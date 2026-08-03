A intrat în ring încrezător și l-a părăsit pe targă. Un KO devastator l-a trimis în stare critică la spital: „Rugăciunile noastre sunt alături de el!”

Momente dramatice la gala de box desfășurată sâmbătă în 3Arena din Dublin. Pugilistul irlandez Lee Reeves (31 de ani) a ajuns de urgență la spital, unde se află în stare critică, dar stabilă, după înfrângerea suferită în fața lui Gary Cully.

Reeves a fost făcut KO în repriza a zecea a duelului pentru centura vacantă BUI Celtic la categoria superușoară și a avut nevoie de intervenția echipei medicale. Acesta a fost evacuat din ring pe targă și transportat imediat la spital. La finalul confruntării, Gary Cully a avut un mesaj pentru adversarul său:

„Sper că este bine. A intrat în ring ca un mare outsider, după ce până acum a luptat la un nivel relativ mai scăzut, dar a demonstrat cu adevărat că poate evolua la un nivel superior. Meritul îi revine în totalitate!”, a afirmat Cully, potrivit bbc.com.

Într-un comunicat emis duminică, Queensberry Promotions a oferit noi informații despre starea lui Reeves, prin intermediul unui purtător de cuvânt: „Se află încă în spital, într-o stare critică, dar stabil. Vom afla mai multe în zilele următoare, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de Lee și de familia sa!”.

Frank Warren, promotorul Queensberry, a transmis printr-o postare pe rețelele sociale un mesaj de susținere pentru Reeves și familia acestuia, spunând că gândurile și rugăciunile sale sunt alături de ei: „Toți cei de la Queensberry se gândesc la el și suntem în contact permanent cu echipa sa în legătură cu starea lui de sănătate, sperând să primim vești bune!”.