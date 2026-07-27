 Preşedintele Nicușor Dan amână desemnarea unui premier până după apariţia rapoartelor agenţiilor Fitch şi Moody’s | adevarul.ro
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Preşedintele Nicușor Dan amână desemnarea unui premier până după apariţia rapoartelor agenţiilor Fitch şi Moody’s

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Agenţia Fitch va publica raportul său de evaluare a României pe 31 iulie, iar agenţia Moody’s pe 8 august.

Nico;or Dan, Ilie Bolojan, Adrian Vestea FOTO Mediafax
Nico;or Dan, Ilie Bolojan, Adrian Vestea FOTO Mediafax

Ambele agenţii au mai mare încredere în guvernul Bolojan, care a redus masiv deficitul bugetar în ultimul an de când este la conducerea României şi a micşorat cheltuielile de funcţionare a statului român, inclusiv prin reducerea anvelopei salariale. Bolojan are în plan reducerea în continuare a deficitului bugetar, prin reducerea cheltuielilor statului, iar majoritatea populaţiei are mare încredere în politicile sale, pentru că nu mai putem suporta cheltuielile imense aduse de împrumuturi, doar dobânzile ridicându-se anul acesta la 12 miliarde de euro.

Tot guvernul Bolojan are şansa să aducă banii din PNRR, dacă parlamentul trece legile ce reprezintă jaloane şi ţinte în tratatul PNRR. Aici avem o problemă, în privinţa legii salarizării, pe care PSD a anunţat că nu o votează,  AUR nici atât, pentru că vrea alegeri anticipate, mizând pe scorul mare pe care îl are în sondajele de opinie. Riscăm, aşadar, să pierdem 780 milioane de euro din PNRR prin nevotarea legii salarizării bugetarilor.

PSD motivează că proiectul  legii salarizării unitare nu aduce prosperitate şi protecţie socială, fără să explice de unde să ia statul banii necesari pentru cele trei obiective ale sale: relansare economică, prosperitate şi protecţie socială. Niciun cuvânt despre deficitul bugetar imens, datoria publică de  60% din PIB, circa 230 miliarde de euro, pe care  trebuie să-i returnăm investitorilor. Doar „claxoane”, pentru alegătorii ameţiţi de promisiuni nerealiste.

Preşedintele ştie că următoarea desemnare de premier va trece de parlament, pentru că parlamentarii se tem că vor pleca acasă dacă ajungem la alegeri anticipate.

Orice desemnare ar face acum, cu excepţia lui Siegfried Mureşan, ar duce agenţiile de rating la concluzia că România nu „se va face bine”, în domeniul echilibrelor fiscal-bugetare. Dacă l-ar desemna pe Grindeanu, acesta ar miza mai departe pe împrumuturi, după modelul lui Ciolacu („mă doare în ... organul genital de deficitul bugetar”), agenţiile de rating ne-ar duce în „junk”, iar România ar ajunge oaia neagră a Europei în privinţa echilibrelor macroeconomice.

Desemnarea ca viitor premier a lui Siegfried Mureşan este puţin probabilă, pentru că preşedintele Nicușor Dan a arătat că preferă USL-ul, singura cale de stabilitate în politică acum, chiar dacă politicile usl-iste ne-au dus în „modelul” Greciei din 2010-2015.  In plus,  vrea un premier care să asculte de părerile lui, ceea ce Siegfried Mureşan nu va face.

Să sperăm că doar rapoartele agenţiilor de rating îl obligă pe Nicusor Dan să amâne desemnarea premierului. Cu Bolojan premier, chiar interimar, agenţiile au mai mare încredere că România va continua să scadă deficitul bugetar, să se îndatoreze mai puţin, iar preşedintele şi procentul de alegători care înţeleg necesitatea acestei politici în momentul actual vor înclina balanţa spre Siegfried Mureşan.

În concluzie, pentru agenţiile de rating este mai de încredere guvernul interimar Bolojan, care a arătat ce vrea şi ce poate, decât un guvern populist PSD, eventual în coaliţie cu AUR.

Momentul este foarte important, pentru că orice premier ar desemna Nicușor Dan va trece de parlament, de frica alegerilor anticipate.

Mai multe de la Ștefan Vlaston

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