, fără ruşine şi fără limite.

Este total ilogică şi aiurită intenţia lui Grindeanu de a veni premier, pentru că va duce România în „junk” prin agenţiile de rating şi totul se va prăbuşi. Inclusiv Grindeanu si PSD.

Spre deosebire, guvernul Bolojan, cu toate piedicile puse de PSD, a reuşit să îndrepte România pe drumul corect şi a câştigat încrederea partenerilor occidentali, aceasta fiind şi explicaţia deciziei finale luată de agenţia Fitch.

Preşedintele Nicusor Dan are o exprimare total nefericită: "Dragi români... sunteţi exasperaţi de certurile sterile din politică".

Toate diferenţele între PSD-Grindeanu şi PNL-USR-UDMR-Bolojan sunt certuri „sterile”, când de fapt primii îşi propun să devalideze bugetul de stat, iar ceilalţi să-l protejeze de hoţi. O dovadă clară că preşedintele nu înţelege politica românească. Îşi doreşte un guvern de tip USL, în care fură cine ştie şi poate, chiar dacă ajungem la 9,3% din PIB deficit bugetar şi 60% din PIB datoria publică. A lăsa în seama parchetelor şi instanţelor paza bugetului de stat e o utopie şi o prostie, adeseori magistraţii îi apără pe furăcioşi, din complicitate şi interese comune.

Singura soluție pentru a evita „junk-ul” din 7 august

Este instalarea în câteva zile a unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR condus de Siegfried Mureșan. Premierul desemnat trebuie să găsească o majoritate care să-l voteze în parlament, nu partidele înainte de desemnare. O altă greșeală a președintelui Nicusor Dan, care nu are habar de politica românească.

Este a doua desemnare care ar ajunge în parlament şi aproape sigur va trece pentru că parlamentarii se tem de alegerile anticipate, şi vor vota noul guvern, ca să nu plece acasă. Apoi, de la caz la caz, se pot purta negocieri în parlament pentru a trece legile importante, se pot da OUG-uri sau se poate face asumare de răspundere în parlament pe legi importante.

Guvernul PNL-USR-UDMR este singura variantă de guvern care şi-a câştigat deja încrederea partenerilor europeni, prin măsurile începute şi repararea echilibrelor fiscal-bugetare. Aproape sigur agenţia Moody’s nu ne va trece în categoria „junk”, dupa instalarea guvernul Siegfried Mureșan.

Prin opoziţie, un guvern PSD are deja „firma” stabilită în UE, după modul în care a condus ţara în guvernarea Ciolacu („mă doare în... de deficitul bugetar”)!

Luni dimineaţa preşedintele Dan ar trebui să-l desemneze pe Siegfried Mureşan să formeze noul guvern, iar miercuri seara să depună jurământul la Cotroceni.

Nici eu nu sunt optimist că preşedintele Dan va judeca în aceşti termeni.

Dar, dacă nu se instalează un nou guvern condus de cei care au arătat că ştiu ce trebuie României, pe 7 august vom asista, probabil, la trecerea României în categoria „junk”, o catastrofă care nu se poate repara mai devreme de 10 ani. Iar prima consecinţă va fi aceea că nu vom avea bani de pensii şi salarii bugetare.