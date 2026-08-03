 A intrat în ring încrezător și l-a părăsit pe targă. Un KO devastator l-a trimis în stare critică la spital: „Rugăciunile noastre sunt alături de el!” | adevarul.ro
search
Luni, 3 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A intrat în ring încrezător și l-a părăsit pe targă. Un KO devastator l-a trimis în stare critică la spital: „Rugăciunile noastre sunt alături de el!”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Momente dramatice la gala de box desfășurată sâmbătă în 3Arena din Dublin. Pugilistul irlandez Lee Reeves (31 de ani) a ajuns de urgență la spital, unde se află în stare critică, dar stabilă, după înfrângerea suferită în fața lui Gary Cully.

Lee Reeves a ajuns de urgență la spital Foto/Captură video DAZN
Lee Reeves a ajuns de urgență la spital Foto/Captură video DAZN

Reeves a fost făcut KO în repriza a zecea a duelului pentru centura vacantă BUI Celtic la categoria superușoară și a avut nevoie de intervenția echipei medicale. Acesta a fost evacuat din ring pe targă și transportat imediat la spital. La finalul confruntării, Gary Cully a avut un mesaj pentru adversarul său:

„Sper că este bine. A intrat în ring ca un mare outsider, după ce până acum a luptat la un nivel relativ mai scăzut, dar a demonstrat cu adevărat că poate evolua la un nivel superior. Meritul îi revine în totalitate!, a afirmat Cully, potrivit bbc.com.

Într-un comunicat emis duminică, Queensberry Promotions a oferit noi informații despre starea lui Reeves, prin intermediul unui purtător de cuvânt: „Se află încă în spital, într-o stare critică, dar stabil. Vom afla mai multe în zilele următoare, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de Lee și de familia sa!.

Frank Warren, promotorul Queensberry, a transmis printr-o postare pe rețelele sociale un mesaj de susținere pentru Reeves și familia acestuia, spunând că gândurile și rugăciunile sale sunt alături de ei: „Toți cei de la Queensberry se gândesc la el și suntem în contact permanent cu echipa sa în legătură cu starea lui de sănătate, sperând să primim vești bune!”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară întreagă a rămas în întuneric după ce reţeaua electrică națională a cedat
digi24.ro
image
România evită la limită o criză majoră de energie, greul abia începe. Ungaria și Serbia iau măsuri disperate de economisire
stirileprotv.ro
image
Am scăpat de “junk” doar pe hârtie. În realitate, suntem în “junk”. România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE. Albania, țară non-UE, se împrumută mai ieftin ca noi. Un fost premier și un analist titrat avertizează, după evaluarea Fitch: să nu deschidem încă șampania, urmează Moody’s
gandul.ro
image
Cum alegi un dezvoltator imobiliar: 8 criterii esențiale
mediafax.ro
image
Ce adversar ar fi avut Universitatea Craiova în play-off-ul Champions League! Șansă uriașă ratată de campioana României
fanatik.ro
image
David Mărghidan, singurul român medaliat cu aur la Olimpiada internațională de matematică în 2026: „M-am simțit eliberat când am aflat”
libertatea.ro
image
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
digi24.ro
image
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
gsp.ro
image
A întrebat-o direct pe Corinna despre starea lui Michael Schumacher și răspunsul l-a lăsat fără cuvinte
digisport.ro
image
România „strălucește” în lume: opt medalii europene la canotaj
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
observatornews.ro
image
Concediu de coșmar pentru un cuplu în hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord. Ce au găsit Andrei și soția lui în cameră
cancan.ro
image
Ce se întâmplă cu pensiile dacă Bolojan rămâne premier până la finalul anului. Mai pot crește? Veste rea
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
prosport.ro
image
De ce Dunărea continuă să scadă, chiar dacă râurile din România s-au umflat după ploi. Explicația pentru nivelul alarmant
playtech.ro
image
Dinamo are atacant! Andrei Nicolescu: „Am ajuns la un acord!”. Ce transferuri urmează? Exclusiv
fanatik.ro
image
1 an de austeritate sub Ilie Bolojan. Ce spun datele oficiale și economiștii
ziare.com
image
Rezultat neverosimil, în România! Spaniolii exclamă: ”Rușinea e completă! Ireal”
digisport.ro
image
Fenomenul El Niño se va intensifica în perioada următoare: temperaturi neobișnuit de mari pentru luna august
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Lucian Goian din Cluj, pe care o vinde. Fostul fotbalist s-a mutat în Spania. Vila e imensă, cu living spatios, cămară, garaj, 3 dormitoare, 3 bai, dressing, o terasă și o grădină superbă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 3 august. Ziua în care norocul își schimbă favoriții. Cine începe cu stângul și cine transformă ghinionul într-o mare să să
mediaflux.ro
image
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
VIDEO Ce daruri a primit Călin Georgescu la Lunca Câlnicului: un cocoș de rasă, o pâine și patru saci de cartofi
actualitate.net
image
Francisca și TJ Miles pregătesc petrecerea anului. De ce nu au apucat încă să plece în vacanță cu fiica lor
click.ro
image
Ariana Grande se retrage din lumina reflectoarelor. „Abia așteaptă să termine turneul Eternal Sunshine”
click.ro
image
Mariana Bitang împlinește 64 de ani. Povestea „celei de mai de succes antrenoare din lume”
click.ro
Regina Letizia, 2 august 2026, Profimedia (2) jpg
Cea mai sexy regină a arătat mai multă piele decât de obicei, căci are cu ce se lăuda! La 53 de ani, fizicul său este impecabil
okmagazine.ro
Epava descoperită în apropierea insulei Andros (© Υπουργείο Πολιτισμού)
O navă scufundată la finalului Războiului Peloponesiac, cu încărcătura aproape intactă, descoperită în apropierea insulei Andros
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spun românii despre viața în Polonia. Cum se compară cu cea din România: „Varșovia este un București făcut cu cap”
image
Francisca și TJ Miles pregătesc petrecerea anului. De ce nu au apucat încă să plece în vacanță cu fiica lor

OK! Magazine

image
Acuzații șocante! Regina Letizia ar fi avut trei iubiți înainte de nuntă și o mare pasiune pentru... bodyguarzii ei

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?