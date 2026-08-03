„Drumul morții” a mai făcut o victimă în Olt. Un bărbat de 51 ani și-a pierdut viața

Un bărbat în vârstă de 51 ani și-a pierdut viața într-un accident produs pe DN 6, în județul Olt, în noaptea de 2 spre 3 august 2026. DN 6 este unul dintre drumurile cu cele mai multe victime în accidentele rutiere.

Bărbatul se afla singur în mașină când, din cauze care urmează să fie stabilite în cursul anchetei, a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar mașina s-a răsturnat, pe strada Principală din Mihăești, un sector de pe DN 6 (E70).

„La data de 3 august 2026, în jurul orei 01:20, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier în comuna Mihăești.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției orașului Drăgănești-Olt.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din comuna Mihăești, județul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod”, au trannsmis polițiștiiii din cadrul Inspectoratului de poliție Județean Olt.

Echipajele de prim-ajutor sosite la fața locului nu l-au mai putut salva pe șofer.

„Din nefericire, în urma evenimentului rutier, bărbatul a decedat, iar trupul acestuia a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina în vederea efectuării necropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, au mai comunicat polițiștii.

Anchetatorii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul rutier.

Potrivit polițiștilor, pe DN 6 au fost pierdute, în 2025, 43 de vieți, fiind înregistrate 325 de accidente rutiere, soldate cu 479 de victime în total. Statisticile arată că ziua de luni, intervalul orar 11.00 - 15.00, este cea mai riscantă, motiv pentru care periodic au loc activități de prevenire a accidentelor rutiere pe DN 6.